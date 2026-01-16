±À³¤¼òÂ¤¡ÖOLD SECRET¡×¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä2ÉÊ
¡¡±À³¤¼òÂ¤¤Ï2·î5Æü¤«¤é¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Î¡Ö±À³¤OLD SECRET¡Ê¤½¤Ð¡Ë¡×¤È¡ÖÌÚÈÔOLD SECRET¡Ê°ò¡Ë¡×2¾¦ÉÊ¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÖOLD SECRET¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢Æ±¼Ò¼çÎÏ¤ÎËÜ³Ê¤½¤Ð¾ÆÃñ¡Ö±À³¤¡×¤ÈËÜ³Ê°ò¾ÆÃñ¡ÖÌÚÈÔ¡×¤Î¸¶¼ò¤ò¤½¤ì¤¾¤ì10Ç¯°Ê¾å¤«¤±¤ÆÄ¹´ü½ÏÀ®¡¦ÃùÂ¢¤·¡¢½¾Íè¤ÎËÜ³Ê¾ÆÃñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤È¤·¤Æ»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö±À³¤OLD SECRET¡Ê¤½¤Ð¡Ë¡×¤Ï¡¢Ã®ÃùÂ¢¼òÍ³Íè¤ÎË½á¤Ê¥Ð¥Ë¥é¹á¤È²Ú¤ä¤«¤Ê¡Ö¤½¤Ð¡×¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÅÙ¿ô30ÅÙ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê´Å¤ß¤È¸ü¤ß¡¢¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÍ¾±¤¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¡ÖÌÚÈÔOLD SECRET¡Ê°ò¡Ë¡×¤ÏÃ®ÃùÂ¢¼òÍ³Íè¤Î¥¦¥Ã¥Ç¥£¡¼¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤È¤Û¤Î¤«¤Ê¥Ð¥Ë¥é¹á¤È°ò¹á¡¢¥Ó¥¿¡¼¤Ç¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¡¢¿´ÃÏÎÉ¤¤»ÀÌ£¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£¥í¥Ã¥¯¤Ç¤ÏÉ¹¤¬ÍÏ¤±¤ë¤´¤È¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ë¹á¤ê¤¬³Ú¤·¤á¡¢¥½¡¼¥À³ä¤ê¤Ç¤Ï¤Ï¤¸¤±¤ëË¢¤Ç²Ú¤ä¤°¹á¤ê¤ÈÁÖ¤ä¤«¤ÊÍ¾±¤¤¬¹¤¬¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£