´Ú¹ñÈ¯¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥ÉVT COSMETICS¤¬¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈALLDAY PROJECT¤òGLOBAL AMBASSADOR¤Ëµ¯ÍÑ¡£¤³¤ÎÆÃÊÌ¤Ê½¢Ç¤¤òµÇ°¤·¡¢Á´¹ñ¤ÎÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ç¤Î¹ØÆþ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ä¡¢ÅÔÆâ¤òÁö¹Ô¤¹¤ë¥¢¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë´ë²è¤¬Â³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¿ä¤·¤È¤ÎÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëº£¤À¤±¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹♡¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤ÃíÌÜ¾ðÊó¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Å¹Æ¬¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¹ØÆþ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
GLOBAL AMBASSADOR½¢Ç¤¤òµÇ°¤·¡¢ÂÐ¾Ý¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï2²ó¤Ë¤ï¤¿¤ë¹ØÆþ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¡£
Âè°ìÃÆ¤Ç¤ÏVT¤ÎÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò1ÅÀ°Ê¾å¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢VT¡ßALLDAY PROJECT¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ー¥Ýー¥Á¤È¥êー¥É¥ëS100¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ñ¥¦¥Á1ÅÀ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
ÂèÆóÃÆ¤Ç¤ÏALLDAY PROJECT¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥©¥È¥«ー¥É5Ëç1¥»¥Ã¥È¤ÈCICA¥Ç¥¤¥êー¥¹ー¥¸¥ó¥°¥Þ¥¹¥¯1Ëç¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤â¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¤¿¤áÁá¤á¤ÎÍèÅ¹¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯
¢¨ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎPOP¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅ¹ÊÞ¤Î¤ß¤Ç¤Î¼Â»Ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¥ì¥·ー¥È±þÊç¤ÇÅö¤¿¤ëÆÃÊÌ¥Á¥ã¥ó¥¹
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¤ËVT¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È»²²Ã¤Ç¤¤ë¥ì¥·ー¥È±þÊç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â³«ºÅ¡£
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¥êー¥É¥ëS¥·¥êー¥º¤äPDRN¡Ü¥·¥êー¥º¡¢¥«¥×¥»¥ë¥¯¥êー¥à¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¡¢¹ç·×300Ì¾¤ËÆÃÊÌ¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
VT¸ø¼°LINE¤òÍ§¤À¤ÁÄÉ²Ã¤·¡¢¥ì¥·ー¥È²èÁü¤ò¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤¹¤ë¤À¤±¤Ç±þÊç¤Ç¤¤ë¼ê·Ú¤µ¤âÌ¥ÎÏ¡£Æü¡¹¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
³¹¤Ç½Ð²ñ¤¨¤ë¥¢¥É¥È¥é¥Ã¥¯±é½Ð
ALLDAY PROJECT¤ÎGLOBAL AMBASSADOR½¢Ç¤¤òµÇ°¤·¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¤ÏÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Î¥¢¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Áö¹Ô¡£½ÂÃ«¡¢¿·½É¡¢¿·Âçµ×ÊÝ¥¨¥ê¥¢¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¿Íµ¤³Ú¶Ê¤È¤È¤â¤Ë³¹¤òºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ä¤ª½Ð¤«¤±¤ÎÅÓÃæ¤Ç¶öÁ³½Ð²ñ¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢ÆÃÊÌ¤Ê±é½Ð¤Ï¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¡£VT¤ÈALLDAY PROJECT¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê³¹Ãæ¤ÇÂÎ´¶¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£
¿ä¤·¤È³Ú¤·¤àÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥¥ó¥±¥¢»þ´Ö
VT COSMETICS¤ÈALLDAY PROJECT¤¬ÆÏ¤±¤ëº£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¤È¥¨¥ó¥¿¥á¤¬Í»¹ç¤·¤¿ÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¡£
Å¹ÊÞ¤Ç¤â³¹Ãæ¤Ç¤â¡¢¤½¤·¤Æ¼«Âð¤Ç¤â¡¢¿ä¤·¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÈþ¤·¤µ¤òËá¤±¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ËèÆü¤Î¥±¥¢¤¬¾¯¤·ÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ËÊÑ¤ï¤ë¤Ï¤º¢ö¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢VT¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ÈALLDAY PROJECT¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£