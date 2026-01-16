º¾µ½Èï³²28²¯±ß¡¢Àö¾ô´ØÍ¿¤«¡¡¸ýºÂÉÔÀµ³«Àßµ¿¤¤¤Ç2¿ÍÂáÊá
¡¡¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤Ï16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¸ýºÂ¤òÉÔÀµ¤Ë³«Àß¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢º¾µ½¤Îµ¿¤¤¤ÇÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è¡¢Ìµ¿¦¥°¥¨¥ó¡¦¥Á¥å¥ó¡¦¥È¥¥¥Ã¥¯ÍÆµ¿¼Ô¡Ê24¡Ë¤é¥Ù¥È¥Ê¥à¹ñÀÒ¤ÎÃË2¿Í¤òÂáÊá¡¢ºÆÂáÊá¤·¤¿¡£2¿Í¤ò´Þ¤à¥°¥ë¡¼¥×¤¬´ÉÍý¤¹¤ëÊ£¿ô¤Î¸ýºÂ¤Ë¤ÏÆÃ¼ìº¾µ½¤Ê¤É¤ÎÈï³²¶â·×Ìó28²¯±ß¤¬Æþ½Ð¶â¤µ¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢ÈÈºá¼ý±×¤ò¥Þ¥Í¡¼¥í¥ó¥À¥ê¥ó¥°¡Ê»ñ¶âÀö¾ô¡Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â¾¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ïºë¶Ì¸©»°¶¿»Ô¡¢Âç³Ø4Ç¯¥Á¥å¥ª¥ó¡¦¥É¥¥¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¥óÍÆµ¿¼Ô¡Ê24¡Ë¡£2¿Í¤ÎÂáÊá¡¢ºÆÂáÊáÍÆµ¿¤ÏºòÇ¯3·î¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë¥È¥¥¥óÍÆµ¿¼Ô¤¬»È¤¦¤Èµ¶¤ê¸ýºÂ³«Àß¤ò¿½ÀÁ¤·¡¢ÄÌÄ¢¤ä¥¥ã¥Ã¥·¥å¥«¡¼¥É¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¡£