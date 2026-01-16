º£Æü16Æü¤Ï¤¹¤Ç¤Ë20¡îÁ°¸å¤ÎÃÈ¤«¤µ¡¡°ìÅ¾21Æü°Ê¹ß¤Ïµ¤²¹µÞ¹ß²¼¡¡´¨ÃÈº¹¤¬Âç¤¤¯
º£Æü16Æü(¶â)¤ÏÀ¾ÆüËÜ¤«¤éÅìÆüËÜ¤Çµ¨Àá³°¤ì¤ÎÃÈ¤«¤µ¤Ë¡£¤¿¤À¡¢Íè½µ21Æü(¿å)°Ê¹ß¤ÏºÆ¤Ó¸·¤·¤¤´¨¤µ¤¬Ìá¤ê¡¢¤³¤ÎÀè¤Ï´¨ÃÈº¹¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¡£ÂÎÄ´´ÉÍý¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
º£Æü16Æü¤ÏÀ¾ÆüËÜ¤«¤éÅìÆüËÜ¤Ç20ÅÙÁ°¸å¤Î½ê¤â¡¡µ¨Àá³°¤ì¤ÎÃÈ¤«¤µ¤Ë
º£Æü16Æü(¶â)¤ÏÆüËÜÉÕ¶á¤Î¾å¶õ¤¬ÃÈµ¤¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¡¢Æüº¹¤·¤È¤È¤â¤ËÀ¾ÆüËÜ¤«¤éÅìÆüËÜ¤Ç¤Ïµ¤²¹¤¬¥°¥ó¤È¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àµ¸á¸½ºß¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢¶å½£¤äÅì³¤¤òÃæ¿´¤Ë20¡îÁ°¸å¤Þ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢µÜºê»Ô¤Ç19.8¡î(4·î¾å½ÜÊÂ¤ß)¡¢ÀÅ²¬»Ô¤Ç19.7¡î(4·îÃæ½ÜÊÂ¤ß)¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅìµþÅÔ¿´¤â15.2¡î(3·î²¼½ÜÊÂ¤ß)¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ê¡¢Æü¤Ê¤¿¤Ç¤ÏÆüº¹¤·¤¬ÃÈ¤«¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¸á¸å¤âÀ²¤ì¤Æ¡¢3·îÊÂ¤ß¤ÎÃÈ¤«¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ìë¤Ï¤³¤Î»þ´ü¤È¤·¤Æ¤ÏÎä¤¨¹þ¤ß¤¬´Ë¤ß¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüÃæ¤È¤Î´¨ÃÈº¹¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤¿¤áÉþÁõ¤Ç¤¦¤Þ¤¯Ä´Àá¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Íè½µ21Æü(¿å)°Ê¹ß¤Ï´¨ÇÈ½±Íè¡¡ºÆ¤Ó¿¿Åß¤Î´¨¤µ¤¬Ìá¤ë
ÌÀÆü17Æü(ÅÚ)¤â¡¢ÅìËÌÆîÉô¤«¤é¶å½£¤Ç¤Ïµ¨Àá³°¤ì¤ÎÃÈ¤«¤µ¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£18Æü(Æü)¤«¤é20Æü(²Ð)¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢º£Æü16Æü(¶â)¤Û¤É¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢µ¤²¹¤ÏÊ¿Ç¯¤è¤ê¤â¹â¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤ÎÀè¤Îµ¤²¹¤ÎÊÑÆ°¤ÏÂç¤¤¯¡¢20Æü(²Ð)º¢¤«¤é¤ÏÆüËÜÉÕ¶á¤Ë¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£21Æü(¿å)°Ê¹ß¤Ï³ÆÃÏ¤Ç¸·¤·¤¤´¨¤µ¤¬Ìá¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤Ïº£Æü16Æü(¶â)¤è¤ê¤â10¡î¤¯¤é¤¤Äã¤¤½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
20Æü(²Ð)¤ÏÆó½½»ÍÀáµ¨¤Î¡ÖÂç´¨¡×¤Ç¤¹¡£°ìÇ¯¤ÇºÇ¤â´¨¤µ¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢ÎñÄÌ¤êÍè½µ¤Ï´¨ÇÈ¤¬½±Íè¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀè°ì½µ´Ö¤Ïµ¤²¹¤Î¥¢¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÂÎÄ´´ÉÍý¤Ë¤Ï½½Ê¬¤ÊÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Íè½µ¤Ë¤«¤±¤Æ´¨ÃÈº¹¤¬Âç¤¤¤¡¡ÂÎÄ´´ÉÍý¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï
º£Æü16Æü¤Ï½Õ¤Î¤è¤¦¤ÊÃÈ¤«¤µ¤Î½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Íè½µ21Æü°Ê¹ß¤Ï°ìÅ¾¡¢¸·¤·¤¤´¨¤µ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸þ¤³¤¦°ì½µ´Ö¤Ï´¨ÃÈ¤Îº¹¤¬¤«¤Ê¤êÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÎÄ´´ÉÍý¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ÎÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÂÐºö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡µ¬Â§Àµ¤·¤¤À¸³è¤òÁ÷¤ë
¤Þ¤º¤Ï¡¢µ¬Â§Àµ¤·¤¤À¸³è¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£µ¬Â§Àµ¤·¤¤À¸³è¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¤¿¤á²á¤®¤º¤Ë¼«Î§¿À·Ð¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢Ä²¤ÎÄ´»Ò¤òÀ°¤¨¤ë
Ç¾¤ÈÄ²¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ðÊó¸ò´¹¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä²¤ÎÄ´»Ò¤¬À°¤¦¤È¡¢¤ªÊ¢¤ÎÄ´»Ò¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼«Î§¿À·Ð¤¬À°¤¤¡¢¿´¿È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤âÀ°¤¤¤Þ¤¹¡£¥è¡¼¥°¥ë¥È¤äÌ£Á¹¡¢Ç¼Æ¦¤Ê¤É¤ÎÈ¯¹Ú¿©ÉÊ¤Ê¤É¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÀÝ¼è¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
£ÂÎ²¹Ä´Àá¤Î¤Ç¤¤ëÉþÁõ¤òÁª¤Ö
´¨ÃÈº¹¤ÎÂç¤¤¤»þ´ü¤Ï¡¢Ã¦¤®Ãå¤·¤ä¤¹¤¤ÉþÁõ¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Å·µ¤Í½Êó¤ò¤³¤Þ¤á¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢µ¤²¹¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÉþÁõ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂÎ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¤·¤Ã¤«¤êÆþÍá¤¹¤ë
¤ªÉ÷Ï¤Æþ¤Ã¤ÆÁ´¿È¤ò²¹¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ìÆü¤ÎÎä¤¨¤¬¥ê¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÆþÍá¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¼ó¤Þ¤Ç¿»¤«¤ë¤³¤È¤â°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼ó¤Ë¤Ï½ÅÍ×¤Ê¿À·Ð¤¬Â¿¤¯½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¼ó¤ò²¹¤á¤ë¤³¤È¤Ç¼«Î§¿À·Ð¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Å¬ÅÙ¤Ê±¿Æ°¤ä¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¤¹¤ë
Å¬ÅÙ¤Ê±¿Æ°¤ò¤·¤Æ¶ÚÎÏ¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Âå¼Õ¤¬¾å¤¬¤ê¡¢ÂÎ²¹¤ò¾å¤²¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ó¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¸½Âå¤Î»ä¤¿¤Á¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤Ç¤Ï²¼¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¡¢¼ó¤ËÂç¤¤ÊÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£Æüº¢¤«¤é¼ó¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Ê¤É¡¢¥±¥¢¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¨´Æ½¤:¤»¤¿¤¬¤äÆâ²Ê¡¦¿À·ÐÆâ²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡¡µ×¼ê·ø»ÊÀèÀ¸