¡¡fav me¤¬¡¢15th¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥Ö¡×¤òËÜÆü1·î16Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡£¤Þ¤¿¡¢12·î6Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿½é¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Æ½éÈäÏª¤µ¤ì¤¿ËÜ³Ú¶Ê¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤â¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢Îø¤Ë°ìÄ¾Àþ¤Ê¡È¥Ò¥í¥¤¥ó´êË¾¡É¤È¡¢¹¥¤¤À¤«¤é¤³¤½¶õ²ó¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²Ä°¦¤é¤·¤µ¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡¢¡Èfav meÎ®¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥Ý¥Ã¥×¡É¡£Æ¸ÏÃ¤ò¥â¥Áー¥Õ¤ËSNS»þÂå¤ÎÎø¤Î¹¶ËÉ¤ò¥æー¥â¥é¥¹¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÒÂç¹¥¤¤¹¤®¤Æ»à¤ó¤¸¤ã¤¦¥é¥Ö¡Ó¤Ê¤ÉÍ·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë¥ïー¥É¤âµÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë