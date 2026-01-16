¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¥¢¥¤¥É¥ëµé¡×¸µLE SSERAFIM¤Î¥¥à¡¦¥¬¥é¥à¡¢Éüµ¢¤Ï¶á¤¤¡©·Ý½ÑÉÊ¤Î¤è¤¦¤ÊÀ®½Ï¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÇÏÃÂê¡ÚPHOTO¡Û
¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×LE SSERAFIM¡Ê¥ë¥»¥é¥Õ¥£¥à¡Ë¤òÃ¦Âà¤·¤¿¥¥à¡¦¥¬¥é¥à¤¬¡¢¶á¶·¤òÃÎ¤é¤»¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿»Ñ¤Ë¡¢¤½¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ï¡Ö¸½Ìò¥¢¥¤¥É¥ëµé¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¥à¡¦¥¬¥é¥à¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤Î¡ÈÁé¤»¤¿¡É¶á¶·
¥¥à¡¦¥¬¥é¥à¤Ï1·î15Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö2026Ç¯¡¢¹¬±¿¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È½ñ¤¡¢¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¥¥à¡¦¥¬¥é¥à¤Ï¡¢Çò¤Î¥¿¡¼¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤òÃåÍÑ¡£ÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤ò¤¤ì¤¤¤Ë½¦¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¼çÄ¥¤·¤¹¤®¤º¡¢À¶·é´¶¤ÈÃÎÅª¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ëÁõ¤¤¤Ç¡¢Áõ¾þ¤òÍÞ¤¨¤¿Ê¬¡¢ÁÇºà´¶¤ä¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÎÎÉ¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÇÉ¼ê¤µ¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤º¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÂç¿Í¤Ã¤Ý¤µ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Ì¿¿¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤É¤ó¤É¤óåºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¡Ö¤Þ¤ë¤Ç·Ý½Ñ¤À¡×¡ÖËÜÅö¤ËÈþ¤·¤¤¡×¡Ö²ñ¤¨¤Ê¤¯¤Æ¼ä¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Àä»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼Ä¾¸å¤ËLE SSERAFIM¤òÃ¦Âà¤·¤¿¥¥à¡¦¥¬¥é¥à¤Ï¡¢ºòÇ¯5·î¡¢Ìó3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¶á¶·¤ò¸ø³«¤·¤ÆÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£¸½ºß¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï96Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÆ¤ÓSNS¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤È¤Ç¡¢·ÝÇ½³¦Éüµ¢¤Ë¸þ¤±¤¿Âè°ìÊâ¤È¼õ¤±»ß¤á¤ëÀ¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢²áµî¤Îµ¿ÏÇ¤¬´°Á´¤ËÊ§¿¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢Îä¤ä¤ä¤«¤ÊÈ¿±þ¤âÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¼Â¤À¡£
¥¥à¡¦¥¬¥é¥à¤¬º£¸å¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡þ¥¥à¡¦¥¬¥é¥à ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2005Ç¯11·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥½¥¦¥ë½Ð¿È¡£2022Ç¯5·î¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×LE SSERAFIM¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±Ç¯4·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬Í½¹ð¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤«¤é¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç²áµî¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¸ÀÆ°¤ä¤¤¤¸¤á¤Ë´Ø¤¹¤ë¾Ú¸À¤¬Éâ¾å¤·¡¢ÁûÆ°¤Ë¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤¬µ¿ÏÇ¤òÈÝÄê¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¶¯¹Ô¤·¤¿¤¬¡¢ÁûÆ°¤Ï¼ý¤Þ¤é¤º¡¢¤ï¤º¤«20Æü¤Ç³èÆ°µÙ»ß¤Ë¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é2¥«·î¸å¤Î7·î20Æü¤ËÀìÂ°·ÀÌó¤¬²ò½ü¤µ¤ì¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤«¤éÃ¦Âà¤·¤¿¡£Ã¦Âà¸å¡¢³ØÀ¸À¸³è¤òÁ÷¤ê¡¢2025Ç¯5·î¤ËSNS³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤¿¡£