¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¡º£µ¨¤Ç°úÂàÉ½ÌÀ¤ÎºäËÜ²Ö¿¥¤¬¸ø³«Îý½¬¸å¡¢£³ÅÙÌÜ¸ÞÎØ¤Ø·è°Õ
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤Ç¡¢¼«¿È£³Âç²ñÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØÂåÉ½¤ÎºäËÜ²Ö¿¥¡Ê£²£µ¡Ë¡á¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡á¤¬£±£¶Æü¡¢¿À¸Í»ÔÆâ¤Ç¸ø³«Îý½¬¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÁÔ¹Ô²ñ¤Ë½ÐÀÊ¡¢ÊúÉé¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÌî±à»Ò¡¢¥°¥ì¥¢¥à½¼»ÒÎ¾¥³¡¼¥Á¤â»²²Ã¤·¤¿Îý½¬¤Ç¤Ï¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¶Ê¤â¤«¤±¤Ê¤¬¤é¤ÎÆþÇ°¤ÊÄ´À°¡£
¡¡ÃæÌî¥³¡¼¥Á¤«¤é¡Ö²¼¤Î¥¯¥é¥¹¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê´ÊÃ±¤Ê¤Î¤¬Èô¤Ù¤Ø¤ó¤Î¡ª¡×¤Ê¤É¡¢¸·¤·¤¤À¼¤âÈô¤ÖÃæ¤Ç¡ÖÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¤¤¤Ä¤â¤ß¤¿¤¤¤Ë¤°¤Ç¤Ã¤È¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂÎ¤ÏÆ°¤¯¡£Ä´»Ò¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥Þ¥¤¥Ê¥¹Í×ÁÇ¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¥ë¥Ã¥Ä¡£¤Ê¤Î¤Ç¡ÊÎý½¬¤Ç¤Ï¡Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â¥ë¥Ã¥Ä¤òÄ·¤Ö¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢£³½µ´Ö¸å¤ËÇ÷¤Ã¤¿¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¡¢ÌÀ³Î¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¿À¸Í½Ð¿È¤ÎºäËÜ¡£ÁÔ¹Ô²ñ¤Ë¤ÏÃÏ¸µ¤Î¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁÌò°÷¤ÎÂ¾¡¢ºØÆ£¸µÉ§¡¦Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»ö¤äµ×¸µ´îÂ¤¡¦¿À¸Í»ÔÄ¹¤é¤â¶î¤±¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡ºØÆ£ÃÎ»ö¤Ï¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ëºäËÜ¤Ë¡ÖÄ©Àï¤¹¤ë»Ñ¤«¤éÍ¦µ¤¤ä´õË¾¤ò¤â¤é¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡£¡Ø½¸ÂçÀ®¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È·ãÎå¡£µ×¸µ»ÔÄ¹¤â¡Ö¤º¤Ã¤È¿À¸Í¤Ç°é¤Ã¤Æ¤¤¿ºäËÜ¤µ¤ó¤Î¡¢¤É¤ó¤É¤óÀ®Ä¹¤¹¤ë»Ñ¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¡ËÂÎÄ´¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¡¢²ù¤¤¤Î¤Ê¤¤±éµ»¤ò¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÂ£¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÄ²ñ¸å¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ºäËÜ¤Ï¡ÖºÇ¶á¡¢»°µÜ¡Ê¿À¸Í»ÔÃæ¿´Éô¡Ë¤ò¤Ö¤é¤Ö¤é¤·¤Æ¤Æ¤â¡Ø¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Í¡Ù¤Ã¤ÆÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤Æ¡¢°Ê³°¤È¤ß¤ó¤ÊÃÎ¤Ã¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¼þ°Ï¤Î´üÂÔ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡Ö¤³¤ì¤¬»ä¤Î³ê¤ê¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤é¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¿¡£