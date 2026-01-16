Ìó350Ëü±ß¡ª 6Ç¯¤Ö¤êÂçºþ¿·¤ÎÆü»º¡È¿··¿¡É¡Ö4¥É¥¢¥»¥À¥ó¡×¤ËÂçÈ¿¶Á¡ª Á´Ä¹4.6mµé¡È¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥â¥Ç¥ë¡É¤Ë¡ÖÆüËÜÆ³Æþ¤·¤Æ¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¤ÎÀ¼¤â¡ª ¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê¡ÖSR¡×¤â¤¢¤ëÊÆ¹ñ¡Ö¥»¥ó¥È¥é¡×¤¬ÏÃÂê¤Ë
Ìó350Ëü±ß¤Î¡È¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡É¿··¿¥»¥À¥ó¤ËÃíÌÜ
¡¡Æü»º¤Î¥¢¥á¥ê¥«Ë¡¿Í¤Ï2025Ç¯11·î10Æü¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¿ë¤²¤¿¿··¿4¥É¥¢¥»¥À¥ó¡Ö¥»¥ó¥È¥é¡×¤Î²Á³Ê¤ò2Ëü2600¥É¥ë¡ÊÌó350Ëü±ß¡Ë¤«¤é¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥»¥ó¥È¥é¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÇÄ¹Ç¯¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡Ö¥µ¥Ë¡¼¡×¤ò¸»Î®¤Ë»ý¤Ä¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢1982Ç¯¤ËËÌÊÆ»Ô¾ì¤Ç½éÂå¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£°Ê¹ß¤ÏÀ¤³¦ÀïÎ¬¥»¥À¥ó¤È¤·¤Æ¿Ê²½¤ò½Å¤Í¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×ÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï650ËüÂæ¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢ËÌÊÆ»Ô¾ì¤Ç¤Ï°ÂÄê¤·¤¿»Ù»ý¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¿··¿¤Ï9ÂåÌÜ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤ÏÆü»º¤ÎºÇ¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¸À¸ì¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢Â¸ºß´¶¤ò¶¯¤á¤¿V¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥°¥ê¥ë¤äÇö·¿¤ÎLED¥Ø¥Ã¥É¥é¥ó¥×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¥·¥ã¡¼¥×¤Ç¥â¥À¥ó¤Ê°õ¾Ý¤Ëºþ¿·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤È¤¯¤Ë¥ê¥¢¤Þ¤ï¤ê¤ÏÎ©ÂÎ´¶¤Î¤¢¤ëÂ¤·Á¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤µ¤È¾å¼Á´¶¤òÎ¾Î©¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹183.3¥¤¥ó¥Á¡Ê4655mm¡Ë¡ßÁ´Éý71.5¥¤¥ó¥Á¡Ê1816mm¡Ë¡ßÁ´¹â57.1¥¤¥ó¥Á¡Ê1450mm¡Ë¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹106.5¥¤¥ó¥Á¡Ê2705mm¡Ë¡£
¡¡½¾Íè·¿¤È¤Û¤ÜÆ±Åù¤Î¥µ¥¤¥º´¶¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÌÊÆ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¼è¤ê²ó¤·¤ÎÎÉ¤¤¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥»¥À¥ó¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´Ä¹4.6mµé¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÆ»Ï©´Ä¶¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â°·¤¤¤ä¤¹¤¤¿ôÃÍ¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥á¡¼¥¿¡¼¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¤È¥»¥ó¥¿¡¼¥¤¥ó¥Õ¥©¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ò²£°ìÀþ¤ËÇÛÃÖ¤·¤¿12.3¥¤¥ó¥Á¤Î°ìÂÎ·¿¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òºÎÍÑ¡£
¡¡»ëÀþ°ÜÆ°¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤ÇÁàºîÀ¤ò¹â¤á¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¼¼ÆâÁ´ÂÎ¤ÎÀè¿Ê´¶¤È¼Á´¶¸þ¾å¤Ë¤â´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥°¥ì¡¼¥É¹½À®¤Ï¡¢¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤Î¡ÖS¡×¡¢ÁõÈ÷¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤¿¡ÖSV¡×¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê»ÅÍÍ¤Î¡ÖSR¡×¡¢ºÇ¾åµé¤Î¡ÖSL¡×¤Î4¼ïÎà¡£¤Ê¤«¤Ç¤âSR¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥¹¥¯¤ÎÂçÉôÊ¬¤ò¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀº×û¤µ¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤ê¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤òµá¤á¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¸þ¤±¤¿»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤ÏÁ´11¿§¤òÀßÄê¡£Á¯¤ä¤«¤Ê¥ì¥Ã¥É¤ä¥Ö¥ë¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿Â¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë¥«¥é¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ô¥é¡¼¤ä¥ë¡¼¥ÕÉôÊ¬¤ò¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ç°ú¤Äù¤á¤¿¥Ä¡¼¥È¡¼¥ó»ÅÍÍ¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤«¤éÉý¹¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ÁØ¤ÎÓÏ¹¥¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²Á³Ê¤ÏS¤¬2Ëü2600¥É¥ë¡ÊÌó350Ëü±ß¡Ë¡¢SV¤¬2Ëü3370¥É¥ë¡ÊÌó365Ëü±ß¡Ë¡¢SR¤¬2Ëü5000¥É¥ë¡ÊÌó385Ëü±ß¡Ë¡¢SL¤¬2Ëü7990¥É¥ë¡ÊÌó430Ëü±ß¡Ë¤È¡¢¥¯¥é¥¹Æâ¤Ç¤â¶¥ÁèÎÏ¤Î¤¢¤ëÀßÄê¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¿··¿¥»¥ó¥È¥é¤ËÂÐ¤·¡¢SNS¤Ç¤ÏÁá¤¯¤âÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ê¥¢¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤¤¤¤¡×¡ÖÉáÄÌ¤Ë¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¥»¥À¥ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥óÌÌ¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÀ¼¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤Û¤«¡¢¡Ö¥µ¥¤¥º´¶¤¬¤¤¤¤¡×¡ÖÁ´Ä¹4.6m¤Ê¤é¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡×¡ÖÆüËÜ¤Ç¤âÆ±¥µ¥¤¥º¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¡¢¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë°Õ¸«¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ç¤âÇä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¤³¤Î¤Þ¤ÞÆüËÜÆ³Æþ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤âÊ£¿ô¸«¤é¤ì¡¢SUV°ìÊÕÅÝ¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Î¹â¤¤¡È¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¥»¥À¥ó¡É¤òµá¤á¤ëÁØ¤¬°ìÄê¿ôÂ¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡6Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÁ´ÌÌºþ¿·¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¿··¿¥»¥ó¥È¥é¤Ï¡¢ËÌÊÆ¸þ¤±¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£