¡Ö²øÊª¤À¡×¥Ð¥ë¥µ¤Î22ºÐMF¡Ö¥Ç¡¦¥Ö¥é¥¤¥Í¤«¤Ê¡©¡×ÀèÀ©ÅÀ±é½Ð¤Î´°àú¥¢¥·¥¹¥È¤ËµÓ¸÷¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤ó¤À¡×
¡¡¸½ÃÏ£±·î15Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥³¥Ñ¡¦¥Ç¥ë¡¦¥ì¥¤¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¹ñ²¦ÇÕ¡Ë¤Î¥é¥¦¥ó¥É16¤Ç¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤¬£²Éô¤Ç¼ó°Ì¤Î¥é¥·¥ó¡¦¥µ¥ó¥¿¥ó¥Ç¡¼¥ë¤ÈÅ¨ÃÏ¤ÇÂÐÀï¡££²¡Ý£°¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤Ï¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¡£·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¡¢¶Ñ¹Õ¤òÇË¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Õ¥§¥é¥ó¡¦¥È¡¼¥ì¥¹¤À¡£65Ê¬¡¢¥Õ¥§¥ë¥ß¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¤ÎÀµ³ÎÌµÈæ¤Ê¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈ´¤±½Ð¤¹¤È¡¢¹ª¤ß¤Ê¥Ü¡¼¥ë¥¿¥Ã¥Á¤ÇGK¤ò¤«¤ï¤·¡¢±¦Â¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¶¦¤Ë¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤Î£²¿Í¤¬Íí¤ó¤ÀÀèÀ©ÅÀ¤ò¡¢ÊÆÂç¼ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØESPN¡Ù¤Î¸ø¼°X¤¬¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥§¥ë¥ß¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤ó¤À¡×
¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥´¡¼¥ë¡×
¡Ö¥Ð¥ë¥µ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥µ¥Ö¤Ï¥Õ¥§¥ë¥ß¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¡×
¡Ö´°àú¤Ê¥¢¥·¥¹¥È¡×
¡Ö¤³¤Î¥Ñ¥¹ºÇ¹â¤À¤Ê¡×
¡Ö¥Õ¥§¥ë¥ß¥ó¤Ïº£¤äÁÏÂ¤À¤¢¤Õ¤ì¤ë²øÊª¤À¡×
¡Ö¡Ê¥±¥Ó¥ó¡¦¡Ë¥Ç¡¦¥Ö¥é¥¤¥Í¤«¤Ê¡©¡×
¡Ö99.9¡ó¥Õ¥§¥ë¥ß¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¤Î¥´¡¼¥ë¡×
¡¡22ºÐMF¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢ÀèÀ©¤·¤¿¥Ð¥ë¥µ¤Ï½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¥é¥ß¥ó¡¦¥ä¥Þ¥ë¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢¾¡Íø¤ò·èÄê¤Å¤±¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡ÚÆ°²è¡Û¥Ð¥ë¥µ¤Î¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¥³¥ó¥Ó¤¬¹¥Ï¢·¸¡ª 22ºÐMF¤¬´°àú¥¢¥·¥¹¥È
¡¡Á°È¾¤Ï¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¡£·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¡¢¶Ñ¹Õ¤òÇË¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Õ¥§¥é¥ó¡¦¥È¡¼¥ì¥¹¤À¡£65Ê¬¡¢¥Õ¥§¥ë¥ß¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¤ÎÀµ³ÎÌµÈæ¤Ê¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈ´¤±½Ð¤¹¤È¡¢¹ª¤ß¤Ê¥Ü¡¼¥ë¥¿¥Ã¥Á¤ÇGK¤ò¤«¤ï¤·¡¢±¦Â¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¶¦¤Ë¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤Î£²¿Í¤¬Íí¤ó¤ÀÀèÀ©ÅÀ¤ò¡¢ÊÆÂç¼ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØESPN¡Ù¤Î¸ø¼°X¤¬¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥§¥ë¥ß¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤ó¤À¡×
¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥´¡¼¥ë¡×
¡Ö¥Ð¥ë¥µ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥µ¥Ö¤Ï¥Õ¥§¥ë¥ß¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¡×
¡Ö´°àú¤Ê¥¢¥·¥¹¥È¡×
¡Ö¤³¤Î¥Ñ¥¹ºÇ¹â¤À¤Ê¡×
¡Ö¥Õ¥§¥ë¥ß¥ó¤Ïº£¤äÁÏÂ¤À¤¢¤Õ¤ì¤ë²øÊª¤À¡×
¡Ö¡Ê¥±¥Ó¥ó¡¦¡Ë¥Ç¡¦¥Ö¥é¥¤¥Í¤«¤Ê¡©¡×
¡Ö99.9¡ó¥Õ¥§¥ë¥ß¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¤Î¥´¡¼¥ë¡×
¡¡22ºÐMF¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢ÀèÀ©¤·¤¿¥Ð¥ë¥µ¤Ï½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¥é¥ß¥ó¡¦¥ä¥Þ¥ë¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢¾¡Íø¤ò·èÄê¤Å¤±¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡ÚÆ°²è¡Û¥Ð¥ë¥µ¤Î¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¥³¥ó¥Ó¤¬¹¥Ï¢·¸¡ª 22ºÐMF¤¬´°àú¥¢¥·¥¹¥È