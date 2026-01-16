Ìµ°õÎÉÉÊ¡¢½÷ÀÍÑ¥È¥é¥ó¥¯¥¹ÈÎÇä¤Ø¡¡¡ÈÃËÀÍÑ¡É¤ò°¦ÍÑ¤¹¤ë½÷À¤Î¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ±þ
¡¡Ìµ°õÎÉÉÊ¤òÅ¸³«¤¹¤ëÎÉÉÊ·×²è¤Ï19Æü¤è¤ê¡¢¡ÖÏÆ¤ËË¥¤¤ÌÜ¤Î¤Ê¤¤¡¡Æó½Å¥¬¡¼¥¼¡¡ÉØ¿Í¥È¥é¥ó¥¯¥¹¡×¤ò179Å¹ÊÞ¤È¥Í¥Ã¥È¥¹¥È¥¢¤Ç½ç¼¡È¯Çä¤¹¤ë¡£
¡¡ÃËÀÍÑ¥È¥é¥ó¥¯¥¹¤ò°¦ÍÑ¤¹¤ë½÷À¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤Æ¡¢½÷ÀÍÑ¥È¥é¥ó¥¯¥¹¤ò³«È¯¤·¤¿¡£¥Þ¥ÁÉôÊ¬¤ÏÆó½Å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á°ìËç¤Ç¤âÃåÍÑ¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¤Þ¤¿¥ë¡¼¥à¥¦¥§¥¢¤È¤·¤Æ¤âÃåÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÇÄù¤áÉÕ¤±´¶¤¬¤Ê¤¯¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤Íú¤¿´ÃÏ¡£¸ÔÉôÊ¬¤ÏË¥¤¤Âå¤¬½Ð¤Ê¤¤»ÅÍÍ¤Ç¡¢ÏÆ¤Ë¤âË¥¤¤ÌÜ¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤´¤í¤Ä¤´¶¤¬¤Ê¤¤¡£¥¦¥¨¥¹¥È¥´¥à¤Ï¿ÈÀ¸ÃÏ¤ÇÊñ¤ß¡¢È©¤ËÄ¾ÀÜ¿¨¤ì¤Ê¤¤Àß·×¡£Ä¹»þ´ÖÃå¤Æ¤â¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥ê¡¼¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¸ÃÏ¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥³¥Ã¥È¥ó100¡ó¤ÎÆó½Å¥¬¡¼¥¼»ÅÍÍ¡£À¸ÃÏ¤Î»åÈÖ¼ê¢¨¤Ï50ÈÖ¼ê¤Î»å¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢»å¤ÎÂÇ¤Á¹þ¤ßËÜ¿ô¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Á¡ºÙ¤ÇÈ©¤¢¤¿¤ê¤Î¤è¤¤À¸ÃÏ¤Ë¤·¤¿¡£À¸ÃÏ¤ÎºÇ½ª»Å¾å¤²¤Ë¿å¤ò»ÈÍÑ¤»¤º¤Ë¶õµ¤¤ÎÎÏ¤ÇÀ¸ÃÏ¤ò¤â¤ß¤Û¤°¤¹¡Ö¥¨¥¢¡¼¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼²Ã¹©¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê½À¤é¤«¤ÊÉ÷¹ç¤¤¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£ÈÎÇäÃæ¤Î¡ÖÏÆ¤ËË¥¤¤ÌÜ¤Î¤Ê¤¤Æó½Å¥¬¡¼¥¼¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÈÆ±¤¸ÁÇºà¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡È¿´ÃÏ¤è¤µ¡É¤ò½Å»ë¡¢Ìµ°õÎÉÉÊ¤Î¿·¾¦ÉÊ¡Ö½÷ÀÍÑ¥È¥é¥ó¥¯¥¹¡×
