¡Ö¤É¤Á¤é¤¬¡Ø¤²¤ó¤³¤Ä¡Ù¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡©¡×ÂÔ¤Á»þ´Ö¤Ï7»þ´ÖÄ¶¤â¡ªÃº¾Æ¤¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤µ¤ï¤ä¤«à¥¢¥Ä¥¢¥ÄáÅê¹Æ¤Ë¡Ö¿©¤Ù¤¿¤¤¿©¤Ù¤¿¤¤¿©¤Ù¤¿¤µ¤¹¤®¤ë¡¼¡×¡Ö¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤¤¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÎÀ¼
¿Íµ¤¤Ï250¥°¥é¥à¤Î¡Ö¤²¤ó¤³¤Ä¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡×¡ª
¡¡ÀÅ²¬¸©Æâ¤ÇÅ¸³«¤¹¤ëÂç¿Íµ¤¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¡¦¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖÃº¾Æ¤¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤µ¤ï¤ä¤«¡×¤ÎÅê¹Æ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤µ¤ï¤ä¤«Á´Å¹¤Ç¤ÏËèÆü¡¢¥ª¡¼¥×¥óÁ°¤Ë»î¿©¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÀâÌÀ¡£¡ÖËÜ¼Ò¤Ç¹Ô¤¦»î¿©¤È¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¹àÌÜ¤¬¾¯¤·°Û¤Ê¤ê¡¢Å¹Æâ¤Ç¤Ïº£¤«¤é¤ªµÒÍÍ¤ËÈþÌ£¤·¤¤¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡©¤È¤¤¤¦ºÇ½ª¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¡¢Ãº²ÐÄ´Íý¤«¤é¥«¥Ã¥È»Å¾å¤²¤Þ¤Ç¤Î¾õÂÖ¤â³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ø¤²¤ó¤³¤Ä¤È¤ª¤Ë¤®¤ê¡Ù¿©¤Ù¤ë¤È¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¶ñ¹ç¤Ï°ã¤¦¤±¤ì¤É¡¢50g¤Î¸«¤¿ÌÜ¤Î°ã¤¤¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤É¤Á¤é¤¬¡Ø¤²¤ó¤³¤Ä¡Ù¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢250¥°¥é¥à¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¡Ö¤²¤ó¤³¤Ä¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡×¤È¡¢200¥°¥é¥à¤Î¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡×¤Î¾Æ¤¤¿¤Æ¤Î¼Ì¿¿¤òÊÂ¤Ù¤Æ¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¿©¤Ù¤¿¤¤¿©¤Ù¤¿¤¤¿©¤Ù¤¿¤¹¤®¤ë¡¼¡×¡Ö¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤¤¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö²¼¤¬¤²¤ó¤³¤Ä¡×¡Ö²¼¤Îµí¤µ¤ó¤Î¤¬¶»ÈÄ¤¬¸ü¤½¤¦¤À¤«¤é¤²¤ó¤³¤Ä¡×¡Ö¤â¤·ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤é¡¢»î¿©¡¢¤ª¼êÅÁ¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤«¤é¾å¤¬¤²¤ó¤³¤Ä¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£¡¡¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÃº¾Æ¤¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤µ¤ï¤ä¤«¡×¤ÏÀÅ²¬¸©Æâ¤Ë35Å¹ÊÞ¡£Ç¯´Ö500Ëü¿©°Ê¾åÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸¶ÎÁÆù¤ÏµíÆù100¡ó¡£Í½Ìó¤Ï¼õ¤±ÉÕ¤±¤º¡¢ÍèÅ¹¸å¤ÎÈÖ¹æ·ô¤ÎÈ¯¹Ô¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÈØÅÄ»Ô½Ð¿È¤Î½÷Í¥¡¦Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤¬2007Ç¯¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Àµ·î¤Ë¤ÏSNS¾å¤ÇÂÔ¤Á»þ´Ö¤¬¡Ö¸®ÊÂ¤ß2»þ´ÖÂÔ¤Á¡×¡ÖºÇÄ¹¤Ï¸æÅÂ¾ì¥¤¥ó¥¿¡¼¤ÎÌó439Ê¬¡×¡ÖÀµ·î328Ê¬140ÁÈÂÔ¤Á¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Ë¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤ËÂÔ¤Ä¡×¤Ê¤É¡¢¿Íµ¤¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥óÊÂ¤ß¤À¤ÈÅÙ¡¹ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£