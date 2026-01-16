1»ù¤ÎÊì¡¦¸µNGT48²®ÌîÍ³²Â¡¢¹õ¥¿¥¤¥Ä¤ÇÈþµÓºÝÎ©¤Ä ¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼²¡¤¹»Ñ¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¤¥Þ¥Þ¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¥ì¥Ù¥Á¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/16¡Û¸µNGT48¤Î²®ÌîÍ³²Â¤¬1·î15Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È»Ñ¤Ç»Ò¶¡¤È³°½Ð¤·¤¿ÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»º¸å¤Î26ºÐ¸µ48¥¢¥¤¥É¥ë¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¥ì¥Ù¥Á¡×¹õ¥¿¥¤¥ÄÈþµÓ¥³¡¼¥Ç
²®Ìî¤Ï¡Ö¾¯¤·¤ª»¶Êâ¤¬¤Æ¤é³°¤Ø¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤ò²¡¤¹»Ñ¤ò¼ý¤á¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£Çò¤¤¥¢¥¦¥¿¡¼¤ËÃã¿§¤¤¥Ð¥ë¡¼¥ó¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¡¢Èþ¤·¤¤µÓ¤¬ºÝÎ©¤Ä¹õ¤¤Æ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥¿¥¤¥Ä¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡ÖÅÓÃæ¡¢Éã¤È¤â¹çÎ®¤·¤¿¡Á¡ÁÂ¹¤ËÅ®°¦¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¢¨¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¤È¤Ä¤Å¤±¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤¥Þ¥ÞÆ´¤ì¤ë¡×¡ÖµÓ¤¬åºÎï¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¥ì¥Ù¥Á¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥Þ¥Þ¤µ¤ó¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
²®Ìî¤Ï¡¢26ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Î2·î16Æü¤ËÆþÀÒ¤òÊó¹ð¡£4·î¤ËÂè1»Ò¤ÎÇ¥¿±¤ò¡¢9·î9Æü¤Ë½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
