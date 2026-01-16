¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥²¡¼¥à¹¥¤­¤Î¤¿¤á¤Îº×Åµ¡ª¤Õ¤·¤®¤Ê¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥²¡¼¥àº×¤êin¿·¶¶

¡Ö¤Õ¤·¤®¤Ê¥²¡¼¥àº×¤ê¡×³«ºÅ°Ñ°÷²ñ¤¬¡¢2026Ç¯2·î1Æü(Æü)¤ËÅìµþ¡¦¿·¶¶¤Î¥Ë¥å¡¼¿·¶¶¥Ó¥ë¤Ë¤Æ¡¢¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥²¡¼¥à¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¤Õ¤·¤®¤Ê¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥²¡¼¥àº×¤êin¿·¶¶¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£

Â¿¤¯¤Î¥²¡¼¥à¥á¡¼¥«¡¼¤¬»²²Ã¤·¡¢¿·ºî¤äÌ¾ºî¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥²¡¼¥à¤Î»îÍ·Å¸¼¨¡¢¥°¥Ã¥ºÊªÈÎ¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡¢¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£

 

¤Õ¤·¤®¤Ê¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥²¡¼¥àº×¤êin¿·¶¶

 

 

³«ºÅÆü¡§2026Ç¯2·î1Æü(Æü)

³«ºÅ»þ´Ö¡§11:00¡Á16:00

²ñ¾ì¡§¥Ë¥å¡¼¿·¶¶¥Ó¥ë ÃÏ²¼2³¬¡Ö¥Ë¥å¡¼¿·¥Û¡¼¥ë¡×

½êºßÃÏ¡§¢©105-0004 ÅìµþÅÔ¹Á¶è¿·¶¶2-16-1

Æþ¾ìÎÁ¡§»îÍ·¡¦ÊªÈÎ ÍøÍÑ90Ê¬ 300±ß

¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥Ó¥¦¥¹

¶¨ÎÏ¡§famicom shop mario ¿·¶¶Å¹

 

¥²¡¼¥à¥á¡¼¥«¡¼³Æ¼Ò¤Ë¤è¤ë¹çÆ±ÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤­¤¿¡Ö¤Õ¤·¤®¤Ê¥²¡¼¥àº×¤ê¡×¡£

º£²ó¤Ï¥Æ¡¼¥Þ¤ò¡Ö¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥²¡¼¥à¡×¤Ë¹Ê¤ê¡¢¥¸¥ã¥ó¥ëÆÃ²½·¿¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£

²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢³Æ¥á¡¼¥«¡¼¤¬³«È¯¤·¤¿¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥²¡¼¥à¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤Î»îÍ·Âæ¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂÎ´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢ÊªÈÎ¥³¡¼¥Ê¡¼¤âÊ»Àß¤µ¤ì¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤ä´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤Î¹ØÆþ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£

 

»²²ÃÍ½Äê¥á¡¼¥«¡¼¡Ê50²»½ç¡Ë

 

 

¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥²¡¼¥à¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤«¤é¡¢ÃíÌÜ¤Î¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ã¡¼¤Þ¤Ç¡¢·×11¼Ò¤¬»²²Ã¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

±ýÇ¯¤ÎÌ¾ºî¤Î°Ü¿¢ÈÇ¤«¤é¡¢´°Á´¿·ºî¤Þ¤Ç¡¢Éý¹­¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£

 

¡Ú»²²Ã´ë¶È°ìÍ÷¡Û

¡¦³ô¼°²ñ¼ÒRS34

¡¦¹çÆ±²ñ¼Ò¥­¥Þ¥¤¥éµ¡´Ø

¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥¹¥â¥Þ¥­¥¢¡¼

¡¦³ô¼°²ñ¼ÒìËÁ¥

¡¦COSEN

¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥í¥ó¥Ð¥¹¥µ¡¼¥¯¥ë

¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¯¥»¥¹

¡¦BEEP

¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥Ô¥¯¥»¥ë

¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥Ó¥¦¥¹

¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥±¥Ã¥È¥¨¥ó¥¸¥ó

 

¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¾ðÊó¤Ï¾ï»þ¹¹¿·¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê½ÐÅ¸¥¿¥¤¥È¥ë¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙÈ¯É½¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤Þ¤¹¡£

 

²ñ¾ì¥¢¥¯¥»¥¹¤ÈÆþ¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ëÃí°ÕÅÀ

 

º£²ó¤Î²ñ¾ì¤Ï¡¢¿·¶¶±ØÁ°¤Î¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¡Ö¥Ë¥å¡¼¿·¶¶¥Ó¥ë¡×¤ÎÃÏ²¼2³¬¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥Ë¥å¡¼¿·¥Û¡¼¥ë¡×¤Ç¤¹¡£

²ñ¾ì¤Ø¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ç¤Î°ÜÆ°¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

Æþ¾ìÎÁ¤Ï90Ê¬300±ß¤È¤¤¤¦ÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤ÀßÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¤·Ú¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤Æ¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥²¡¼¥à¤Î±ü¿¼¤¤À¤³¦¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î³¹¡¦¿·¶¶¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÇ®¤¤¥·¥å¡¼¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÎÀ»ÃÏ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

 

¡Ö¤Õ¤·¤®¤Ê¥²¡¼¥àº×¤ê¡×³«ºÅ°Ñ°÷²ñ¡Ø¤Õ¤·¤®¤Ê¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥²¡¼¥àº×¤êin¿·¶¶¡Ù¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£

