SEVENTEEN¡¦¥É¥®¥ç¥à¡ß¥¹¥ó¥°¥¡¥ó¡¢²»³ÚÈÖÁÈ¤Ç¡ØBlue¡Ù½éÈäÏª¡ª¡È¥á¥Ü¥º¡É¤Î´°àú¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤ËÈ¿¶Á
SEVENTEEN¤Î¥É¥®¥ç¥à¡ß¥¹¥ó¥°¥¡¥ó¤¬¡¢¥é¥¤¥Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç´°àú¤Ê¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤òÈäÏª¤·¡¢¡È¥á¥Ü¥º¡Ê¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¥º¡Ë¡É¤ÎÌ¾À¼¤ò²þ¤á¤Æ¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
¥É¥®¥ç¥à¡ß¥¹¥ó¥°¥¡¥ó¤Ï¡¢1·î15Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Mnet¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¡ØM COUNTDOWN¡Ù¤Ç¡¢1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSerenade¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØBlue¡Ù¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
ÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡È¼ÂÎÏÇÉ²Î¼ê¡É¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥Ü¡¼¥«¥ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÊüÁ÷¤Ç½é¸ø³«¤È¤Ê¤ë¥Õ¥ë¥é¥¤¥Ö¤Ë¤âÁá¤¯¤«¤éÂç¤¤Ê´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥É¥®¥ç¥à¡ß¥¹¥ó¥°¥¡¥ó¤Ï¡¢Åß¤Î¾ð½ï¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¹þ¤á¤¿ÀÚ¤Ê¤¤¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÌÜ¤È¼ª¤òÎº¤Ë¤·¤¿¡£Ã¸¡¹¤È¤·¤¿Æ³ÆþÉô¤«¤é¶»¤ËÝî¤ß¤ë¥µ¥Ó¡¢¤½¤·¤ÆÇúÈ¯Åª¤Ê¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¥Ñ¡¼¥È¤Þ¤Ç¡¢¹âÆñÅÙ¤Î³Ú¶Ê¤òÈó¤ÎÂÇ¤Á¤É¤³¤í¤Ê¤¯²Î¤¤¾å¤²¤¿¡£
¥¢¥ë¥Ð¥àÌ¾¤¬°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ö¥»¥ì¥Ê¡¼¥Ç¡ÊSerenade¡Ë¡×¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¡¢Ìë¤Î¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤ò·Á¾Ý²½¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸±é½Ð¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
Àµ¼°¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤â¡¢¡È¥é¥¤¥Ö·¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡É¤È¤·¤Æ¤Î°ìÌÌ¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¡£¥É¥®¥ç¥à¤È¥¹¥ó¥°¥¡¥ó¤Ï¤½¤Î¾ì¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥½¥í¶Ê¡ØRockstar¡ÊDK Solo¡Ë¡Ù¡ØDream Serenade¡ÊSEUNGKWAN Solo¡Ë¡Ù¤òÌµÈ¼ÁÕ¤Ç²Î¤¤¡¢´¶Ã²¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
²»³ÚÈÖÁÈ¤ä¥Ü¡¼¥«¥ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ê¤É¤Î¥é¥¤¥Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄÉ¤¤É÷¤Ë¡¢¡ØBlue¡Ù¤â½ù¡¹¤Ë¸ý¥³¥ß¤Ç¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¶Ê¤Ï¥ê¥ê¡¼¥¹ÅöÆü¡¢Bugs¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤ËÂ³¤¡¢´Ú¹ñ¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤Î¡ÖµÞ¾å¾º ²»³Ú¡×2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤â¡Ö¥Ç¥¤¥ê¡¼¿Íµ¤¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡×5°Ì¡Ê1·î13ÆüÉÕ¡Ë¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£ ¥ê¥¹¥Ê¡¼¤¬¥É¥®¥ç¥à¡¢¥¹¥ó¥°¥¡¥ó¤È¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ²Î¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¡Ö¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤â»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¡ØBlue¡Ù¤Ø¤Î´Ø¿´¤Ï¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢¥É¥®¥ç¥à¡ß¥¹¥ó¥°¥¡¥ó¤ÏËÜÆü¡Ê16Æü¡Ë¡¢KBS2¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¡Ø¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥¯¡Ù¤È¡ØTHE SEASONS¡Á10cm¤Î¥¹¥À¥à¥¹¥À¥à¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢¿·¶Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£17Æü¤È18Æü¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¡¢MBC¡Ø¥·¥ç¡¼¡ª²»³ÚÃæ¿´¡Ù¡¢SBS¡Ø¿Íµ¤²ÎÍØ¡Ù¤Ë¤âÅÐ¾ì¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¤Î³èÌö¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£1·î22Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¥¦¥§¥Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ø¥Ö¡¦¥¹¥ó¥°¥¡¥ó¤Î¥Ó¥Ó¥Ç¥£¥Ð¥Ó¥Ç¥£¥Ö¡Ù¤Ë¤Ï¥É¥®¥ç¥à¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢MC¥¹¥ó¥°¥¡¥ó¤ÈÈ´·²¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤»¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¡þ¥É¥®¥ç¥à¡ÊDK¡Ë¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1997Ç¯2·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥¤¡¦¥½¥¯¥ß¥ó¡£´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹178cm¡£·ÝÌ¾¡È¥É¥®¥ç¥à¡É¤Î´Á»úÉ½µ¤Ï¡ÈÆ»·ó¡É¤Ç¡¢¡Ö¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆ»¤ò·ó¤Í¤ë¿Í¡¢Â¿·ÝÂ¿ºÍ¤Ê¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£SEVENTEENÆâ¤Ç¤Ï¥Ü¡¼¥«¥ë¥Á¡¼¥à¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Îý½¬À¸¤Î»þÅÀ¤Ç¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤ËÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Û¤É²Î¾§ÎÏ¤¬¹â¤¤¡£°ìÊý¤Ç¥®¥ã¥°¥»¥ó¥¹¤¬½¨°ï¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¥æ¡¼¥â¥¢¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿È¯¸À¤äµóÆ°¤¬¤¿¤Ó¤¿¤ÓÏÃÂê¤Ë¤Î¤Ü¤ë¡£
¡þ¥¹¥ó¥°¥¡¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1998Ç¯1·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥×¡¦¥¹¥ó¥°¥¡¥ó¡£¿ÈÄ¹174cm¡£2012Ç¯¤«¤éPLEDIS¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë½êÂ°¤·¡¢3Ç¯2¥«·î¤ÎÎý½¬À¸´ü´Ö¤ò·Ð¤ÆSEVENTEEN¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤Ï¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Îý½¬À¸»þÂå¤«¤é¹â¤¤²Î¾§ÎÏ¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Î¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¹â¤¤MC¥¹¥¥ë¤äÍ¥¤ì¤¿¥È¡¼¥¯ÎÏ¤¬¤¿¤Ó¤¿¤Ó¾Î»¿¤µ¤ì¤ë¡£