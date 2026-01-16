¡ÚWBC¡Û¿ûÌîÃÒÇ·¤Ï½êÂ°ÀèÌ¤Äê¤â¡ÖËÜ¿Í¤â¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È°æÃ¼´ÆÆÄ¡¡¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¤Ê¤ÉÊÆ¤Ç¤Î·Ð¸³¡ÖÍÍø¡×
¡¡3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè6²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¡Ê50¡Ë¤Ï16Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¿·¤¿¤ËÂåÉ½Áª¼ê11¿Í¤òÈ¯É½¡£¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¡Ê36¡á¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºFA¡Ë¤¬2Âç²ñ¤Ö¤ê¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯12·î26Æü¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦µÆÃÓÍºÀ±Åê¼ê¡Ê34¡Ë¤éÂåÉ½Áª¼ê8¿Í¤òÀè¹ÔÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤¬Âè2ÃÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°²ó¤Î8¿Í¤ÏÁ´°÷Åê¼ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏMLB¤«¤é¿ûÌî¤¬Æþ¤ê¡¢µß±çÅê¼ê¤Î¾¾ËÜÍµ¼ùÅê¼ê¤ò´Þ¤áÅê¼ê2¿Í¡¢Ìî¼ê¤Ç¤Ïºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¡Ê26¡Ë¡¢¿¹²¼æÆÂÀ³°Ìî¼ê¡Ê25¡Ë¤é¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¿ûÌî¤Ïºòµ¨¡¢¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Ç30»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢10¾¡10ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4¡¦64¡£¥·¡¼¥º¥ó¸å¤ËFA¤È¤Ê¤ê¡¢½êÂ°Àè¤ÏÌ¤Äê¤Ê¤¬¤é2Âç²ñ¤Ö¤ê¤ËÆü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÀï¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ï¡ÖËÜ¿Í¤È¤âÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤·¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤È¤·¤Æ¤âÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢ËÜ¿Í¤â¹Ô¤¤¿¤¤¤È°ìÃ×¤·¤Æ¡¢½êÂ°Àè¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤âÈ¯É½¤·¤è¤¦¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥á¥¸¥ã¡¼¤Î¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¸þ¤³¤¦¤Ç1Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¡¢·ë²Ì¤â»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢´üÂÔ¤¹¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡£¤¤¤í¤¤¤í¸þ¤³¤¦¤Î¥ë¡¼¥ë¤È¤¤¤¦Ãæ¤Ç¤Ï1Ç¯¤Ç¤â¤ä¤Ã¤¿¿Í¤ÎÊý¤¬ÍÍø¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈWBC¤ÏÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥Ü¡¼¥ë¤È¥ë¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Åêµå´Ö³Ö¤ÎÉÃ¿ô¤òÄê¤á¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¡¢¥µ¥¤¥ó¸ò´¹ÍÑ¤ÎÄÌ¿®µ¡¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥³¥à¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¿ûÌî¤Î·Ð¸³¤¬ÌòÎ©¤Ä¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¤Ã¤Á¤ê¥²¡¼¥à¤òºî¤ì¤ëÅê¼ê¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¸þ¤³¤¦¤Ç¤âÎÏ¾¡Éé¤Ç¤Ê¤¯¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÅê¤²Ê¬¤±¤¿¤ê¡¢¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÍÞ¤¨¤ëÅê¼ê¡×¤È¿ûÌî¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ê¡Ö½½Ê¬¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤Ç¤Ï»Å»ö¤òÁ´¤¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈWBC¤Ïµå¿ôÀ©¸Â¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÀèÈ¯¤Ç3¡¢4¥¤¥Ë¥ó¥°¤È»î¹ç½øÈ×¤ÎÎ®¤ì¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢½êÂ°Àè¤ÏÌ¤Äê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤ÎMLB¤«¤é½Ð¾ì¤Î¾µÇ§¤ÏÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¿ûÌîËÜ¿Í¤Ï¡Öº£²ó¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¦¤È¶¦¤Ë¡¢ºÆ¤ÓÆü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤¤Àï¤¦½Å°µ¤ò´¶¤¸¡¢¿È¤Î°ú¤Äù¤Þ¤ëÁÛ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÂ¾¹ñ¤â´Þ¤á¤ÆÀ¨¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤ÎÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿Ìò³ä¤òÁ´¤¦¤·¡¢ÃÄ·ë¤·¤ÆÀ¤³¦°ì¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤´À¼±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤¿¡£