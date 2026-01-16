¹â»ÔÁíÍý¤È¤Î¡È¥É¥é¥à¥»¥Ã¥·¥ç¥ó³°¸ò¡É¤â¹âÉ¾²Á¤ÎÍ×°ø¤Ë¡¡ÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤Î»Ù»ýÎ¨¤¬ºÆ¾å¾º
¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤È¤Î¥É¥é¥à¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬µ²±¤Ë¿·¤·¤¤´Ú¹ñ¡¦ÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÂçÅýÎÎ¤Î»Ù»ýÎ¨¤¬¡¢ºÆ¤Ó¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
À¤ÏÀÄ´ºº²ñ¼Ò¥á¥Ç¥£¥¢¥È¥Þ¥È¤Ï1·î12¡Á13Æü¡¢´Ú¹ñÁ´ÅÚ¤ÎÀ®¿ÍÃË½÷1037¿Í¤òÂÐ¾Ý¤ËÀ¤ÏÀÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍûÂçÅýÎÎ¡¢BTS¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈµÇ°»£±Æ
¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÍûÂçÅýÎÎ¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ÎÄêÉ¾²Á¤Ï61.5¡ó¤ËÃ£¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ºòÇ¯¤«¤éKOSPI¡Ê´Ú¹ñÁí¹ç³ô²Á»Ø¿ô¡Ë¤¬µÞÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¡¢5000¥Ý¥¤¥ó¥ÈÌÜÁ°¤Þ¤ÇÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢ºÇ¶á¹Ô¤ï¤ì¤¿Æü´Ú¼óÇ¾²ñÃÌ¤ÎÀ®¸ù¤Ê¤É¡¢³°¸òÊ¬Ìî¤Ç¤ÎÀ®²Ì¤¬»Ù»ýÎ¨¾å¾º¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¤ÈÊ¬ÀÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2½µ´ÖÁ°¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¹ÎÄêÉ¾²Á¤Ï55.8¡ó¤«¤é61.5¡ó¤Ø¤È5.7¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º¡£°ìÊý¡¢ÈÝÄêÉ¾²Á¤Ï40.0¡ó¤«¤é33.3¡ó¤Ø¤È6.7¥Ý¥¤¥ó¥ÈÄã²¼¤·¤¿¡£
¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÇ¯Âå¤Ç¹ÎÄêÉ¾²Á¤¬¾å¾º¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£ÆÃ¤Ë¡¢40Âå¤Ç¤Ï¹ÎÄê78.4¡ó¡¢ÈÝÄê21.0¡ó¤È¡¢°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£70ºÐ°Ê¾å¤Ç¤â¹ÎÄêÉ¾²Á¤Ï51.1¡ó¤ËÃ£¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢20Âå¤Î¤ß¤Ï¹ÎÄê49.6¡ó¡¢ÈÝÄê39.4¡ó¤È¡¢¹ÎÄê¤¬²áÈ¾¿ô¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¡£
ÃÏ°èÊÌ¤Ç¤Ï¡¢ÌîÅÞ»Ù»ý¤¬¶¯¤¤¤È¤µ¤ì¤ëÂçî¹¡¦·ÄËÌÃÏ°è¤Ç¤â¹ÎÄêÉ¾²Á¤¬52.4¡ó¡¢ÈÝÄêÉ¾²Á¤¬40.8¡ó¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅÀ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£