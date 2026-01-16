´Ú¹ñ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦KiiiKiii¡¢WEGO¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¡¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤ä¥·¥ç¥Ã¥Ñ¡¼ÇÛÉÛ¤â
¡¡´Ú¹ñ¤Î5¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦KiiiKiii¤¬¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡¦WEGO¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥â¥Ç¥ë¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛWEGO¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥â¥Ç¥ë¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿KiiiKiii
¡¡KiiiKiii¤Ï¡¢ºòÇ¯STARSHIP¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¼¡À¤Âå¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¡¢IVE°ÊÍè4Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤«¤é¹ñÆâ³°¤ÇÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥â¥Ç¥ë½¢Ç¤¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë·Ç½Ð¤ä¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ö¥Ã¥¯¡ØWEGO MAGAZINE¡ÚKiiiKiiiÆÃÊÌÈÇ¡Û¡Ù¤ÎÇÛÉÛ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë²è¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥¬¡¼¥ê¡¼¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢WEGO¤é¤·¤¤¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Ê¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡ÈNEW SPRING¡É¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¤ç¤¦16Æü¤«¤é¤Ï¡¢WEGOÁ´Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ7000±ß°Ê¾å¤Î¹ØÆþ¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢º£²ó¤Î´ë²è¤Î¤¿¤á¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥í¥´Æþ¤ê¤Î¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥º¥¹¥«¡¼¥Õ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2·î13Æü¤«¤é¤Ï¡¢»£¤ê²¼¤í¤·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ö¥Ã¥¯¡ØWEGO MAGAZINE¡ÚKiiiKiiiÆÃÊÌÈÇ¡Û¡Ù¤È¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎÇÛÉÛ¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¢£¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë·Ç½Ð´ü´Ö
Âè1ÃÆ¡§1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á
Âè2ÃÆ¡§2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á
¢£·Ç½ÐÅ¹ÊÞ
WEGOÁ´Å¹ÊÞ
¢¨WEGO VINTAGE¤Î°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ÏÂÐ¾Ý³°
¢¨¸¶½ÉËÜÅ¹¤ª¤è¤Ó¿´ºØ¶¶Å¹¤Ç¤Ï¥¦¥£¥ó¥É¥¦·Ç½Ð¤â¼Â»Ü
¢£Å¹Æâ¥³¥á¥ó¥ÈÊüÁ÷´ü´Ö
2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á3·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¢¨Á´¹ñ¤ÎWEGOÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ1»þ´Ö¤Ë1²óÊüÁ÷Í½Äê
¢£¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£ÇÛÉÛ´ü´Ö
2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¡ÒÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡Ó
WEGOÁ´Å¹ÊÞ¡Ê¢¨WEGO VINTAGE¤Î°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ÏÂÐ¾Ý³°¡Ë
¡ÒÇÛÉÛ¾ò·ï¡Ó
¡¦ÀÇ¹þ7000±ß°Ê¾å¤Î¹ØÆþ
¡¦WEGO¥¢¥×¥ê²ñ°÷¸ÂÄê¡Ê¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥¯¡¼¥Ý¥ó²èÌÌ¤ÎÄó¼¨¤¬É¬¿Ü¡Ë
¡¦1²ñ·×¤Ë¤Ä¤1ÅÀ¤Î¤ß
¢£WEGO MAGAZINE¡ÚKiiiKiiiÆÃÊÌÈÇ¡Û¡õ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ç¥Ã¥Ñ¡¼ÇÛÉÛ
ÇÛÉÛ³«»Ï¡§2026Ç¯2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¡ÒÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡Ó
WEGOÁ´Å¹ÊÞ¡Ê¢¨WEGO VINTAGE¤Î°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ÏÂÐ¾Ý³°¡Ë
¡ÒÇÛÉÛ¾ò·ï¡Ó
¡¦ÀÇ¹þ7000±ß°Ê¾å¤Î¹ØÆþ
¡¦WEGO¥¢¥×¥ê²ñ°÷¸ÂÄê¡Ê¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥¯¡¼¥Ý¥ó²èÌÌ¤ÎÄó¼¨¤¬É¬¿Ü¡Ë
¡¦1²ñ·×¤Ë¤Ä¤1ÅÀ¤Î¤ß
