Âç¥ê¡¼¥°¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ëµÆÃÓÍºÀ±Åê¼ê¡Ê34¡Ë¤¬¡¢2026Ç¯1·î15Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢²ÈÂ²¤ËÂÐ¤¹¤ëÈðëîÃæ½ý¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö³§ÍÍ¤Ø¤Î¤ª´ê¤¤¡×¤ÈÂê¤·¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÂ³¤±¤¿¡£
¡ÖËÜ¿Í¤È¤«²ÈÂ²¤È¤«´Ø·¸Ìµ¤¯ÈðëîÃæ½ýÅù¤ÏÈÈºá¤Ç¤¹¡×
¡ÖSNS¤ä·Ç¼¨ÈÄ¡¢¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¥³¥á¥ó¥ÈÍó¡¢¸Ä¿Í¤Î¥Ö¥í¥°Åù¤ò´Þ¤à³Æ¼ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á²ÈÂ²¤ËÂÐ¤¹¤ë»ö¼Â¤ËÈ¿¤¹¤ëÆâÍÆ¤ä¡¢¿Í³Ê¡¦Âº¸·¤ò½ý¤Ä¤±¤ëÅê¹Æ¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¹Ô°Ù¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÊ¿²º¤ÊÀ¸³è¤òÃø¤·¤¯³²¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢·è¤·¤Æ´Ç²á¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¤½¤·¤Æ¡¢º£¸å¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÂÐ±þ¤ò½Å¤Í¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¸å¤Ï¸ÜÌäÊÛ¸î»Î¤òÄÌ¤¸¤ÆË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¸·¤·¤¯ÂÐ±þ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
½ðÌ¾¤Ë¤Ï¡¢µÆÃÓ¤ÈºÊ¡¦ÎÜÈþ¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤½¤â¤½¤âÈðëîÃæ½ý¤ÏÈÈºá¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤â¤Ã¤È¹¤Þ¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤â¤Î¤À¤Í¡×¡ÖÍºÀ±¤¯¤ó¤ò¡¢¤´²ÈÂ²¤òÈðëîÃæ½ý¤·¤Æ¤ë¤ä¤Ä¡© ¤ä¤á¤Ê¤µ¤¤¤è¡×¡ÖÁá¤¯¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡ÖÈðëîÃæ½ý¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤ÏµÆÃÓÍºÀ±¤Ë¤Ï1¥ß¥ê¤â¤Í¤§¤¾¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê»ö¤Ï¸À¸ìÆ»ÃÇÀäÂÐ¤Ëµö¤µ¤ì¤ë»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡ÖËÜ¿Í¤È¤«²ÈÂ²¤È¤«´Ø·¸Ìµ¤¯ÈðëîÃæ½ýÅù¤ÏÈÈºá¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
´ä¼ê¸©½Ð¿È¤ÎµÆÃÓ¤Ï¡¢²Ö´¬Åì¹â¹»¤«¤é09Ç¯¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤ÇÀ¾Éð¤Ë1°Ì»ØÌ¾¤µ¤ìÆþÃÄ¡£18Ç¯¤Þ¤ÇÀ¾Éð¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢Æ±¥ª¥Õ¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥·¥¢¥È¥ë¡¦¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥È¥í¥ó¥È¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡¢¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¡¦¥¢¥¹¥È¥í¥º¤ò·Ð¤Æ¡¢25Ç¯¤«¤é¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
25Ç¯¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤¬ÄãÌÂ¤¹¤ëÃæ¡¢33»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢7¾¡11ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.99¤À¤Ã¤¿¡£3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
