¡¡16ÆüÄ«¡¢²±ÊÎÉÉô¶õ¹Á¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¥¨¥¢¥³¥ß¥åー¥¿ー¤ÎÈô¹Ôµ¡¤Ë¥×¥í¥Ú¥é¤Î²óÅ¾¿ô¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤ò¼¨¤¹¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬É½¼¨¤µ¤ì¡¢¼¯»ùÅç¶õ¹Á¤Ë°ú¤ÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥¨¥¢¥³¥ß¥åー¥¿ー¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢16Æü¸áÁ°7»þ20Ê¬¤¹¤®¤Ë¼¯»ùÅç¶õ¹Á¤ò½ÐÈ¯¤·¡¢²±ÊÎÉÉô¶õ¹Á¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿Èô¹Ôµ¡¤ËÌó20Ê¬¸å¡¢±¦Â¦¤Î¥×¥í¥Ú¥é¤Î²óÅ¾¿ô¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤ò¼¨¤¹¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤¬¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ëÄÌ¤ê¤ËÂÐ½è¤·¡¢ÉÔ¶ñ¹ç¤Ï²ò¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À°È÷»Î¤Ë¤è¤ë³ÎÇ§¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¼¯»ùÅç¶õ¹Á¤Ë°ú¤ÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾è°÷¾èµÒ35¿Í¤¬¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥±¥¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢²°µ×Åç¶õ¹Á¤Ê¤É¤ò·ë¤ÖÊØ¤Ê¤É5ÊØ¤¬·ç¹Ò¤È¤Ê¤êÌó90¿Í¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£