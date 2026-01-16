¡Úµð¿Í¡Û°¤Éô´ÆÆÄ¤¬Â§ËÜ¹·Âç¤Ëà°¤ÉôÀáá¤Ç´üÂÔ¡¡¿·ÇØÈÖ¹æ£´£³¤Î±¦ÏÓ¤Ë¡Ö£´£³ºÐ¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡µð¿Í¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤¬£±£¶Æü¤ËÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ²ñµÄ¤Ë½ÐÀÊ¡£Æ±Æü¤Ë³ÍÆÀ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿Â§ËÜ¹·ÂçÅê¼ê¡Ê£³£µ¡Ë¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯Êä¶¯¤Îà¥é¥¹¥È¥Ô¡¼¥¹á¤¬¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£³ÚÅ·¤«¤é³¤³°£Æ£Á¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤Æ¤¤¤¿Â§ËÜ¤Î³ÍÆÀ¤ò¤³¤ÎÆü¤ËÈ¯É½¤·¤¿°¤Éôµð¿Í¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¤¹¤·¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡£¤¦¤Á¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç¤Í¡¢³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢µ¯ÍÑÊý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤óÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤Î·Ð¸³¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¡¢²¿¤«¤¢¤Ã¤¿»þ¤Î¤¿¤á¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¤Í¡Ä¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¿¤«¤¢¤Ã¤¿»þ¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÈà¤¬¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦°Â¿´´¶¤¬¤Í¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡£¤¹¤´¤¯ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Êä¶¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀèÈ¯µ¯ÍÑ¤ò¼ç¤È¤·¤Ê¤¬¤é¶ÛµÞ»þ¤Î¥¯¥í¡¼¥¶¡¼µ¯ÍÑ¤ò´Þ¤á¤¿àÆóÅáÎ®á¤Ç¤Î³èÌö¤ò´ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇØÈÖ¹æ¤Ï¿·¤¿¤Ë¡Ö£´£³¡×¤Ë·èÄê¡££³Ç¯Áí³Û£±£³²¯±ß¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¤ÎÂç·¿·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤À¤±¤Ë¡¢µåÃÄ¤¬Êú¤¯´üÂÔ¤ÏÅöÁ³¹â¤¤¡£»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÇØÈÖ¹æ£´£³¤Ë·è¤á¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Ç¡£·ÀÌó¤Î¤³¤È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢º£¤ÎÇ¯Îð¤¬£³£µºÐ¤Ê¤ó¤Ç¡¢£´£³ºÐ¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤Èà°¤ÉôÀáá¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é´üÂÔ´¶¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£