·Ú²÷¤Ë¥ß¥Ë¥¹¥«¥Ç¥£¥¹¥³¡¢58ºÐ³á¸¶¿¿µÝ&57ºÐÃæÅç»Ë·Ã¤Ë¡Ö¼ã¡¹¤·¤¤¡×¡ÖÁý¤·Áý¤·¤Ç³èÌö³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×
¥ì¡¼¥¶¡¼Èô¤Ó¸ò¤¦²ñ¾ì¤Ç·Ú¤ä¤«¤Ë
¡¡1990Ç¯Âå¤Ë³èÌö¤·¤¿4¿ÍÁÈ½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥·¥§¥¤¥×UP¥¬¡¼¥ë¥º¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼2¿Í¤¬¥Ç¥£¥¹¥³¥À¥ó¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ì¡¼¥¶¡¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦²ñ¾ì¤Ç¥¢¥Ã¥×¥Æ¥ó¥Ý¤Ê²»³Ú¤Ë¾è¤Ã¤Æ·Ú¤ä¤«¤ËÍÙ¤ë¥ß¥Ë¥¹¥«Æ°²è¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸½ºß¤Ï¥Ç¥£¥¹¥³DJ¤È¤·¤Æ¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òÁÈ¤à³á¸¶¿¿µÝ(58)¤ÈÃæÅç»Ë·Ã(57)¤À¡£
¡¡¡Ö20Âå¤ËÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢º£¤â¡¢ÃçÎÉ¤¯¤·¤ÆÄº¤¤¤Æ¤ë¡¡ÃæÅç»Ë·Ã¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤Ë¡¢2026¤â¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È³á¸¶¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÑ¤ï¤é¤Ì¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥³¥é¥Ü¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡Ö¼ã¡¹¤·¤¤¡×¡Öº£Ç¯¤âDJÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡Ö2026Ç¯¤ÏÁý¤·Áý¤·¤Ç³èÌö³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖµÓ¥Õ¥§¥Á¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥·¥§¥¤¥×UP¥¬¡¼¥ë¥º¤Ï1994Ç¯¤Ë·ëÀ®¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¤·¡¢Âç¤¤Ê¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£