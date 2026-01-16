¡Ú´ÚÎ®¡Û¡Ö¤ª´ê¤¤¤À¤«¤é´é¤Ï²¥¤é¤Ê¤¤¤Ç¡ª¡×¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬²áµî¤Î¹»ÆâË½ÎÏÈï³²¹ðÇò
¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¢4minute¡Ê¥Õ¥©¡¼¥ß¥Ë¥Ã¥Ä¡Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç½÷Í¥¤Î¥¬¥æ¥ó¡Ê35¡Ë¤¬¡¢³ØÀ¸»þÂå¤ÎË½¹ÔÈï³²¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£14Æü¤ËYouTube¤Î¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢¹â¹»»þÂå¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡ÖÍÄ¤¤º¢¤«¤é²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡£²Î¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Ì´¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤É¤ì¤À¤±¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢²áµî¤Ë¥±¥ó¥«¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤È¤¤¤¦¤«¡¢¹»ÆâË½ÎÏ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£ÃÎ¤é¤Ê¤¤³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»ä¤¬ËÜ¿Í¤ÎÏÃ¤ò°¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢»ä¤È¥±¥ó¥«¤·¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»ä¤ÏÉÝ¤¯¤Æ¡Ø»ä¤ÏÀï¤ï¤Ê¤¤¡¢¤¿¤À»ä¤ò²¥¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¤±¤É¡¢¤ª´ê¤¤¤À¤«¤é´é¤À¤±¤Ï¤ä¤á¤Æ¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
Åö»þ¡Ö´é¤À¤±¤Ï¤ä¤á¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÎý½¬À¸À¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢´é¤Ë½ý¤¬¤Ä¤¤¤¿¤ê¡¢²ñ¼Ò¤ËÃÎ¤é¤ì¤ë¤È¡¢Ì´¤ò³ð¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂç¤¤ÊÌäÂê¤¬À¸¤¸¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÈ±¤ÎÌÓ¤ò¤Ä¤«¤Þ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤º¤Ã¤È²¥¤é¤ì¤¿¡£¡Ø»ä¤ÏËÜÅö¤Î²Î¼ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤³¤³¤Ç¼ºÇÔ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ç¡¢°ìÊýÅª¤Ë¤º¤Ã¤È²¥¤é¤ì¤¿¡×¤È¡¢²áµî¤ÎÄË¤¤µ²±¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£