¡ÖÉü½²Âå¹Ô¿Í3～ÌÏÈÏ¥¿¥¯¥·ー～¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¿¥¯¥·ー100Âæ±¿¹Ô¡¡¥É¥³¥â¡ÖLemino¡×Á´ÏÃÇÛ¿®µÇ°
¡¡NTT¥É¥³¥â¤Ï¡¢±ÇÁüÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖLemino¡×¤Ç¤Î´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡ÖÉü½²Âå¹Ô¿Í3～ÌÏÈÏ¥¿¥¯¥·ー～¡×Á´ÏÃÇÛ¿®¤òµÇ°¤·¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¿¥¯¥·ー¤¬ÅÔÆâ¤òÁö¹Ô¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£´ü´Ö¤Ï1·î19Æü～2·î1Æü¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡¡ºîÉÊ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò»Ü¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¿¥¯¥·ー¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï·×100Âæ¤Ç¡¢ÅìµþÅÔÆâ¡Ê23¶è¡¦ÉðÂ¢Ìî¡¿»°ÂëÃÏ¶è¡Ë¤òÁö¹Ô¤¹¤ë¡£
¡¡¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¼ÖÁë¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖCanvas¡×¤Ë¤Ï¼ç±éÇÐÍ¥¥¤¡¦¥¸¥§¥Õ¥ó¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢¼ÖÆâ¤Î¥µ¥¤¥Íー¥¸¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖGROWTH¡×¤Ç¸ÂÄê±ÇÁü¤òÊü±Ç¤¹¤ë¡£
¡¡¥¿¥¯¥·ー¥¢¥×¥ê¡ÖS.RIDE¡×¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¿¥¯¥·ー¤ò»ØÄê¤·¤ÆÇÛ¼Ö¤Ç¤¤ë¡£100Âæ¤Î¤¦¤Á1Âæ¤ÏÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Î¡È¶â¿§¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥¿¥¯¥·ー¡É¤È¤·¤ÆÁö¹ÔÍ½Äê¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥óÂè1ÃÆ¤ÏX¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è
¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¿¥¯¥·ー¤ÎÁö¹Ô³«»Ï¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£Lemino´ÚÎ®¡¦¥¢¥¸¥¢¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê¡÷lemino_k¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¡¢ÂÐ¾Ý¤ÎÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¤È¡¢¼ç±éÇÐÍ¥¥¤¡¦¥¸¥§¥Õ¥ó¤ÎÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥é¥í¥¤¥É¤¬5Ì¾¤ËÅö¤¿¤ë¡£´ü´Ö¤Ï1·î19Æü～2·î1Æü¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥óÂè2ÃÆ¤ÏÍøÍÑ¼Ô¸ÂÄê¤Î¡È¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È´ë²è¡É
¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¿¥¯¥·ー¤ÎÍøÍÑ¼Ô¸ÂÄê¤Ç¡¢ºîÉÊ½Ð±éÇÐÍ¥¤«¤é¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ë¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£±þÊçÊýË¡¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÆâÍÆ¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï¼ÖÆâ¤Î¥â¥Ë¥¿ー¤Ç¸ø³«Í½Äê¡£