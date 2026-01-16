CrosSing 14th SEASON ¤è¤êÉ±Ìî¤Ò¤Ê¤Î¤¬½Ð±é¡ª¹â¶¶ÍÎ»Ò¤Î¡Ö»Ä¹ó¤ÊÅ·»È¤Î¥Æ¡¼¥¼¡×¤ò¥«¥Ð¡¼¡ª
¹ë²Ú½Ð±é¼Ô¤¬¡Ö»×¤¤½Ð¤Î°ì¶Ê¡×¤òÁª¤Ó¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ä°¤±¤Ê¤¤¡ÖÀ¼¡ß²Î¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¥«¥Ð¡¼¥½¥ó¥°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈCrosSing(¥¯¥í¥¹¥·¥ó¥°)¡£
Âè81ÃÆ¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥× #Mooove! ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¢¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢TikTok¥Õ¥©¥í¥ï¡¼82Ëü¿ÍÄ¶¤Î¿Íµ¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Ç¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡Ø¥é¥Ö¥Ô¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¯³èÌöÃæ¤ÎÉ±Ìî¤Ò¤Ê¤Î¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¿·À¤µª¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¶Ê¡¢¡Ö»Ä¹ó¤ÊÅ·»È¤Î¥Æ¡¼¥¼¡×¤ò²Î¾§¤¹¤ë¡£
É±Ìî¤Ò¤Ê¤Î¡Ö»Ä¹ó¤ÊÅ·»È¤Î¥Æ¡¼¥¼¡×¤Î¥«¥Ð¡¼²»¸»¡õRecording Movie¤Ï¹¥É¾ÇÛ¿®Ãæ¡£
ËÜ¶Ê¤Ï³Æ¼ï¥µ¥¤¥È¤Ç¤âÇÛ¿®Ãæ¡£mora¤Ë¤Æ¥Ï¥¤¥ì¥¾¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¸ÂÄê¥ß¥Ë¥È¡¼¥¯¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£LINE MUSIC¤Ç¤Ï¡¢300²ó°Ê¾å¤ÎºÆÀ¸¤Ç¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë²èÁü¡¢700²ó°Ê¾å¤ÎºÆÀ¸¤Ç¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë²èÁü¡õ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥à¡¼¥Ó¡¼¤òÉ¬¤º¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ëºÆÀ¸²ó¿ô¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¤Þ¤¿¥ì¥³¥Á¥ç¥¯¤Ç¤Ï³Ú¶Ê¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¹ØÆþ¤·¤¿Êý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÃêÁª¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë²èÁü¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»ÜÃæ¡£
¡üÇÛ¿®¾ðÊó
É±Ìî¤Ò¤Ê¤Î
¡Ö»Ä¹ó¤ÊÅ·»È¤Î¥Æ¡¼¥¼ from CrosSing¡×
https://crossing.lnk.to/TheCruelAngelsThesis
¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
¡ØCrosSing Collection vol.5¡Ù
È¯ÇäÃæ
ÉÊÈÖ¡§PCCG-02428
Äê²Á¡§¡ï3,850¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
https://lnk.to/PCCG-02428
¡ã¼ýÏ¿¶Ê¡ä
1.º´Çì°Ë¿¥¡ÖETERNAL BLAZE¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ÖËâË¡¾¯½÷¥ê¥ê¥«¥ë¤Ê¤Î¤ÏA¡Çs¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ë
2.ÏÂÝæ¤¢¤ºÌ¤¡ÖDISCOTHEQUE¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¥í¥¶¥ê¥ª¤È¥Ð¥ó¥Ñ¥¤¥¢ CAPU2¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ë
3.ÆâÅÄºÌ¡Ö¤Á¤å¡¢Â¿ÍÍÀ¡£¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡×Âè7ÏÃ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥Æ¡¼¥Þ¡Ë
4.¤ä¤Ê¤®¤Ê¤®¡ÖÌóÂ«¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ÖÅ·¶õ¤Î¥¨¥¹¥«¥Õ¥í¡¼¥Í¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ë
5.¾ÂÁÒ°¦Èþ¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤Ë°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àSEED¡×¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ë
6.°æ¸ýÍµ¹á¡Öonly my railgun¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¤È¤¢¤ë²Ê³Ø¤ÎÄ¶ÅÅ¼§Ë¤¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ë
7.May¡Çn¡ÖSPECIALZ¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡ÙÂè2´ü¡Ö½ÂÃ«»öÊÑ¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ë
8.Æ£ÀîÀé°¦¡ÖKICK BACK¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ë
9.ÀÐÀîÍ³°Í¡Ö°Ëâ¤Î»Ò¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¡Ø¿Ê·â¤Îµð¿Í¡Ù The Final Season Part 2¡×¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ë
10.ÃÝÃ£ºÌÆà¡Ö¤Ï¤Ä¤³¤¤¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¸ÞÅùÊ¬¤Î²Ö²Ç¢ê¡×¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ë
11.½ÕÃã¡ÖBeautiful World¡×¡Ê·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡Ö¥ñ¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ò¥ó¿··à¾ìÈÇ:½ø¡×¼çÂê²Î¡Ë
12.ÃæÅç°¦¡ÖËÁ¸±¤Ç¤·¤ç¤Ç¤·¤ç¡©¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ÖÎÃµÜ¥Ï¥ë¥Ò¤ÎÍ«Ýµ¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ë
BONUS TRACK ÆâÅÄ¿¿Îé¡ÖÀ¤³¦¤ÏÎø¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¢¥ª¥Ï¥é¥¤¥É¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ë
¢¨BONUS TRACK¤ÏCD¸ÂÄê¼ýÏ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊÇÛ¿®¤ÎÍ½Äê¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡Ë
