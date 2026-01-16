¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î¥È¥¥¥Ø¥ë´ÆÆÄ¡¢WÇÕºÇ½ª¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤Î¾ò·ï¤Ï¡È¼Ò¸òÀ¡É¡©¡Ö¤½¤³¤¬½ÅÍ×¡×
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤Î¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥È¥¥¥Ø¥ë´ÆÆÄ¤¬¡¢FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¤ËÎ×¤àÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¹¥¥ë¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¸½ÃÏ»þ´Ö16Æü¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ØBBC¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥È¥¥¥Ø¥ë´ÆÆÄ¤ËÎ¨¤¤¤é¤ì¤¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤Ï¡¢3·î¤ËÆüËÜÂåÉ½¤È¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸å¤ËWÇÕËÜÂç²ñ¤Ë¸þ¤±¤¿ºÇ½ª¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¥È¥¥¥Ø¥ë´ÆÆÄ¤Ë¤ÏÂåÉ½Æþ¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÌÀ³Î¤Ê´ð½à¤¬¤¢¤ëÌÏÍÍ¤À¡£
¡ØBBC¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥È¥¥¥Ø¥ë´ÆÆÄ¤Ï¡Ö²áµî¤ËWÇÕ¤Ø½Ð¾ì¤·¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤ÈÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢Áª¼ê´Ö¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬Ì©¤Ç¤¢¤ê¡¢Àµ¤·¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤É¤¦¤«¤¬¾ï¤Ë°ã¤¤¤òÀ¸¤à¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¤ó¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ê¡¢É¬¤º¤·¤âºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤À¤±¤¬É¬Í×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¼«¤é¤ÎÌò³ä¤òÍý²ò¤·¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¡¢¼«Ê¬¤¬¤½¤³¤Ë¤¤¤ëÍýÍ³¤È²¿¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÂç²ñ¤¬¤¢¤È4½µ´ÖÂ³¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â°ì½ï¤Ë¤¤¤é¤ì¤Æ¹¬¤»¤À¤È´¶¤¸¤¿»þ¡¢Èà¤é¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÂç¤¤ÊÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¿¡×
¡ÖÁª¼ê¤Î¼Ò¸òÀ¤Ï¤É¤¦¤«¡©¡¡ÎÉ¤¤¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¡©¡¡¤â¤·¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤¬¥µ¥Ý¡¼¥ÈÌò¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ç¤¤ë¤«¡©¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤½¤³¤¬½ÅÍ×¤Ê¤ó¤À¡×
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤Ï¡¢WÇÕËÜÂç²ñ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥¯¥í¥¢¥Á¥¢ÂåÉ½¡¢¥¬¡¼¥ÊÂåÉ½¡¢¥Ñ¥Ê¥ÞÂåÉ½¤È¶¦¤Ë¥°¥ë¡¼¥×L¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
