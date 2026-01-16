¥Þ¥¤¥Ê¥«ー¥É¤¬¡ÖºâÉÛ¡×¤Ë¤Ê¤ë¼Â¾Ú¼Â¸³¡¢»°°æ½»Í§¥«ー¥É¤È¥Þ¥¤¥Ê¥¦¥©¥ì¥Ã¥È
¡¡»°°æ½»Í§¥«ー¥É¤È¥Þ¥¤¥Ê¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó·èºÑ¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¶¦Æ±¤Ç³«»Ï¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥Þ¥¤¥Ê¥«ー¥É¤À¤±¤Ç·èºÑ
¡¡¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ç¥¸¥¿¥ë»ñ»º¤Î¡Ö¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¡ÊºâÉÛ¡Ë¡×¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤·¡¢ÆüËÜ±ßÏ¢Æ°·¿¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤Ë¤è¤ë·èºÑ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡£»°°æ½»Í§¥«ー¥É¤Î·èºÑÃ¼Ëö¡Östera¡×¡Ê¥¹¥Æ¥é¡Ë¾å¤Ç¡¢¥«ー¥É¤ò¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë¤À¤±¤Ç»ÙÊ§¤¤¤¬´°Î»¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¹ñÆâ¤Ç¤Ï¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥óµ»½Ñ¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë°ìÊý¡¢ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤ÎÁàºî¤Ê¤É¤¬¥Ïー¥É¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢¹âÎð¼Ô¤Ê¤ÉÉý¹¤¤ÁØ¤Ø¤ÎÉáµÚ¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó¤Î¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤Î¸øÅª¸Ä¿ÍÇ§¾Ú¡ÊJPKI¡Ë¤Ë¤è¤ëËÜ¿Í³ÎÇ§¤È¡¢´ûÂ¸¤Î·èºÑ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ç¤¢¤ësteraÃ¼Ëö¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ÂÁ´À¤ÈÃ¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë»È¤¨¤ëÍøÊØÀ¤ÎÎ¾Î©¤ò¿Þ¤ë¡£
¡¡¼Â¾Ú¼Â¸³¤ÎÂè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢1·î23Æü¡¦24Æü¤ËÊ¡²¬¸©Ê¡²¬»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥Áー¥à¡Ö¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¼¥Õ¥¡ー¥Õ¥¯¥ª¥«¡×¤Î¥Ûー¥à¥²ー¥à²ñ¾ì¤ÇÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡²ñ¾ì¤Î¾ÈÍÕÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¥¢¥êー¥Ê¤ÎÇäÅ¹¤Ê¤É¤ËsteraÃ¼Ëö¤òÀßÃÖ¡£»öÁ°¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¤Î¥¢¥×¥ê¤Ç¥æー¥¶ーÅÐÏ¿¤ò¹Ô¤¤¡¢ÆüËÜ±ßÏ¢Æ°·¿¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¡ÖJPYC¡×¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤¿Íè¾ì¼Ô¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡£ÍøÍÑ¼Ô¤Ï¡¢²ñ·×»þ¤ËÃ¼Ëö¤Î²èÌÌ¤Ç¶â³Û¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¼«¿È¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤ò¤«¤¶¤¹¤³¤È¤Ç·èºÑ¤Ç¤¤ë¡£
¾¦¶È»ÜÀß¤Ø¤Î³ÈÂç¤ä¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤â
¡¡Î¾¼Ò¤Ïº£¸å¡¢¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¾¦¶È»ÜÀß¤ä´Ñ¸÷»ÜÀß¡¢¸ø¶¦»ÜÀß¤Ê¤É¤Ø³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¼«¼£ÂÎ¤ÈÏ¢·È¤·¤¿µëÉÕ¶â¤ÎÇÛÉÛ¤ä¸ø¶¦ÎÁ¶â¤Î»ÙÊ§¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¹ÔÀ¯Ê¬Ìî¤Ç¤Î³èÍÑ¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¹ñÆâÍøÍÑ¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ë¬Æü³°¹ñ¿Í¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë¡ÖUSDC¡×¤Ê¤É¤Î³¤³°¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤ò¡¢steraÃ¼Ëö¤òÄÌ¤¸¤ÆÆüËÜ¹ñÆâ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¸þ¤±·èºÑ¥¹¥ー¥à¤Î¹½ÃÛ¤âÌÜ»Ø¤¹¡£