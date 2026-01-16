¼ÁÅ¹¤Ç500Ëü±ßÁêÅö°Ê¾å¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ä¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥ÈÅð¤Þ¤ì¤ë¡¡2¿ÍÂáÊá
2025Ç¯11·î¤Ë·§ËÜ»Ô¤Î¼ÁÅ¹¤Ç500Ëü±ß°Ê¾å¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤Ê¤É¤¬Åð¤Þ¤ì¤¿»ö·ï¤ò¤á¤°¤ê¡¢2¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ö·ï¤¬¤ª¤¤¿¤Î¤Ï¡¢·§ËÜ»ÔÆî¶è¤Ë¤¢¤ë¡Ö¼Á²°¤«¤ó¤Æ¤¤¶ÉÆî¹â¹¾Å¹¡×¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯11·î7Æü¤Î¸áÁ°3»þ²á¤®¤Ë2¿ÍÁÈ¤¬Å¹¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢¶âÂ°¤äÊõÀÐ¤ÎÉÕ¤¤¤¿¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤È¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¹ç¤ï¤»¤Æ10ËÜ¡¦Ìó565Ëü±ßÁêÅö¤¬Åð¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·Ù»¡¤¬12·î17Æü¡¢»Ø¼¨Ìò¤È¤ß¤é¤ì¤ë½»½êÉÔÄê¡¦Ìµ¿¦¤ÎÃ«¸ýÎË¿¿ÍÆµ¿¼Ô¡Ê31¡Ë¤ò·úÂ¤Êª¿¯Æþ¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¼Â¹ÔÌò¤È¤ß¤é¤ì¤ëÊ¡²¬¸©¤Î18ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤â»ö·ïÈ¯À¸¤Î¿ôÆü¸åÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤Î¼Â¹ÔÌò¤Ï¸½ºß¤âÆ¨ÁöÃæ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ã«¸ýÍÆµ¿¼Ô¤Ï»ö·ï¤Î4ÆüÁ°¡¢È¬Âå»Ô¤Î¼Ö¤Î½¤Íý¹©¾ì¤«¤é¥Ê¥ó¥Ðー¥×¥ìー¥È¤òÅð¤ó¤ÀÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤Ç15Æü¤ËºÆÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÁÅ¹¤Î¶á¤¯¤Ç2¿Í¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¼Ö¤Î¥Ê¥ó¥Ðー¥×¥ìー¥È¤òÁÜºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Åð¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤ÈÈ¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ã«¸ýÍÆµ¿¼Ô¤Ï°ìÏ¢¤ÎÈÈ¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÛÈë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤ÏÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£