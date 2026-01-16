¼ãÄÐÀé²Æ¤¬ÅÁ¼ø¡ª¥¹¥à¡¼¥º¤¹¤®¤ëÏ¢ÍíÀè¤Î¸ò´¹ÊýË¡¤ò»³Î¤Î¼ÂÀ¤¬Àä»¿¡Ö¤¤¤ä¤é¤·¤¤°ÕÌ£¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¼ãÄÐÀé²Æ¡Ê41¡Ë¤¬15Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¤¢¤¶¤È¤¯¤Æ²¿¤¬°¤¤¤Î¡©¡×(ÌÚÍË¿¼Ìë0¡¦45¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£Ï¢ÍíÀè¸ò´¹ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¡¼¥¯¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ëÁê¼ê¤È¤ÎÏ¢ÍíÀè¤Î¸ò´¹ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃÂê¤Ë¡£¡Ö1²óDM¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÃË½÷Ìä¤ï¤ºDM¤Ç¤ä¤ê¤È¤ê¤·¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤ËÆü¤Ë¤Á¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ê²ñ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é»ä¤¬LINE¤ÎQR¥³¡¼¥É¤òÅºÉÕ¤¹¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡MC¤Î¡ÖÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡×»³Î¤Î¼ÂÀ¤â¡Ö¤¤¤ä¤é¤·¤¤°ÕÌ£¤¸¤ã¤Ê¤¤LINE¤Î¸ò´¹ÊýË¡¡×¤À¤ÈÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£