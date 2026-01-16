¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥Á¥Ã¥×¥¹¡×Âè8ÃÆ¡¢ÉÁ¤²¼¤í¤·´Þ¤àÁ´51¼ï¥«¡¼¥ÉÉÕ¤¤Ç1¡¦27ÅÐ¾ì
¡¡¿Íµ¤VTuber¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¡¼¥É¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò¡Ø¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥Á¥Ã¥×¥¹vol.8 ¤¦¤¹¤·¤ªÌ£¡Ù¤¬¡¢27Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤Ç½ç¼¡È¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥·¥ê¡¼¥ºÂè8ÃÆ¤È¤Ê¤ê¡¢Á´51¼ï¤Î¥«¡¼¥É¤¬¥é¥ó¥À¥à¤Ç1ËçÉõÆþ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥·¥¹¥¿¡¼¡¦¥¯¥ì¥¢¤Ê¤É¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÀªÂ·¤¤¡¢Á´51¼ïÎà¤Î¥«¡¼¥É
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥ÈÌó1Ëü6400Å¹ÊÞ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡¢¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¥ô¥¡¥ó¥¬¡¼¥É¡¢Cyber Goods Store¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢Á´¹ñ¤Î¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥È»ÜÀß¡Ö¥Ê¥à¥³¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥Ê¥à¥³¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¯¥ì¡¼¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥È¸ÂÄêBOX¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤â¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÉõÆþ¤µ¤ì¤ë¥«¡¼¥É¤Ï¡¢ÉÁ¤²¼¤í¤·23¼ï¡¢¥Õ¥ê¡¼¥À¥à23¼ï¡¢¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È5¼ï¤ÎÁ´51¼ï¤Ç¹½À®¡£ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¤´¤È¤Ë¹ØÆþÆÃÅµ¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¤È¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¥ô¥¡¥ó¥¬¡¼¥É¤Ç¤Ï12ÂÞ¹ØÆþ¤´¤È¤Ë¸ÂÄê¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç1¼ïÇÛÉÛ¤¹¤ë¡£Cyber Goods Store¤Ç¤Ï¡¢1È¢12ÂÞÆþ¤ê¤Î¥«¡¼¥È¥óÈÎÇä¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¡¢1È¢¹ØÆþ¤´¤È¤Ë¸ÂÄê¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤¬¥é¥ó¥À¥à¤Ç1ËçÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¡¡È¯Çä³«»Ï¤òµÇ°¤·¡¢¥«¡¼¥ÉÁ´51¼ï¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¥»¥Ã¥È¤¬ÃêÁª¤Ç3¿Í¤ËÅö¤¿¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£±þÊç´ü´Ö¤Ï¡¢2026Ç¯1·î27Æü¸áÁ°0»þ¤«¤é2·î3Æü¸á¸å11»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¤Ç¡¢Cyber Goods Store¸ø¼°X¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¡¢»ØÄê¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÉÕ¤±¤Æ³ºÅöÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¥«¡¼¥É´ë²è¤Ë¤Ï¡¢¥·¥¹¥¿¡¼¡¦¥¯¥ì¥¢¡¢ËÜ´Ö¤Ò¤Þ¤ï¤ê¡¢»°»ÞÌÀÆá¡¢ÉÔÇËÌ«¤é·×23¿Í¤Î¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬»²²Ã¡£¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ï¡¢Ìó150¿Í¤Î½êÂ°¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬³èÆ°¤¹¤ëVTuber¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¡¢ÇÛ¿®¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥°¥Ã¥ºÅ¸³«¤òÄÌ¤¸¤ÆÉý¹¤¤¥¨¥ó¥¿¥á¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
