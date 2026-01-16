¡Ö»ùÆ¸¼êÅö230Ëü±ßÁ´³Û¤òÃù¤á¤Æ¤ë¤«¤éÊ¿µ¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä»Ò¤É¤â2¿Í¡¢»äÎ©Âç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¤é¶µ°éÈñ¤Ï¤¤¤¯¤éÂ¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
»ùÆ¸¼êÅö¤ÎÀ©ÅÙ¤È³È½¼¥Ý¥¤¥ó¥È
»ùÆ¸¼êÅö¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤òÍÜ°é¤¹¤ë¿Æ¤Ê¤É¤ËÂÐ¤·¤Æ»Ùµë¤µ¤ì¤ë¸øÅª»Ù±ç¶â¤Ç¡¢²ÈÄí¤Î·ÐºÑÅªÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¡¢»Ò¤É¤â¤Î·ò¤ä¤«¤ÊÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿À©ÅÙ¤Ç¤¹¡£2024Ç¯10·î¤«¤éÀ©ÅÙ¤¬³È½¼¤µ¤ì¡¢»ÙµëÂÐ¾ÝÇ¯Îð¤¬Ãæ³ØÀ¸°Ê²¼¤«¤é¹â¹»À¸Ç¯Âå¤Þ¤Ç¡Ê18ºÐ¤ËÃ£¤·¤¿¸å¤ÎºÇ½é¤Î3·î31Æü¤Þ¤Ç¡Ë¤Ë±äÄ¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢½êÆÀÀ©¸Â¤¬Å±ÇÑ¤µ¤ì¡¢½êÆÀ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤ºÁ´³Û»Ùµë¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Âè3»Ò°Ê¹ß¤Î»Ùµë³Û¤¬Áý³Û¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿»ÒÀ¤ÂÓ¤Ø¤Î»Ù±ç¤â¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ùÆ¸¼êÅö¤Î»Ùµë³Û¤Ï¡¢Âè1»Ò¡¦Âè2»Ò¤Î¾ì¹ç¡¢0ºÐ¤«¤é3ºÐÌ¤Ëþ¤Þ¤Ç¤Ï1¿Í¤¢¤¿¤ê·î³Û1Ëü5000±ß¡¢3ºÐ°Ê¾å¤«¤é¹â¹»À¸Ç¯Âå¤Þ¤Ç¤Ï1¿Í¤¢¤¿¤ê·î³Û1Ëü±ß¤Ç¡¢Âè3»Ò°Ê¹ß¤ÏÇ¯Îð¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º1¿Í¤¢¤¿¤ê·î³Û3Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢»ùÆ¸¼êÅö¤Ï¡ÖÂç³Ø¿Ê³Ø»þ¤Î¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿»ñ¶â¡×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢»Ò°é¤Æ´ü´ÖÁ´ÂÎ¤òÄÌ¤¸¤ÆËè·î¤Î²È·×¤ò²¼»Ù¤¨¤¹¤ëµëÉÕ¤È¤·¤Æ¤ÎÀ³Ê¤¬¶¯¤¤¤ÈÀ°Íý¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»ùÆ¸¼êÅö¤òÁ´³ÛÃù¤á¤¿¾ì¹ç¤ÎÃùÃßÌÜ°Â
»ùÆ¸¼êÅö¤ò¤¹¤Ù¤ÆÃùÃß¤·¡¢¶µ°é»ñ¶â¤È¤·¤Æ»Ä¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢Âè2»Ò¤Þ¤Ç¤Ï»Ò¤É¤â1¿Í¤¢¤¿¤ê¤ª¤ª¤à¤Í230Ëü±ßÁ°¸å¤¬Áí³Û¤ÎÌÜ°Â¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¶â³Û¤Ï»Ò¤É¤â¤ÎÃÂÀ¸·î¡¢¼õµë³«»Ï»þ´ü¡¢Âè3»Ò°Ê¹ß¤Î²Ã»»Å¬ÍÑ¾õ¶·¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤¬2¿Í¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢Ã±½ã¤Ë¹Í¤¨¤ë¤ÈÌó230Ëü±ß¡ß2¤Ç460Ëü±ßÁ°¸å¤ÎÃùÃß¤¬»ùÆ¸¼êÅö¤È¤·¤Æ¸«¹þ¤á¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¶â³Û¤ò¶µ°éÈñÁ´ÂÎ¤Î¸¶»ñ¤È¹Í¤¨¤¿¾ì¹ç¡¢Âç³Ø¿Ê³Ø»þ¤ËÉ¬Í×¤È¤Ê¤ëÈñÍÑ¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È½½Ê¬¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤Â¦ÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â2¿Í¤¬»äÎ©Âç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¶µ°éÈñ¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó
Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤¬¸øÉ½¤·¤¿¡ÖÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ »äÎ©Âç³ØÆþ³Ø¼Ô¤Ë·¸¤ë½éÇ¯ÅÙ³ØÀ¸Ç¼ÉÕ¶âÅùÊ¿¶Ñ³Û¡ÊÄê°÷1¿ÍÅö¤¿¤ê¡Ë¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»äÎ©Âç³Ø¡ÊÃë´ÖÉô¡Ë¤Î½éÇ¯ÅÙ¤Ë¤«¤«¤ë³ØÈñÅù¤ÎÁí·×Ê¿¶Ñ¤Ï147Ëü7339±ß¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆâÌõ¤ÏÆþ³ØÎÁ24Ëü806±ß¡¢¼ø¶ÈÎÁ95Ëü9205±ß¡¢»ÜÀßÀßÈ÷Èñ16Ëü5271±ß¡¢¼Â¸³¼Â½¬ÎÁ2Ëü8864±ß¡¢¤½¤ÎÂ¾ÈñÍÑ8Ëü3194±ß¤Ç¤¹¡£
2Ç¯ÌÜ°Ê¹ß¤ÏÆþ³ØÎÁ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¼ø¶ÈÎÁ¡¢»ÜÀßÀßÈ÷Èñ¡¢¼Â¸³¼Â½¬ÎÁ¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Ìó124Ëü±ß¤¬ËèÇ¯¤ÎÊ¿¶ÑÅª¤Ê¶µ°éÈñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò4Ç¯´Ö¤Î³ØÉôÉ¸½àºß³Ø´ü´Ö¤Ç»î»»¤¹¤ë¤È¡¢½éÇ¯ÅÙÊ¬147Ëü7339±ß¡Ü¡ÊÌó124Ëü±ß¡ß3Ç¯¡Ë¡á520Ëü±ßÄøÅÙ¤Î¶µ°éÈñ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â2¿Í¤Î¾ì¹ç¡¢Âç³Ø¤Î¿Ê³Ø¥Ñ¥¿ー¥ó¤¬Æ±¤¸¤È²¾Äê¤¹¤ë¤È¡¢Ã±½ã¹ç·×¤Ç1040Ëü±ßÄøÅÙ¤Î¶µ°éÈñ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë·×»»¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¶â³Û¤Ï¡¢»ùÆ¸¼êÅöÁ´³Û¡ÊÌó460Ëü±ß¡Ë¤ò½¼Åö¤·¤Æ¤â¡¢580Ëü±ßÄøÅÙ¤ÎÉÔÂ¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉÔÂ³Û¤Ë¤É¤¦È÷¤¨¤ë¤«
¶µ°éÈñ¤¬»ùÆ¸¼êÅö¤À¤±¤Ç¤ÏÉÔÂ¤¹¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Âç³Ø¿Ê³Ø¤ËÈ¼¤¦¼ø¶ÈÎÁ¡¦À¸³èÈñ¤ÎÁý²Ã¤Ê¤É¹½Â¤Åª¤ÊÍ×°ø¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ùÆ¸¼êÅö¤ÏÍÄ¾¯´ü¤«¤é¹â¹»¤Þ¤Ç¤ÎÊä½õ¤ò¼çÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Âç³Ø¿Ê³Ø»þ¤ÎÈñÍÑÉéÃ´¤Þ¤Ç¤òÏÅ¤¦¤Ë¤Ï½½Ê¬¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¤¤ÈÀ°Íý¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢ÉÔÂ¤¹¤ëÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÊÌÅÓ¤ÎÃùÃß¤ä¶µ°é»ñ¶âÀìÍÑ¤Î½àÈ÷¤¬½ÅÍ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¶µ°éÈñ¤Î½àÈ÷ÊýË¡¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢NISA¤äÀÑÎ©·¿¤Î³Ø»ñÊÝ¸±¡¢²È·×¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë¤è¤ëÃùÃß¶¯²½¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¡¢¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥óÁ´ÂÎ¤ò¸«ÄÌ¤·¤Ê¤¬¤é¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
»ùÆ¸¼êÅö¤Ï»Ò°é¤Æ¤Ë¤ª¤±¤ë¸øÅª»Ù±ç¤È¤·¤ÆÍÍÑ¤ÊÀ©ÅÙ¤Ç¤¢¤ê¡¢À©ÅÙ³È½¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹â¹»À¸Ç¯Âå¤Þ¤Ç»ÙµëÂÐ¾Ý¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢»Ò¤É¤â2¿Í¤¬»äÎ©Âç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¤ÈÁÛÄê¤·¤¿¾ì¹ç¡¢»ùÆ¸¼êÅö¤À¤±¤Ç¤ÏÉ¬Í×¤Ê¶µ°éÈñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¿ôÉ´Ëü±ßÃ±°Ì¤ÎÉÔÂ¤¬À¸¤¸¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶µ°éÈñ¤Î½àÈ÷¤Ï»ùÆ¸¼êÅö°Ê³°¤Î»ñ¶â·×²è¤ò´Þ¤á¤ÆÁá¤á¤ËÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£²È·×¤Î¾õ¶·¤ä¿Ê³ØÀè¤ÎÈñÍÑ¿å½à¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢ÃùÃß·×²è¤ä¶µ°é»ñ¶âÀ©ÅÙ¤Î³èÍÑ¤ò¸¡Æ¤¤·¡¢¸øÅªÀ©ÅÙ¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇÉÔÂ³Û¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£ »ùÆ¸¼êÅöÀ©ÅÙ¤Î¤´°ÆÆâ
文部科学省 令和5年度 私立大学入学者に係る初年度学生納付金等平均額（定員1人当たり）の調査結果について 令和5年度私立大学入学者に係る初年度学生納付金等平均額（定員1人当たり）（2ページ）
