¡¡¹ÖÃÌ¼Ò¤Ï1·î16Æü¡¢¥Þ¥ó¥¬¡Öº§ÌóÇË´þ¤µ¤ì¤¿ÈÓ¿æ¤Îá¾î¤Î»ä¤ÏÎä¹ó¸ø¼ß¤ÈÀìÂ°·ÀÌó¤·¤Þ¤·¤¿～¤Ç¤¹¤¬°ßÂÞ¤òÄÏ¤ó¤À·ë²Ì¡¢Îä¤¿¤«¤Ã¤¿¸ø¼ßÍÍ¤¬¤É¤ó¤É¤óÍ¥¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹～¡×¤Î¡Ö¤ª¤Þ¤±14¡×¤ò·î¥Þ¥¬´ðÃÏ¤Ë¤ÆÌµÎÁ¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ÌµÎÁ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ö¤ª¤Þ¤±14¡×¤Ï¡Ö¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥È¥é¥¦¥Þµé¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Î4¥³¥ÞÌ¡²è¡£°òÃî¤ËÂÐ¤·¤ÆÍ½ÁÛ³°¤Î¹ÔÆ°¤ò¤È¤ë¥ë¥Õ¥§ー¥É¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¸½ºß·î¥Þ¥¬´ðÃÏ¤Ç¤Ï¡¢Âè9ÏÃ3¤ä¡Ö¤ª¤Þ¤±13¡×¤Ê¤É¤¬ÌµÎÁ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ºÇ¿·ÏÃ¤È¤Ê¤ëÂè9ÏÃ4¤Ï80¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é²ÈÂ²¤ËµÔ¤²¤é¤ì¡¢¡ÖÈÓ¿æ¤Îá¾î¡×¤È¤·¤ÆÎÁÍý¤ò¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¿¥á¥ë¥Õ¥£ー¡£¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢º§Ìó¼Ô¤Î¥·¥ã¥íー¤«¤éº§ÌóÇË´þ¤µ¤ì¤ë¡£¿·º§Ìó¼Ô¤Ï¤Ê¤ó¤È¥á¥ë¥Õ¥£ー¤ÎµÁËå¡¢¥¢¥Ð¥ê¥Á¥¢¤À¤Ã¤¿¡Ä¡ªµï¾ì½ê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥á¥ë¥Õ¥£ー¤Ï¡¢¡ÖÎä¹ó¸ô¼ß¡×¥ëー¥¯¤Î¸µ¤Ç¥·¥§¥Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ö¿´¤Þ¤ÇÉ¹¤ÎËâ½Ñ»Õ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥ëー¥¯¤ò¡¢¥á¥ë¥Õ¥£ー¤Î¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤ÎÎÁÍý¤¬ÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡ª