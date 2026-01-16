»°±ºæÆÊ¿¡õHey! Say! JUMP¹âÌÚÍºÌé¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î¡ÈÆ÷¤ï¤»¡ÉÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¡Ö¤´¤¯¤»¤ó¥³¥ó¥Ó°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¡ÖæÆÊ¿¤¯¤ó»£±Æ¤«¤Ê¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/16¡ÛÇÐÍ¥¤Î»°±ºæÆÊ¿¤ÈHey! Say! JUMP¤Î¹âÌÚÍºÌé¡Ê¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¤¬15Æü¡¢¤½¤ì¤¾¤ìInstagram¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£Æ±¤¸¾ì½ê¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤´¤¯¤»¤ó¡×¥¤¥±¥á¥ó¤¿¤Á¤Î¡ÈÆ÷¤ï¤»¡ÉÅê¹Æ
º£²ó¡¢¹âÌÚ¤Ï¾ÆÆù²°¤Î´ÇÈÄ¤È»£¤Ã¤¿¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£»°±º¤â¤Þ¤¿¡¢¹üÉÕ¤Æù¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤ÆÆ±¤¸´ÇÈÄ¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
2¿Í¤¬Æ±¤¸¾ì½ê¤Ë¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤´¤¯¤»¤ó¥³¥ó¥Ó°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¡ÖÆ÷¤ï¤»¤Æ¤ë¡×¡Ö¤¤¤Ä¥á¥ó¡×¡ÖÁø¶ø¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÃçÎÉ¤·¤ÇÁÇÅ¨¡×¡Ö¹âÌÚ¤¯¤ó¤Î¼Ì¿¿¤ÏæÆÊ¿¤¯¤ó»£±Æ¤«¤Ê¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¡£¤Þ¤¿¡¢»°±º¤¬³¤¤Î¼Ì¿¿¤âÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ö³¤¤â¹Ô¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¡ÖÍºÌé¤¯¤ó¤â°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¹âÌÚ¤È»°±º¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤´¤¯¤»¤ó¡×Âè3¥·¥ê¡¼¥º¡Ê2008Ç¯¡Ë¤Ç¶¦±é¡£¹âÌÚ¤¬½ïÊýÂçÏÂÌò¡¢»°±º¤¬¿ÀÃ«½ÓÊåÌò¤È¶¦¤ËÀ¸ÅÌÌò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¿Æ¸ò¤¬¿¼¤¤¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢²áµî¤Ë¤â2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡¹âÌÚÍºÌé¡õ»°±ºæÆÊ¿¤ÎÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê
¢¡¹âÌÚÍºÌé¡õ»°±ºæÆÊ¿¡Ö¤´¤¯¤»¤ó¡×¤Ç¶¦±é
