Àº¿ÀÄÌ±¡°åÎÅÈñ¤ò²áÊ§¤¤ÀÁµá¡¡¼«¸ÊÉéÃ´¾å¸Â³Û¤ò¸í¤Ã¤¿¼õµë¼Ô¾Ú¸òÉÕ¤Ç¡¡¹áÀî¸©
¹áÀî¸©Ä£
¡¡¹áÀî¸©¤Ï16Æü¡¢Åì¤«¤¬¤ï»Ôºß½»¤Î1¿Í¤Î°åÎÅÈñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«Î©»Ù±ç°åÎÅÀ©ÅÙ¡ÊÀº¿ÀÄÌ±¡°åÎÅ¡Ë¤Î¼«¸ÊÉéÃ´¾å¸Â³Û¤ò¸í¤Ã¤Æ¼õµë¼Ô¾Ú¤ò¸òÉÕ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Àº¿À¼À´µ¤Î¤¿¤á¤ËÄÌ±¡¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢°åÎÅÈñ¤Î¼«¸ÊÉéÃ´³Û¤Ï¸¶Â§1³ä¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÂÐ¾Ý¼Ô¤Ï¡Ö½ÅÅÙ¤«¤Ä·ÑÂ³¡×¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¾å¸Â5000±ß¡×¤Ë·Ú¸º¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Àº¿ÀÊÝ·òÊ¡»ã¥»¥ó¥¿ー¤Î½ñÎà¿³ºº¤Ç¤³¤ì¤ò¸«Íî¤È¤·¡¢¡Ö1³ä¡×¤ÈµºÜ¤·¤¿¼õµë¼Ô¾Ú¤ò2025Ç¯3·î¤Ë¸òÉÕ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸©¤Ç¤Ï½ñÎà¤ÎºÆÄó½Ð»þ¤Ë¿¦°÷1¿Í¤Ç³ÎÇ§¤·¤¿¤¿¤áµ¤¤Å¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²áÊ§¤¤¤Î¸«¹þ¤ß³Û¤Ï2025Ç¯11·îÊ¬¤Þ¤Ç¤Ç1369±ß¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ë12·î¤È1·î¤Î¼ÂÀÓ¤ò²Ã¤¨¤¿³Û¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÐ¾Ý¼Ô¤Ë¼Õºá¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢²áÊ§¤¤³Û¤¬³ÎÄê¤¹¤ì¤ÐÂ®¤ä¤«¤ËÊÖ´Ô¼êÂ³¤¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡¹áÀî¸©¤Ç¤Ï2025Ç¯3·î¤È5·î¤Ë¤â¼«¸ÊÉéÃ´¾å¸Â³Û¤Î¸í¤ê¤¬È¯³Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¶¯²½¤ËÅØ¤á¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£