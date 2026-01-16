¤ª¤Ï¥¥Ã¥º¤¬Â´¶È¡¡¡Ø¤ª¤Ï¥¹¥¿¡Ù½Ð±é¤ÎÃæ³Ø2¡¢3Ç¯À¸¤Î5¿ÍÁÈ
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·ÏÎó¡Ø¤ª¤Ï¥¹¥¿¡Ù¡Ê·î¡Á¶â¡¡Á°7¡§05¡Á¡Ë¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤¹¤ë¤ª¤Ï¥¥Ã¥º¤¬3·îËö¤ËÂ´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤¬16Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤ª¤Ï¥¥Ã¥º¤Ï¡¢2024Ç¯ÅÙ¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¸½ºßÃæ³Ø2¡¢3Ç¯À¸¤Ç¹½À®¤¹¤ë5¿ÍÁÈ¡£¥¤¥ó»ëÄ°¼Ô¤Î¾®³ØÀ¸¤¿¤Á¤è¤ê¾¯¤·Ç¯¾å¤ÎÀèÇÚ¤È¤·¤Æ¡¢À¸ÊüÁ÷¤ä¥í¥±¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¡£º£´ü¤Î¤ª¤Ï¥¥Ã¥º¤Ï2Ç¯¤Î³èÆ°´ü´Ö¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢3·îËö¤ËÈÖÁÈ¤òÂ´¶È¤¹¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°Âè3ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¤ª¤Ï¥¥Ã¥ººÇ¸å¤Î³Ú¶Ê¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£°ú¤Â³¤³Ú¶Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ï2.5¼¡¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤¹¤È¤×¤ê¡×¤Î²«¿§Ã´Åö¤ë¤¥¤È¤¬Ã´Åö¡£¤ª¤Ï¥¥Ã¥º¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤ë¤¥¤È¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤À©ºî¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°Âè3ÃÆ¤Ïº£·î28Æü¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤Ç½éÈäÏª¤¹¤ë¡£19¡Á27Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢³Ú¶ÊÀ©ºî¤ÎÍÍ»Ò¤ä¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥À¥ó¥¹¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ÎÍÍ»Ò¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡¤ª¤Ï¥¹¥¿¤Ï¡¢ÊüÁ÷29Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡¢»ëÄ°¼Ô»²²Ã·¿¤ÎÄ«¤Î¾®³ØÀ¸¸þ¤±ÈÖÁÈ¡£ÏÃÂê¤Î¥²¡¼¥à¡¢¥Û¥Ó¡¼¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ê¤É¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤ºÇ¿·¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤¿¤ê¡¢¾®³ØÀ¸¤«¤é¤Îµ¿Ìä¡¦¼ÁÌä¤Ø¤Î²ò·è¤ò¼ê½õ¤±¤·¤¿¤ê¡¢¥²¥¹¥È¤â·Þ¤¨¤ÆÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2024Ç¯ÅÙ¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡¢¸½ºßÃæ³Ø2¡¢3Ç¯À¸¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë5¿ÍÁÈ¤ÎÈÖÁÈ¥ì¥®¥å¥é¡¼¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÆÃµ»¤äÂç¤¤ÊÌ´¤ò»ý¤Á¡¢¾®³ØÀ¸¤òËèÄ«±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
