オープニングテーマ：SZA「Snooze」│『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』公開直前記念スペシャルPV

1月30日に公開される映画「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」のオープニングテーマが、米ニュージャージー出身アーティスト・SZAの「Snooze」に決定。楽曲を使用したスペシャルPVがガンダム公式Youtubeチャンネル「ガンダムチャンネル」にて公開された。

恋人への深い愛情を柔らかなメロディと繊細なボーカルが織りなす楽曲と、「閃光のハサウェイ キルケーの魔女」の世界やキャラクターのしぐさなどの描写が交わり、更なる魅力が詰まった特別な映像になっているという。

SZA プロフィール

米ニュージャージー出身、独自の歌声と内省的な歌詞で世界的に支持されるシンガーソングライター。2017年に1stアルバム「Ctrl」、2022年に2ndアルバム「SOS」をリリース。

「SOS」はこれまでにUSビルボード・アルバムチャート累計13週1位、R&B/Hip-Hopアルバム史上最長1位、150週以上チャートイン、グラミー賞受賞、USセールスは800万枚以上を達成している。

アルバム『SOS』（2022年）に収録された曲。恋人への深い愛情と「離れたくない」という切実な想いを、柔らかなメロディと繊細なボーカルで描いたミッドテンポR&Bナンバー。

Billboard Hot 100で最高2位を記録し、70週以上チャートインするなど、SZAの代表曲として世界的に支持されている。2023年に公開されたミュージックビデオでは、SZA自身も監督を務め、ジャスティン・ビーバーら豪華キャストが出演。