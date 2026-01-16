NISA¤Ç65ºÐ¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö3000Ëü±ß¡×Ãù¤á¤¿¤¤¡ª ¥ª¥ë¥«¥ó¤Ê¤é¡ÖËè·î5Ëü±ß¤Á¤ç¤Ã¤È¡×¤Ç¤â¡¢½½Ê¬Ãù¤á¤é¤ì¤ë¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ç¤¹¤«¡© 40ºÐ¤«¤é¡ÖÇ¯Î¨3～7¡ó¡×ÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤¿¾ì¹ç¤Ç»î»»
NISA¤ò»È¤¨¤Ð·î5Ëü2000±ß¡¦Ç¯Î¨5¡ó¤Ç3000Ëü±ß¤òÃ£À®¤Ç¤¤ë
¤Þ¤º¤Ï¡¢¶âÍ»Ä£¤Î¤Ä¤ß¤¿¤Æ¥·¥ß¥å¥ìー¥¿ー¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢1Ç¯´Ö¤Î±¿ÍÑ±×¤ò3¡ó～7¡ó¤Þ¤Ç1¡ó¹ï¤ß¤ÇÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢Ëè·î¤¤¤¯¤éÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤ò¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦Ç¯Î¨3¡ó¡§6Ëü7645±ß
¡¦Ç¯Î¨4¡ó¡§5Ëü8957±ß
¡¦Ç¯Î¨5¡ó¡§5Ëü1218±ß
¡¦Ç¯Î¨6¡ó¡§4Ëü4360±ß
¡¦Ç¯Î¨7¡ó¡§3Ëü8313±ß
Îã¤¨¤Ð¡¢Ç¯Î¨5¡ó¤Î¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤è¤ê¾¯¤·Â¿¤á¤Î5Ëü2000±ß¤ò25Ç¯´ÖËè·î¤Ä¤ß¤¿¤Æ±¿ÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¸µËÜ1560Ëü±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ±¿ÍÑ±×¤ÏÌó1486Ëü±ß¤Î¹ç·×Ìó3046Ëü±ß¤Î»ñ»º¤òÃÛ¤±¤Þ¤¹¡£
²ÈÂ²¹½À®¤Ê¤É¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢5Ëü±ß¤Á¤ç¤Ã¤È¤ÇºÑ¤à¤Ê¤é¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ê¤½¤¦¤È»×¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·¡¢±¿ÍÑ±×1486Ëü±ß¤Ë¤ÏÄÌ¾ï20¡ó¤ÎÀÇ¶â¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀÇ¶â¤È¤·¤ÆÌó297Ëü±ß¤ò»ÙÊ§¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¼ê¸µ¤Ë»Ä¤ë¤Î¤ÏÌó2750Ëü±ßÄøÅÙ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï3000Ëü±ß¤Ë¤ÏÆÏ¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë»È¤¤¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢NISAÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£NISAÀ©ÅÙ¤ÎÀµ¼°Ì¾¾Î¤Ï¡Ö¾¯³ÛÅê»ñÈó²ÝÀÇÀ©ÅÙ¡×¤Ç¡¢NISA¸ýºÂ¤ÇÇã¤¤ÉÕ¤±¤¿³ô¼°¤äÅê»ñ¿®Â÷¤Î±¿ÍÑ±×¤ÏÈó²ÝÀÇ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä¹´ü¤Ç±¿ÍÑ¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É±¿ÍÑ±×¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËNISAÀ©ÅÙ¤ò»È¤¦¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
Ç¯Î¨5¡ó¤ÏÂÅÅö¤Ê¿ô»ú¤Ê¤Î¤«
º£²ó¤ÎÏÃ¤Î¸°¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Á°Äó¤È¤·¤¿Ç¯Î¨5¡ó¤È¤¤¤¦Íø²ó¤ê¤¬¸½¼ÂÅª¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥ª¥ë¥«¥ó¤È¸øÅªÇ¯¶â¤Î±¿ÍÑ»ØÉ¸¤òÈæ³Ó¤·¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ë¥«¥ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÅê»ñ¿®Â÷¤Ï¡¢MSCI¥ªー¥ë¡¦¥«¥ó¥È¥êー¡¦¥ïー¥ë¥É¡¦¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡ÊMSCI ACWI¡Ë¤È¤¤¤¦»Ø¿ô¤ËÏ¢Æ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ëºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£MSCI ACWI¤Ï¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¡¢Amazon¤ä¥Æ¥¹¥é¤Ê¤É2500¼Ò°Ê¾å¤Î³ô¼°¤ËÏ¢Æ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿»ØÉ¸¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥ª¥ë¥«¥ó¤òÇã¤¦¤³¤È¤Ï¡¢À¤³¦2500¼Ò°Ê¾å¤ËÊ¬»¶Åê»ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÅù¤·¤¤¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜÍè¥ª¥ë¥«¥ó¤Ï¡ÖeMAXIS SlimÁ´À¤³¦³ô¼°¡Ê¥ªー¥ë¡¦¥«¥ó¥È¥êー¡Ë¡×¤ÎÎ¬¾Î¤ª¤è¤Ó¾¦É¸¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¤½¤ì¤ò´Þ¤á¤¿Á´À¤³¦¤Î³ô¼°»Ø¿ô¤ËÏ¢Æ°¤¹¤ëÅê»ñ¿®Â÷Á´ÈÌ¡Ê¤¿¤ï¤é¥Îー¥íー¥É Á´À¤³¦³ô¼°¤Ê¤É¡Ë¤ò»Ø¤¹¤â¤Î¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÇ¯¶â¤ò±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëGPIF¡ÊÇ¯¶âÀÑÎ©¶â´ÉÍý±¿ÍÑÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í¡Ë¤Ï¡¢³°¹ñ³ô¼°±¿ÍÑ¤Î¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯¤È¤·¤Æ¡¢MSCI ACWI¤«¤éÆüËÜ¤ò½ü¤¤¤¿»Ø¿ô¡ÊMSCI ACWI½ü¤¯ÆüËÜ¡Ë¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ë¥«¥ó¤ÏÆüËÜ¤ò´Þ¤ß¡¢GPIF¤Î³°¹ñ³ô¼°¤ÏÆüËÜ¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°ã¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Á´À¤³¦³ô¼°¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜ¤Î¹½À®ÈæÎ¨¤Ï4.7¡óÄøÅÙ¤È·è¤·¤Æ¹â¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¹½À®ÈæÎ¨¤Î9³ä°Ê¾å¤¬¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥ª¥ë¥«¥ó¤ÈGPIF¤Î³°¹ñ³ô¼°¤Ï¡¢¤Û¤ÜÆ±¤¸ÃÍÆ°¤¤ò¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤ÆÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
GPIF¤¬¼¡´üÃæ´ü·×²è¡Ê2025Ç¯ÅÙ¤«¤é2029Ç¯ÅÙ¡Ë¤ÎºöÄê¤Ë¸þ¤±¤Æ¸øÉ½¤·¤¿¸¡¾Ú¥Çー¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î³°¹ñ³ô¼°¤ÎÌ¾ÌÜ´üÂÔ¥ê¥¿ー¥ó¤ÏºÇ¤â¿µ½Å¤Ê¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ç¤â4.6¡ó¡¢·ÐºÑÀ®Ä¹¤¬Â³¤¯¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ç¤Ï8.1¡ó¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Û¤ÜÆ±¤¸ÃÍÆ°¤¤ò¤¹¤ë¥ª¥ë¥«¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Æ±ÍÍ¤Î´üÂÔ¥ê¥¿ー¥ó¤¬¸«¹þ¤á¤ë¤¿¤á¡¢º£²óÀßÄê¤·¤¿5¡ó¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÌµÍý¤Î¤¢¤ë¹âË¾¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä¹´üÅê»ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ½½Ê¬¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¤ëÂÅÅö¤Ê¥é¥¤¥ó¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Èó²ÝÀÇÏÈ¤ò»È¤¤ÀÚ¤ë·î6Ëü±ß¤Ê¤é¤è¤ê¸½¼ÂÅª
·î5Ëü2000±ß¤ÇÌÜÉ¸Ã£À®¤¬²ÄÇ½¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢5¡ó¤ÎÍø²ó¤ê¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤«ÉÔ°Â¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Ëè·î¤ÎÀÑÎ©³Û¤ò¾¯¤·Áý¤ä¤·¤Æ·î6Ëü±ß¤ËÀßÄê¤¹¤ë¤Î¤â1¤Ä¤Î¼ê¤Ç¤¹¡£
ÀÑÎ©³Û¤ò·î6Ëü±ß¤ËÁý³Û¤·¤¿¾ì¹ç¡¢25Ç¯´Ö¤Ç3000Ëü±ß¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÍø²ó¤ê¤Ï3.88¡ó¤Þ¤Ç²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£Àè¤Û¤É¤ÎGPIF¤¬¿µ½Å¤Ë¸«ÀÑ¤â¤Ã¤¿4.6¡ó¤ò²¼²ó¤ë¿ô»ú¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤è¤êÃ£À®¤Î³Î¼ÂÀ¤Ï¹â¤Þ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢·î6Ëü±ß¤ò25Ç¯´ÖÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤È¡¢ÀÑÎ©¸µËÜ¤Î¹ç·×¤Ï1800Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¿·NISA¤ÎÀ¸³¶Åê»ñÏÈ¡ÊÈó²ÝÀÇÊÝÍ¸ÂÅÙ³Û¡Ë¤ÈÆ±³Û¤Ç¤¹¡£
Èó²ÝÀÇÏÈ¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯»È¤¤ÀÚ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤è¤ê·ø¼Â¤ÊÍø²ó¤ê¤Ç3000Ëü±ß¤òÌÜ»Ø¤»¤ë¤¿¤á¡¢»ñ¶â¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ì¤Ð·î6Ëü±ß¤ÎÀßÄê¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤È¤á
40ºÐ¤«¤é¤Î25Ç¯´Ö¤Ç3000Ëü±ß¤òºî¤ë¤Ë¤Ï¡¢Ç¯Î¨5¡ó¤Î±¿ÍÑ¤Ê¤é·î5Ëü2000±ß¡¢Ç¯Î¨Ìó3.9¡ó¤Î±¿ÍÑ¤Ê¤é·î6Ëü±ß¤ÎÀÑÎ©¤ÇÃ£À®²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¸øÅªÇ¯¶â¤Î±¿ÍÑ¥Çー¥¿¤ò¸«¤Æ¤â¡¢Á´À¤³¦³ô¼°¤Ø¤ÎÄ¹´üÅê»ñ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤é¤Ï½½Ê¬¤ËÁÀ¤¨¤ëÍø²ó¤ê¿å½à¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ª¥ë¥«¥ó¤ò»È¤Ã¤¿»ñ»º±¿ÍÑ¤ËÀäÂÐ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¿·NISA¤ÎÈó²ÝÀÇ¥á¥ê¥Ã¥È¤òÀ¸¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Áá¤á¤ËÀÑÎ©¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌÜÉ¸Ã£À®¤Î²ÄÇ½À¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
