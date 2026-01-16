MISAMO¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤¬°áÁõÃ´Åö¡¡1st¥¢¥ë¥Ð¥à¥¿¥¤¥È¥ë¶ÊMV¸ø³«
¡¡Â¿¹ñÀÒ9¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦TWICE¤ÎÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼MINA¡¢SANA¡¢MOMO¤«¤é¤Ê¤ë3¿ÍÁÈ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦MISAMO¤¬¡¢JAPAN 1st ALBUM¡ØPLAY¡Ù¤ò2·î4Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖConfetti¡×¤ÎÀè¹ÔÇÛ¿®¤ÈMusic Video¡ÊMV¡Ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È°Û¤Ê¤ëÀ¤³¦´Ñ¡É¤òÉ½¸½¤¹¤ëMISAMO
¡¡¡ÖConfetti¡×¤Ï¡¢¡È¿ÍÀ¸¤ÏÂæËÜ¤Î¤Ê¤¤Â¨¶½·à¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡É¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Î¤â¤È¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤Æü¤Ç¤â¡Ö¤É¤¦¤Ë¤«¤Ê¤ë¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤±¤ëµ¤»ý¤Á¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¡¢1Æü¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤Ø»æ¿áÀã¡ÊConfetti¡Ë¤òÂ£¤ë¤è¤¦¤Ê¥¨¡¼¥ë¥½¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿MV¤Ç¤Ï¡¢MISAMO¤Î3¿Í¤¬¡¢º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØPLAY¡Ù¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤â¤¢¤ë¡È±é·à¡É¤ò¼´¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸Ê¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÆ°¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥»¥Ã¥È¤¬Ï¢Æ°¤¹¤ëÉñÂæ±é·à¤Î¤è¤¦¤Ê±é½Ð¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥Û¥é¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤ÎÀ¤³¦¤ä¡¢¤¦¤µ¤®¤ËÊ±¡Ê¤Õ¤ó¡Ë¤·¤¿¥³¥ß¥«¥ë¤ÊÀ¤³¦¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê°áÁõ¤ÈÉ½¾ð¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿±ÇÁüºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²óÃåÍÑ¤·¤¿°áÁõ¤Ç¤Ï¡¢MISAMO¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£MINA¤Ï¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£ 2026Ç¯½Õ²Æ ¥×¥ì¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤è¤ê¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿ÆÃÃí¤Î¥ß¥Ë¥É¥ì¥¹¡¢SANA¤Ï¡¢Polo Ralph Lauren¤¬ËÜºî¤Î¤¿¤á¤ËÆÃÊÌ¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤·¤¿¥ë¥Ã¥¯¡¢MOMO¤Ï¡¢MIU MIU¤¬¥«¥¹¥¿¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡¢¥ß¥Ë¾æ¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤È¥¨¥³¥Õ¥¡¡¼¥Ï¥Ã¥È¤È¡¢MISAMO¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»æ¿áÀã¡ÊConfetti¡Ë¤¬¹ß¤êÃí¤°¥é¥¹¥È¤Î¥À¥ó¥¹¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¿¹¬´¶¤ËËþ¤Á¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ñ¤ë¼Ô¤Î¿´¤òÌÀ¤ë¤¯¡¢Á°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ø¤ÈÆ³¤¯¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È°Û¤Ê¤ëÀ¤³¦´Ñ¡É¤òÉ½¸½¤¹¤ëMISAMO
¡¡¡ÖConfetti¡×¤Ï¡¢¡È¿ÍÀ¸¤ÏÂæËÜ¤Î¤Ê¤¤Â¨¶½·à¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡É¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Î¤â¤È¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤Æü¤Ç¤â¡Ö¤É¤¦¤Ë¤«¤Ê¤ë¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤±¤ëµ¤»ý¤Á¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¡¢1Æü¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤Ø»æ¿áÀã¡ÊConfetti¡Ë¤òÂ£¤ë¤è¤¦¤Ê¥¨¡¼¥ë¥½¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²óÃåÍÑ¤·¤¿°áÁõ¤Ç¤Ï¡¢MISAMO¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£MINA¤Ï¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£ 2026Ç¯½Õ²Æ ¥×¥ì¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤è¤ê¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿ÆÃÃí¤Î¥ß¥Ë¥É¥ì¥¹¡¢SANA¤Ï¡¢Polo Ralph Lauren¤¬ËÜºî¤Î¤¿¤á¤ËÆÃÊÌ¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤·¤¿¥ë¥Ã¥¯¡¢MOMO¤Ï¡¢MIU MIU¤¬¥«¥¹¥¿¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡¢¥ß¥Ë¾æ¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤È¥¨¥³¥Õ¥¡¡¼¥Ï¥Ã¥È¤È¡¢MISAMO¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»æ¿áÀã¡ÊConfetti¡Ë¤¬¹ß¤êÃí¤°¥é¥¹¥È¤Î¥À¥ó¥¹¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¿¹¬´¶¤ËËþ¤Á¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ñ¤ë¼Ô¤Î¿´¤òÌÀ¤ë¤¯¡¢Á°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ø¤ÈÆ³¤¯¡£