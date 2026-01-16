¡ÚÂ®Êó¡Û»³¼êÀþ¤ÈµþÉÍÅìËÌÀþ¤¬Á´Àþ¤Ç±¿Å¾ºÆ³«¡¡ÅÄÄ®±Ø¶á¤¯¤ÎÊÑÅÅ½ê¤«¤éÁ÷ÅÅ¤Ç¤¤º»ÏÈ¯¤«¤é±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¡¡ÊÑÅÅ½ê¶á¤¯¤ÎÅÅµ¤ÀßÈ÷¤«¤é¤Ï±ì¤â¡¡JRÅìÆüËÜ
JRÅìÆüËÜ¤Ï»ÏÈ¯¤«¤é±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿»³¼êÀþ¤ÈµþÉÍÅìËÌÀþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸á¸å1»þ10Ê¬º¢¤Þ¤Ç¤ËÁ´Àþ¤Ç±¿Å¾¤òºÆ³«¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
JRÅìÆüËÜ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»³¼êÀþ¤ÈµþÉÍÅìËÌÀþ¤Ï¿·¶¶±Ø¤ÈÉÊÀî±Ø¤Î´Ö¤ÇÄäÅÅ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤¿¤á»ÏÈ¯¤«¤é±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
Ì¤ÌÀ¤Î¸áÁ°4»þÁ°¤Ë»ÏÈ¯¤Ë¸þ¤±¤ÆÅÄÄ®±Ø¶á¤¯¤ÎÊÑÅÅ½ê¤«¤é²ÍÀþ¤ËÁ÷ÅÅ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢Á÷ÅÅ¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢¸áÁ°7»þ20Ê¬º¢¤ËµþÉÍÅìËÌÀþ¤Ë¤ÏÅÅµ¤¤¬Î®¤»¤¿¤¿¤á°ì»þ±¿Å¾¤òºÆ³«¡£
¸áÁ°8»þº¢¤Ë»³¼êÀþ¤ËÅÅµ¤¤òÎ®¤½¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢º£ÅÙ¤ÏÅÄÄ®±Ø¶á¤¯¤ÎÅÅµ¤ÀßÈ÷¤«¤é±ì¤¬½Ð¤¿¤¿¤á¡¢µþÉÍÅìËÌÀþ¤ÏºÆÅÙ¡¢Á´Àþ¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎºÝ¤Ë±Ø¤È±Ø¤Î´Ö¤ËÅÅ¼Ö¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¼ÖÆâ¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿µÒ¤¬ÀþÏ©¾å¤òÊâ¤¤¤Æ¶á¤¯¤Î±Ø¤Þ¤Ç¸þ¤«¤¦»Ñ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»³¼êÀþ¤ÎÆâ²ó¤ê¤Ï¸á¸å0»þ40Ê¬º¢¤ËºÆ³«¡¢µþÉÍÅìËÌÀþ¤Ï¸á¸å0»þ45Ê¬¤ËºÆ³«¡¢»³¼êÀþ¤Î³°²ó¤ê¤Ï¸á¸å1»þ8Ê¬¤ËºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
JRÅìÆüËÜ¤Ï¸¶°ø¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ï¸¶°øµæÌÀ¤äºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤òÁáµÞ¤ËÊó¹ð¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£