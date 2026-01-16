¡Ö¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ªÏ¡¥Î¶õ½÷³Ø±¡¡×Ç½ÅÐ±þ±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³«»Ï¤Ø¡¡ÉñÂæ¡¦ÀÐÀî¤Ë¤Ï¡Ö¥¹¥¥í¡¼¡×¡Ö²Öºé¤¯¤¤¤í¤Ï¡×¤Ê¤É¤ÎÀ»ÃÏ¤â¡ÚÀÐÀî¤¬ÉñÂæ¤ÎÆó¼¡¸µ¤Þ¤È¤á¡Û
2026Ç¯2·î13Æü¤è¤ê¡¢¡Ö¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ªÏ¡¥Î¶õ½÷³Ø±¡¥¹¥¯¡¼¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¥¯¥é¥Ö¡×¤Ë¤è¤ëÇ½ÅÐ±þ±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¡Ö¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ªÏ¡¥Î¶õ½÷³Ø±¡¥¹¥¯¡¼¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¥¯¥é¥Ö¡×¤Ï¡¢ÀÐÀî¸©¶âÂô»Ô¤«¤é±ü¤Þ¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ë¤¢¤ëÏ¡¤Î²Ö¤Îºé¤¯¸Ð¤ÎËµ¤é¤Ë¤¢¤ëÀßÄê¤Î»äÎ©¹â¹»¡ÖÏ¡¥Î¶õ½÷³Ø±¡¡×¤ÎÉô³èÆ°¡Ö¥¹¥¯¡¼¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¥¯¥é¥Ö¡×¤ÎÌÌ¡¹¤¬Êª¸ì¤Î¼ç¿Í¸ø¡£Ç½ÅÐ±þ±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢Ç½ÅÐ¤Î¹©·Ý¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÅÁÅýÊ¸²½¡¢¤ª¤ß¤ä¤²¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥ê¡¼¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ò³Æ½ê¤ÇÇÛÉÛ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Ç½ÅÐ9»ÔÄ®¤ÎÆ»¤Î±ØÅù¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¥Ñ¥Í¥ë¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¡£
5·î8Æü¤Ë¤Ï±Ç²è¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ªÏ¡¥Î¶õ½÷³Ø±¡¥¹¥¯¡¼¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¥¯¥é¥Ö Bloom Garden Party¡Ù¤Î¸ø³«¤âÍ½Äê¤µ¤ì¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ëàÏ¡¥Î¶õá¡£Ç½ÅÐ±þ±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤½¤ÎàÀ»ÃÏá¤òË¬¤ì¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÀÐÀî¸©¤¬ÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆó¼¡¸µºîÉÊ¤ÏÂ¾¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£
¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤«¡¢¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤¿¡£
¡Ú¥²¡¼¥à¡Û¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö!Ï¡¥Î¶õ½÷³Ø±¡¥¹¥¯¡¼¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¥¯¥é¥Ö
¾¯½÷¤¿¤Á¤¬ËÂ¤°ÀÄ½Õ·²Áü·à¡Ê¥¹¥¯¡¼¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ë¡¢³«Ëë¤Ã¡ª
¹â¹»À¸³è¤Ç¡Ö²Öºé¤¤¿¤¤¤Ã¡ª¡×¤È´üÂÔ¤Ë¶»¤òËÄ¤é¤Þ¤»"Ï¡¥Î¶õ½÷³Ø±¡"¡ÊÄÌ¾Î"Ï¡¥Î¶õ"¡Ë¤ØÆþ³Ø¤·¤¿ÆüÌî²¼²ÖÈÁ¤Ï¡¢Æþ³Ø½éÆü¤Î¶âÂô±Ø¤Ç¡¢¹â¹»¤«¤é¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤àÂ¼Ìî¤µ¤ä¤«¤¬³¬ÃÊ¤ÇÂ¤ò³ê¤é¤»¤¿¤È¤³¤í¤ò½õ¤±¤ë¡£¶öÁ³¤Ë¤â¡¢2¿Í¤ÏÆ±¤¸³Ø¹»¤Î¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤À¤Ã¤¿¡ª¡¡Í§Ã£¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²ÖÈÁ¤È¤µ¤ä¤«¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¡¢²µ½¡¾¿¤ÈÍ¼Ì¸ÄÖÍý¤Î¸ø±é¤òÌÜ·â¡ª
¶½Ê³Îä¤á¤ä¤é¤Ì¤Ê¤«¡¢"Ï¡¥Î¶õ½÷³Ø±¡¥¹¥¯¡¼¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¥¯¥é¥Ö"¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ¡½¡½!?
¡ÚÌ¡²è¡ÛÅ·Ìî¤á¤°¤ß¤Ï¥¹¥¤À¤é¤±¡ª
·õÆ»¤ËÂÇ¤Á¹þ¤àÂÎ°é²ñ·Ï¤×¤Ë»Ò¡¦¤á¤°¤ß¤È¡¢ÅìÂç»ÖË¾¤Î¤Ò¤ç¤íÄ¹ÃË»Ò¡¦³Ø¨¡¨¡
ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤ÎÆó¿Í¤ÏÃæ³Ø¤ÇÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤ë¤â¡¢Æ±¤¸¹â¹»¤Ë¿Ê³Ø¤·¤ÆºÆ¤Óµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤Ï¤¸¤á¤¿¡£
¥×¥é¥¹¤È¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡¢N¶Ë¤ÈS¶Ë¨¡¨¡¿¿µÕ¤ÊÆó¿Í¤Ï°ú¤«¤ì¹ç¤¦...¡©
¸úÇ½¡§¥Ë¥ä¥Ë¥ä¡ß¤Û¤ó¤ï¤«¡ß¥É¥¥É¥¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤×¤Ë»Ò¡ê¤È¥¬¥êÊÙ¥¹¥ê¥à¡é¤ÎÆÌ±ú"Æü¾ï"¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡ª¡ª
ÉñÂæ¤Ï¶âÂô»Ô¤Ê¤É¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û·¯¤ÏÊü²Ý¸å¥¤¥ó¥½¥à¥Ë¥¢
ÉÔÌ²¤ÇÇº¤àÃË»Ò¹â¹»À¸¡¦¥¬¥ó¥¿¤ÏÆ±¤¸Çº¤ß¤òÊú¤¨¤ë¥¤¥µ¥¤È½Ð¹ç¤¤¡¢
Êü²Ý¸å¤Ë³Ø¹»¤Îº£¤ÏÊªÃÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅ·Ê¸Âæ¤Ç¡¢¤Ä¤«¤Î¤Þ¤ÎÌ²¤ê¤È¡¢ÈëÌ©¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÉÔ»×µÄ¤Ê´Ø·¸¤¬»Ï¤Þ¤ë......¡£
ÉñÂæ¤Ï¼·Èø»Ô¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¥¹¥¥Ã¥×¤È¥í¡¼¥Õ¥¡¡¼
´äÁÒÈþÄÅÌ¤¡¢º£Æü¤«¤éÅìµþ¤Î¹â¹»À¸¡ª¡¡Æþ³Ø¤òµ¡¤ËÃÏÊý¤«¤é¾åµþ¤·¤¿Èà½÷¤Ï¡¢ÊÙ¶¯¤³¤½¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢²áÁÂÃÏ°é¤Á¤æ¤¨¤ËÆ±À¤Âå¥³¥ß¥å·Ð¸³¤¬¤È¤Ü¤·¤¤¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Á¤ç¤Ã¤ÈÅ·Á³¤Ç¡¢´·¤ì¤Ê¤¤ÅÔ²ñ¤Î¹â¹»¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¥à¥º¥«¥·¥¤¡ª¡¡¤À¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ö¤ß¤Ä¤ß¤Á¤ã¤ó¡×¤Î¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ç¤Þ¤Ã¤·¤í¤ÊÂ¸ºß´¶¤¬¡¢ËÜ¿Í¤âµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤¿¤Á¤ò¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡ª
¼ç¿Í¸ø¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¼î½§»Ô¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¤É¤í¤í
Ëâ¿À¤Ë¤«¤é¤À¤Î»Í½½È¬¤«½ê¤ò¤¦¤Ð¤ï¤ì¤¿¾¯Ç¯É´µ´´Ý!°Â½»¤ÎÃÏ¤òµá¤á¤ëÉ´µ´´Ý¤Ë¤Ï¡¢¾ï¤ËÍÅ²ø¤¬¤Ä¤¤Þ¤È¤¦¤Î¤À¤Ã¤¿!Èà¤ÎÅá¤ò¤Í¤é¤¦´ñÌ¯¤ÊÁêËÀ¡¢¤É¤í¤í¤ò¤¯¤ï¤¨¤ÆÍÅ²øÂà¼£¤ÎÎ¹¤¬»Ï¤Þ¤ë!
ÉñÂæ¤ÏÇ½ÅÐÈ¾Åç¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¤Î¤ß¤¸¤ç¤·
¹âÀ¥Æ»»Ò¡Ê¤¿¤«¤»¤ß¤Á¤³¡Ë¡¢29ºÐÆÈ¿È¡£
ÈþÌ£¤·¤¤¤ª¼ò¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¤Ï¤·¤ã¤¤¤Ç¤·¤Þ¤¦¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê»ÄÇ°¤Ê¥¢¥é¥µ¡¼½÷»Ò¡£
´ðËÜ¤Ï¥Ó¡¼¥ë¤äÆüËÜ¼ò¡¢»þ¤Ë¤Ï½Â¤á¤Ë¥¦¥¤¥¹¥¡¼...Æ±¤¸Ç¯¤Î¤æ¤¤ä¥½¥Î¤µ¤ó¤È¤Ä¤¤¤Ä¤¤°û¤ß¤¹¤®¤Á¤ã¤Ã¤Æ...¡£
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÌÎ¦¤È¤é¤¤¤¢¤ó¤°¤ë
ÀÐÀî¡¦ÉÙ»³¡¦Ê¡°æ½Ð¿È¤Î3½÷»Ò¹âÀ¸¤¿¤Á¤ÎÃÏ¸µ°¦¤¬ßÚÎö¡ª 8ÈÖ¤é¡¼¤á¤ó¤Ê¤ÉËÌÎ¦¥Í¥¿ËþºÜ¤Î³Ø±à¥³¥á¥Ç¥£¡ª
¡Ú¥¢¥Ë¥á¡Û¤¢¤«¤Í¤µ¤¹¾¯½÷
2018Ç¯¡¢10·î¡£¤¢¤ëÃÏÊýÅÔ»Ô¤Ë½»¤à¾¯½÷¤¿¤Á¤¬¡¢¤È¤¢¤ëµ·¼°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¡Ö¹ÛÀÐ¥é¥Â¥ª¸¦µæ²ñ¡×¡£ÌÀ¤ë¤µ¤¬¼è¤êÊÁ¤Î½÷¤Î»Ò¡¢ÅÚµÜÌÀÆü²Í¤¬Æ±¤¸¹â¹»¤ËÄÌ¤¦Í§¿Í¤¿¤Á¤ÈÎ©¤Á¾å¤²¤¿¥µ¡¼¥¯¥ë¤À¡£¤½¤Îµ·¼°¤ÏÅÔ»ÔÅÁÀâ¤á¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£--¤·¤«¤·¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¾ò·ï¤¬¶öÁ³½Å¤Ê¤ê¡¢Í·¤Ó¤ÏÍ·¤Ó¤Ç¤ÏºÑ¤Þ¤Ê¤¤»öÂÖ¤È¤Ê¤ë--
¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤ÎÃÏÊýÅÔ»Ô¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¶âÂô»Ô¡£
¡Ú¥¢¥Ë¥á¡Û¥«¡¼¥É¥Õ¥¡¥¤¥È!! ¥ô¥¡¥ó¥¬¡¼¥É overDress
¤è¤¦¤³¤½-¡£¿·¤·¤¤¥ô¥¡¥ó¥¬¡¼¥É¤ÎÀ¤³¦¤Ø¡£ ²Ã²ì¹ñ¶âß·»Ô¡Ê¤«¤¬¤Î¤¯¤Ë¤«¤Ê¤¶¤ï¤·¡Ë¤Ë½»¤àÃæ³Ø3Ç¯À¸¤Î¶áÆ³¥æ¥¦¥æ¤Ï¤¢¤ëÆü¡¢»Ð¤¿¤Á¤Î¼ñÌ£¤ËÉÕ¤¹ç¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬ÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê²È¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ Èô¤Ó½Ð¤·¤¿Àè¤Ç¥æ¥¦¥æ¤ÏÌë¤ÎÍ·±àÃÏ¤òË¬¤ì¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÅí»³¥À¥ó¥¸¤È¤½¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤Ç ·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Á¡¼¥à¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¡×¤È¥ô¥¡¥ó¥¬¡¼¥É¤Ë½Ð²ñ¤¦¤Î¤À¤Ã¤¿¡£ ¤½¤·¤Æº£¾¬¡¢¥À¥ó¥¸¤ÈÆæ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¶¯¹ë¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡¢¹¾Ã¼¥È¥¦¥ä¤Ë¤è¤ë¥«¡¼¥É¥Õ¥¡¥¤¥È¤¬ ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£ ¸«¤Ä¤á¤ë¥æ¥¦¥æ¤ÎÁ°¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ï¤¤¤Ä¤·¤«¥¤¥á¡¼¥¸¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿»¿©¤µ¤ì¤Æ¤æ¤¯¨¡¨¡¡£
¡Ú¥¢¥Ë¥á¡Û¥¬¡¼¥ê¡¼¡¦¥¨¥¢¥Õ¥©¡¼¥¹
ÆÍÇ¡½Ð¸½¤·¤¿Ææ¤ÎÈôæÆÂÎ¡¢¥¶¥¤¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¿ÍÎà¤Î¹Ò¶õÀïÎÏ¤ò°µÅÝ¤·¤¿¡£Èà¤é¤ËÂÐ¹³¤¹¤Ù¤¯³«È¯¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢´ûÂ¸¤Îµ¡ÂÎ¤Ë²þÂ¤¤ò»Ü¤·¤¿¥É¡¼¥¿¡¼¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÉð´ï¡£Áà¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥Þ¤È¤¤¤¦Áà½Äµ¡¹½¡£¤½¤ì¤Ï--¾¯½÷¤Î»Ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÌÄÃ«·Å¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¿¿¹È¤Ëµ±¤¯ÀïÆ®µ¡¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤ò¶î¤ë¥¢¥Ë¥Þ¡¢¥°¥ê¥Ú¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¿ÍÎà¤ÎÀÚ¤ê»¥¤Î¾¯½÷¤È¡¢¶õ¤Ë¾Ç¤¬¤ì¤ë¾¯Ç¯¤ÎÊª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¼ç¤ÊÉñÂæ¤Ï¾®¾¾»Ô¡¢¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¾®¾¾´ðÃÏ¡£
¡Ú±Ç²è¡Û¿ôÊ¬´Ö¤Î¥¨¡¼¥ë¤ò
¡Ö²¿¤«¤òºî¤ê¤¿¤¤¡£¼«Ê¬¤¬ºî¤Ã¤¿¥â¥Î¤ÇÃ¯¤«¤Î¿´¤òÆ°¤«¤·¤¿¤¤¡×¹â¹»À¸¤ÎÄ«²°ÈàÊý¤Ï¡¢MV¡Ê¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡Ë¤ÎÀ©ºî¤ËË×Æ¬¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¢¤ëÌë¡¢±ÇÁü¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤òÃµ¤·¤Æ³¹¤òÃµº÷¤·¤Æ¤¤¤¿ÈàÊý¤Ï¡¢±«¤ÎÃæ¤Ç¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥é¥¤¥Ö¤ò¤¹¤ë½÷À¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¤½¤Î²Î¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤ë¡£¡Ö¤³¤Î²Î¤ÎMV¤òºî¤ê¤¿¤¤¡¢¼«Ê¬¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¤³¤Î¶Ê¤À¡×¤½¤Î²ÎÀ¼¤È¡¢´¶¾ð¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é²Î¤¤¾å¤²¤ë»Ñ¤Ë¿´¤¬ÆÍ¤Æ°¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÍâÆü¡¢ÈàÊý¤Ï¶µÃÅ¤ËÎ©¤Ã¤¿¿·Ç¤¶µ»Õ¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¶ÃØ³¤¹¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤¤¤¿¿¥½Å Í¼¤ÏÁ°Ìë¡¢ÈàÊý¤Î¿´¤òÆÍ¤Æ°¤«¤·¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤ò»Ï¤á¡¢¤½¤Î³Ú¤·¤µ¤òÎÈ¤Ë¼¡¤Ë¿Ê¤àÈàÊý¤È¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤òÄü¤á¡¢¤½¤Î¶ì¤·¤µ¤«¤éÊÌ¤ÎÆ»¤ËÊâ¤½Ð¤·¤¿Í¼¡£Æó¿Í¤Îºî¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë²¿¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
ÉñÂæ¤Ï¶âÂô»Ô¤È±©ºð»Ô¡£
¡Ú¥¢¥Ë¥á¡Û²Öºé¤¯¤¤¤í¤Ï
ÆÍÁ³¤ÎÌëÆ¨¤²¡¢ÆÍÁ³¤Î¹ðÇò¡¢¤½¤·¤ÆÆÍÁ³¤ÎÊÌ¤ì¡½¡½¡£
º£¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤¦¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Ì´¤Ï¡¢µÞ¤Ë¸½¼Â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¡¢¾¾Á°½ï²Ö¤ÎÊ¿ËÞ¤ÊÆü¾ï¤Ï1Æü¤Ë¤·¤Æ¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ÊÅ¸³«¤ò·Þ¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ÄÌ¤¤´·¤ì¤¿¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¤¢¤Þ¤ê°¦Ãå¤Î¤Ê¤¤³¹¤ò½Ð¤Æ¡¢ÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤ä²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤ÁÄÊì¤Î¸µ¤ÇÊë¤é¤¹¤Î¤Ç¤¹¡£
ÂçÀµÏ²Ì¡¤¢¤Õ¤ì¤ë²¹ÀôÎ¹´Û¡¦´îæÃÁñ(¤¤Ã¤¹¤¤¤½¤¦)¡£¤½¤³¤Ç½Ð²ñ¤¦¿Í¤¿¤Á¡£²Ö¤Î²ê¤¬ÃÏ¾å¤Ë½Ð¤Æ¿·¤¿¤ÊÀ¤³¦¤òÃÎ¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤â¡¢º£¤Þ¤Ç¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¡¢¿·¤·¤¤À¸³è¤ò»Ï¤á¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¿É¤¤¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¤á¤²¤Æ¤â¡¢¤¯¤¸¤±¤Æ¤â¡¢µã¤¤¸¤ã¤¯¤Ã¤Æ¤âÌÀÆü¤ÏÍè¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½»ä¤Ï´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡¢¤½¤·¤Æµ±¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÂÀÍÛ¤ËÆ³¤«¤ì¤ë¤è¤¦ºé¤¯²Ö¤Î¤è¤¦¤Ë¤¤¤Ä¤«ÂçÎØ¤Î²Ö¤òºé¤«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë......¡£
¼ç¤ÊÉñÂæ¤ÏÀÐÀî¸©¤Î²Í¶õ¤Î²¹Àô³¹¡ÖÅòÇµºí²¹Àô³¹¡×¤À¤¬¡¢ÅòÍ°²¹Àô´Ñ¸÷¶¨²ñ¤äÀÐÀî¸©¤ä¶âÂô»ÔÅù¤¬¼èºà¶¨ÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¥¢¥Ë¥á¡Û¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¶õ -RESCUE WINGS-
¿·¿Í¥Ø¥ê¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Î»°Åù¶õ°Ó¡¦ÆâÅÄ°ì¹¨¤¬ËÜÅö¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢À®ÁØ·÷¤ò²»Â®¤ÇÈô¤Ö²Ö·Á¤Î¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¡£¤·¤«¤·¸½¼Â¤Ï¸·¤·¤¯¡¢¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥ÈÍÜÀ®¤ÎÃÊ³¬¤ÇµßÆñ¥Ø¥ê¤Î¥³¡¼¥¹¤Ë¿¶¤êÊ¬¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤·¤Æ¸½ºß¡¢Èà¤Î¿¦¾ì¤Ï¥ì¥¹¥¥å¡¼ÉôÂâ¡¦¾®¾¾µßÆñÂâ¡£¿ÍÌ¿µß½õ¤Î¤ß¤òÇ¤Ì³¤È¤¹¤ë¡¢±ï¤Î²¼¤ÎÎÏ»ý¤ÁÅªÂ¸ºß¤ÎÉôÂâ¤Ç¤¢¤ë¡£ËÜÍè¤Î´õË¾¤È¤Ï°ã¤¦¿¦¾ì¤Ë¤¯¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿°ì¹¨¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¹Ò¶õ»ö¸Î¡¢»³³ÙÁøÆñ¡¢¿ÌºÒ¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¥ì¥¹¥¥å¡¼¤Ë¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯...¡£
¡Ú¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¡ÛÍÚ¤«±ó¤¯¤Î¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È
ÃÏµå¤ËµðÂç¤Ê±§ÃèÁ¥¤¬ÉÔ»þÃå¡£¥¦¥µ¼ª¤·¤Ã¤Ý¤Ê¥â¥Õ¥âÀ±¿Í¤¬ÆüËÜ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤Ï¤ä30Ç¯¡£¶äÈ±¤Î¾¯½÷¡¢¥ë¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥Ô¥«¥é¥ó¥Ë¥å¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ß¥£¡ÊÄÌ¾Î¥ë¡¼¡Ë¤Ï¡¢¤É¤³¤«¼ä¤·¤½¤¦¤ËÃÏµå¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¡Ø¤Ü¤Ã¤Á¡Ù¤ÊÈà½÷¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¹â1¾¯½÷¡¢²ÖµÜÍÛÆàÇµ¤Ï¡Ø¼êºî¤ê±§ÃèÁ¥¡Ù¤Ç¡¢ÍÚ¤«ÈàÊý¤Ë¤¢¤ë¥ë¡¼¤Î¸Î¶¿¤Ë¼ê»æ¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤ò»×¤¤¤Ä¤¯¡£¤â¤Á¤í¤óµ»½Ñ¤âÍ½»»¤â¥¼¥í......¤Ç¤â¾ðÇ®¤ÏÌµ¸ÂÂç¡ª¡¡²Ê³Ø¤Ë¾Ü¤·¤¤Å·ËÌÃèÍý¡¢Íê¤ì¤ëÀ¸ÅÌ²ñÄ¹¤Î¸æÁ¥¿¿ÈÁ¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¡¢¾¯½÷¤¿¤Á¤À¤±¤Î±§Ãè³«È¯¡Ø¥³¡¼¥É¥Í¡¼¥à¡§¥Þ¥«¥í¥ó¡Ù¤¬»Ï¤Þ¤ë¡ª
ÎÞ¤â¾Ð´é¤â°ì½ï¤ËÊ¬¤±¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢º£Æü¤â¤Þ¤¿¾¯½÷¤¿¤Á¤ÏÀ±¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¤¤Ã¤È±§Ãè¤ËÆÏ¤¯¡¢»ä¤¿¤Á¤À¤±¤ÎÊª¸ì¡£
ÉñÂæ¤Ï±©ºð»Ô¶áÊÕ¡£
¡Ú¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¡ÛÍÅ¤·¤¤¤´±ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ
¡Ö·è¤·¤Æ¼ê¤òÎ¥¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤è¡× ¤½¤¦¡¢¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡½¡½¡£
¤¢¤ë²Æº×¤ê¤ÎÌë¡¢ÁÄÊì¤Î¸À¤¤¤Ä¤±¤ò¼é¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿È¬½Å»Ò¡Ê¤ä¤¨¤³¡Ë¤Ï¡¢ÅÄ¼ËÄ®¤Ç²á¤´¤·¤¿¿ôÇ¯´Ö¤Îµ²±¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦......¡£
»þ¤Ï²á¤®¡¢ÁÄÊì¤Î»à¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËºÆ¤ÓÅÄ¼ËÄ®¤ÇÊë¤é¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿È¬½Å»Ò¤Ï¤½¤³¤ËÆÍÁ³¸½¤ì¤¿ÃË¤Ë¼ºÎé¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¡£
¡Ö¤ª¤Þ¤¨¡¢ÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡×
Æó»çÌ¾¡Ê¤Ë¤·¤Ê¡Ë¤ÈÌ¾¾è¤ë¤³¤ÎÃË¡¢¤É¤¦¤ä¤éÈ¬½Å»Ò¤Î¤Ê¤¯¤·¤¿µ²±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¨¡¨¡¡ª¡©
µ²±¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¡¢È¬½Å»Ò¤Ï¼«¤é¤ò¿À»È¤Î¸Ñ¤À¤ÈÌ¾¾è¤ëÆó»çÌ¾¤ÈÁÄÊì¤È¤È¤â²á¤´¤·¤¿ÅÄ¼ËÄ®¤òËÛÁö¤¹¤ë¡£
µ²±¤¬Ìá¤Ã¤¿»þ¡¢È¬½Å»Ò¤Î¿´¤Ë»Ä¤ë´¶¾ð¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¨¡¨¡¡£
ÉñÂæ¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÏÇ½ÅÐ¡£
¡Ú¾®Àâ¡Û¶âÂô¡¡ÍÎ¿©²°¤Ê¤Ê¤«¤Þ¤ÉÊª¸ì
¡ÖÀé²Æ¤¬¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤³¤ÎÅ¹¤Ï°ÂÂÙ¤Í¡×Ë´¤Êì¤Î¸ÀÍÕ¤ò¶»¤Ë¡¢Éã¤ÎÍÎ¿©²°¤ò¼êÅÁ¤¦Âç³ØÀ¸¤ÎÀé²Æ¤Ë¤Ï¡¢¹¥¤¤Ê¿Í¤¬¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·Èþ½Ñ¤ò³Ø¤ÖÂç³Ø±¡À¸¤ÎÈà¤Ï¡¢Â´¶È¤È¤È¤â¤ËÅìµþ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¡Ö¤³¤ÎÎø¤¬³ð¤¦¤È¡¢Å¹¤Ï......¡×¡£Îø¿´¤òÍÞ¤¨Å¹¤ËÎ©¤ÄÌ¼¤ò¤è¤½¤Ë¡¢¿ÈÂÎ¤ò°¤¯¤·¤¿Éã¤¬¡Ö¤ªÁ°¤ÎÌ»¤Ë¡×¤ÈÅ¹¤Î¸å·Ñ¼Ô¤È¤·¤Æ¿·¤·¤¤¥³¥Ã¥¯¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿¡£Æó¿Í¤ÎÃËÀ¤Î´Ö¤ÇÍÉ¤ì¤ë½÷¿´¤ò¸ÅÅÔ¡¦¶âÂô¤òÉñÂæ¤ËÄÖ¤ë½ã°¦Êª¸ì¡£
