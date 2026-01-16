2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë·îÌÌÍÑ¸¶»ÒÏ§¤ò³«È¯¤Ø¡¡NASA¤ÈDOE¤¬MOUÄù·ë
¥¢¥á¥ê¥«¤ÎNASA¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¹Ò¶õ±§Ãè¶É¡Ë¤ÈDOE¡Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾Ê¡Ë¤Ï2026Ç¯1·î13ÆüÉÕ¤Ç¡¢·îÌÌ¤ä²ÐÀ±¤Ç¤ÎÃµºº¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¸¦µæ³«È¯»Ù±ç¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤ò²þ¤á¤Æ³ÎÇ§¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
È¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Donald TrumpÂçÅýÎÎ¤¬2025Ç¯12·î¤Ë½ðÌ¾¤·¤¿Executive Order¡ÊÂçÅýÎÎÎá¡Ë¤Î¡ÖEnsuring American Space Superiority¡Ê±§Ãè¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÍ¥°ÌÀ³ÎÊÝ¡Ë¡×¤Ë¤â¤È¤Å¤¡¢NASA¤ÈDOE¤Ï¡È¥¢¥á¥ê¥«Âè°ì¼çµÁ¡É¤Î±§ÃèÀ¯ºö¤òÁ°¿Ê¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎMOU¡Ê³Ð½ñ¡Ë¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÂçÅýÎÎÎá¤Ç¤ÏÍ¥Àè»ö¹à¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¶á¤¤¾Íè¤Ë±§Ãè¤Ç¸¶»ÒÎÏ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢2030Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÂÇ¤Á¾å¤²½àÈ÷¤¬À°¤¦·îÌÌÍÑ¸¶»ÒÏ§¤ò´Þ¤à¡¢·îÌÌ¤ª¤è¤Óµ°Æ»¾å¤Ø¤Î¸¶»ÒÏ§¤ÎÇÛÈ÷¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤ë¡Ö±§Ãè¤Ç¤Î¸¶»ÒÎÏÍøÍÑ¡×
±§Ãè¤Ç¸¶»ÒÎÏ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ï¡¢ÅìÀ¾ÎäÀï»þÂå¤Ë¤Þ¤ÇÁÌ¤ê¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤Ï¾®·¿¤Î¸¶»ÒÏ§¤Ç²ÃÇ®¡¦ËÄÄ¥¤µ¤»¤¿¿åÁÇ¥¬¥¹¤Ê¤É¤Î¿ä¿ÊºÞ¤òÊ®¼Í¤·¤Æ¿ä¿ÊÎÏ¤òÆÀ¤ë¡¢³ËÇ®¿ä¿Ê¥í¥±¥Ã¥È¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¸¦µæ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢°ìÉô¤ÎÃµººµ¡¤ÇRTG¡ÊÊü¼ÍÀÆ±°ÌÂÎÇ®ÅÅµ¤Å¾´¹´ï¡Ë¤¬ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ËÊ¬Îö¤ÎÏ¢º¿È¿±þ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¸¶»ÒÏ§¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Êü¼ÍÀÆ±°ÌÂÎ¤¬¼«¤éÊø²õ¤¹¤ë»þ¤ËÀ¸¤¸¤ëÇ®¡ÊÊø²õÇ®¡Ë¤òÅÅµ¤¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¸¶»ÒÎÏÅÅÃÓ¤Î°ì¼ï¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÀÍÛ¸÷¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤´Ä¶¤Ç¤âÅÅÎÏ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÍÌ¾¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÂÀÍÛ¤ò±ó¤¯Î¥¤ì¤ÆÀ±´Ö¶õ´Ö¤ËÅþÃ£¤·¤¿NASA¤ÎÏÇÀ±Ãµººµ¡¡ÖVoyager 1¡Ê¥Ü¥¤¥¸¥ã¡¼1¹æ¡Ë¡×¤È¡ÖVoyager 2¡Ê¥Ü¥¤¥¸¥ã¡¼2¹æ¡Ë¡×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅÅÎÏÎÌ¤³¤½Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÂÇ¤Á¾å¤²¤«¤é48Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿2026Ç¯1·î¸½ºß¤â¡¢2µ¡¤ÎVoyager¤ÏRTG¤ÎÅÅÎÏ¤ò»È¤Ã¤Æ¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢±§Ãè¤Ç¤Î¸¶»ÒÎÏÍøÍÑ¤ÏºÆ¤ÓÃíÌÜ¤µ¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢È¾À¤µª¤Ö¤ê¤ËºÆ³«¤µ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÍ¿Í·îÃµºº¤Ç¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤äÃæ¹ñ¤¬·×²è¡¦¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë21À¤µª¤ÎÍ¿Í·îÃµºº·×²è¤Ç¤Ï¡¢Í¿ÍÃµºº³èÆ°¤ÎµòÅÀ¤È¤Ê¤ë·îÌÌ´ðÃÏ¤Î·úÀß¤¬¹½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¼Â¸½¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢·î¤ÎÄ¹¤¤Ìë¤Ç¤¹¡£·î¤Ç¤ÏÌó2½µ´Ö¤´¤È¤ËÃë¤ÈÌë¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢·îÌÌÂÚºßÃæ¤ÏÌë´Ö¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼³ÎÊÝ¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÂÀÍÛ¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸»¤È¤·¤Æ¡¢¸¶»ÒÎÏ¤òÍøÍÑ¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
NASA¤ÈDOE¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¼çÆ³¤ÎÍ¿Í·îÃµºº·×²è¡ÖArtemis¡Ê¥¢¥ë¥Æ¥ß¥¹¡Ë¡×¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢·îÌÌÍÑ¸¶»ÒÏ§¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎMOUÄù·ë¤Ï¤³¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤òºÆ³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢2030Ç¯¤È¤¤¤¦¶ñÂÎÅª¤Ê»þ´ü¤Ë¸þ¤±¤Æ³«È¯¤òÁ°¿Ê¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
2030Ç¯¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ISS¡Ê¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¤Î±¿ÍÑ¤¬½ªÎ»¤¹¤ëÍ½Äê¤ÎÇ¯¡£ÃÏµåÄãµ°Æ»¤Ç¤Î¹±µ×Åª¤ÊÂÚºß»ÜÀß¤ò·úÀß¡¦±¿±Ä¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î½ª¤ï¤ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢·îÌÌ¤Ç¤Î¹±µ×Åª¤ÊÂÚºß¤ò»Ù¤¨¤ë¿·¤¿¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬·Á¤È¤Ê¤ë¡¢Îò»ËÅª¤ÊÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Ê¸¡¿¥½¥é¥Î¥µ¥¡¡ÊÔ½¸¡¿soraeÊÔ½¸Éô
参考文献・出典NASA - NASA, Department of Energy to Develop Lunar Surface Reactor by 2030DOE - U.S. Department of Energy and NASA to Develop Lunar Surface Reactor by 2030The White House - ENSURING AMERICAN SPACE SUPERIORITY