¡¡½÷Í¥¤Î»°ÅÄ²Â»Ò¡Ê84¡Ë¤¬¡¢15ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ö¥Ê¥¼¤½¤³¡©¡Ü¡×¡ÊÌÚÍË¸å8¡¦58¡Ë¤Ë½Ð±é¡£±¿Ì¿Åª¤Ê¿ÍÊª¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÆü¡¢»Å»ö¤Ç²Æì¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤Î¤³¤È¡£¡Ö¾·ÂÔ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¼ÒÄ¹¤µ¤ó¤¬¡¢½é¤á¤Æ¤ª²ñ¤¤¤¹¤ëÊý¡×¤È»°ÅÄ¤Ï²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢²¿¤«¤È±ï¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÊý¤«¤é¡Ö»°ÅÄ¤µ¤ó¤Î¶á½ê¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£»þ¡¹¡¢¤ª¸«¤«¤±¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤ª¿©»ö¤Ë¹Ô¤¯¤ª¼÷»Ê²°¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¡£»°ÅÄ¤Ï²¿ÅÙ¤âÉ×ÉØ¤Ç»È¤Ã¤¿¼÷»Ê²°¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤âÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡ÖÁ´¤¯¡È½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡É¤ÎÊý¤Ê¤Î¤Ë¡¢±ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¶Ã¤¤¤¿»°ÅÄ¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ÎÊý¤¬¤¹¤´¤¤»ä¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£»ä¤¬¼ã¤¯¤Æ¡¢¤½¤ÎÊý¤âÆÈ¿È¤Ç¤¤¤é¤·¤¿¤é¡¢·ëº§¤Ë»ê¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡MC¤Î¥æ¡¼¥¹¥±¡¦¥µ¥ó¥¿¥Þ¥ê¥¢¤â¡Ö¤½¤ì¤Ï¤â¤¦±¿Ì¿¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£