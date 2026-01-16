ËÌÌîÆüÆà»Ò¤Î·ëº§¤òÇµÌÚºä46¡¦2´üÀ¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç½ËÊ¡¡¡ËÙÌ¤±ûÆà¤¬»×¤¤¤Ä¤Å¤ë¡ÖËÜÅö¤ËÃç´ÖÁÛ¤¤¡×
¡¡¸µÇµÌÚºä46¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÇÐÍ¥¤ÎËÙÌ¤±ûÆà¡Ê29¡Ë¤¬16Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£ÇµÌÚºä46¤ÎÆ±´ü¤Ç2´üÀ¸¤ÎËÌÌîÆüÆà»Ò¡Ê29¡Ë¤Î·ëº§½Ë¤¤¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¨¥â¤¤¡ªËÌÌîÆüÆà»Ò¤Î·ëº§¤ò½ËÊ¡¤·¤¿2´üÀ¸¥á¥ó¥Ð¡¼
¡¡X¤Ç¤Ï¡ÖÆüÆà»Ò¤Î·ëº§½Ë¤¤¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ËÌÌî¤Î¤Û¤«Æ±´ü¤ÎÀ¾Àî¼·³¤¡Ê32¡Ë¡¢ÎëÌÚ°¼²»¡Ê26¡Ë¡¢¿·ÆââÃ°á¡Ê33¡Ë¤Î5¿Í¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¡Ö¤Õ¤é¤Ã¤È½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ö¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤¢¤¨¤Æ¤ë´Ø·¸¤Ê¤Î¤¬²ñÏÃ¤«¤éÞú¤ß½Ð¤ë¤Î¡£¾Ð¡¡ËÜÅö¤ËÃç´ÖÁÛ¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤¬2´üÀ¸¤é¤·¤¤¤Ê¤¡¤È¡¡¤ß¤ó¤Ê¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ13Ç¯¤Ë¤â¤Ê¤ë¤±¤É¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤³¤¦¤·¤Æ²ñ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤¡¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡ÖÆüÆà»Ò¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡¡ËÙ¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤â5¿Í¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ï¤³¤Î´Ö½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Çº£²ó¤Ï¤·¤Ã¤Ý¤ê¤È¡ª¥µ¥×¥é¥¤¥º¤À¤«¤é¥Ð¥ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤ê¡¡¤´ÈÓÁ°¤Ë4¿Í¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÃµ¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¡¤´ÈÓ¤â²û¤«¤·¤¤ÏÃ¤«¤é¤³¤ì¤«¤é¤ÎÏÃ¤Þ¤Ç¿§¡¹¤·¤ÆÀ¨¤¯¿´¤¬²¹¤Þ¤Ã¤¿»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ13Ç¯¡£²þ¤á¤Æ¡¢²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡×¤ÈÆ±´ü¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÌÌî¤Ï2025Ç¯12·î20Æü¡¢2¿ÍÁÈ²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦¥¥Þ¥°¥ì¥ó¤Î¥¯¥ì¥¤Í¦µ±¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¯É½¡£¡Ö»ä¶¦¡¢¥¯¥ì¥¤Í¦µ±¤ÈËÌÌîÆüÆà»Ò¤Ï¤³¤Î¤¿¤Ó·ëº§Ã×¤·¤Þ¤·¤¿»ö¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
