¤ª¤Ä¤Þ¤ß¡¦¤ªÊÛÅö¡¦¤ª¤ä¤Ä¤Ë¤â¡ª¥¢¥ì¥ó¥¸¼«ºß¤Ê»°³Ñ½Õ´¬¤¥ì¥·¥Ô3Áª
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û¶ñºà2¤Ä¤Ç¥Ñ¥Ñ¤Ã¤È´°À®¡ª¿©´¶¤â³Ú¤·¤¤¡Ö¥·¥ã¥¥·¥ã¥Âçº¬¤È¥Ï¥à¤Î½Õ´¬¤¡×
½Õ´¬¤¤ò»°³Ñ·Á¤Ë¤·¤Æ¥«¥ê¥Ã¤ÈÍÈ¤²¤ì¤Ð¡¢¿©Âî¤¬²Ú¤ä¤°°ìÉÊ¤Ë¡£¶ñºà¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¼¡Âè¤Ç¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡ªÌÌÅÝ¤ÊÌ£ÉÕ¤±¤ÏÉÔÍ×¡£¶ñºà¤òÊñ¤à¤À¤±¤Î¼ê·Ú¤µ¤â´ò¤·¤¤½Õ´¬¤¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£»°³Ñ½Õ´¬¤¤ÎÊñ¤ßÊý
1¡¥½Õ´¬¤¤ÎÈé(È¾Ê¬¤ËÀÚ¤Ã¤¿¤â¤Î)¤ò½ÄÄ¹¤ËÃÖ¤¡¢Èé¤Î²¼È¾Ê¬¤ÎÃæ±û¤Ë¶ñºà¤ò¤Î¤»¤ë¡£ ¼êÁ°°Ê³°¤Î 3 ÊÕ¤Ë¤Î¤ê¤ò¤Ì¤ë¡£¶ñºà¤¬¤Ï¤ß½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¼êÁ°¤ÎÊÕ¤òº¸¤ÎÊÕ¤Ë½Å¤Í¤ë¤è¤¦¤ËÀÞ¤ê¡¢½Å¤Ê¤Ã¤¿ÊÕ¤É¤¦¤·¤ò»Ø¤Ç²¡¤µ¤¨¤ÆÌ©Ãå¤µ¤»¤ë¡£
2 ±üÂ¦¤ËÀÞ¤ê¾ö¤ß¡¢¤µ¤é¤Ë»°³Ñ·Á¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÀÞ¤ê¡¢½Å¤Ê¤Ã¤¿ÊÕ¤É¤¦¤·¤ò»Ø¤Ç²¡¤µ¤¨¤ÆÌ©Ãå¤µ¤»¤ë¡£
¢£¥·¥ã¥¥·¥ã¥Âçº¬¤È¥Ï¥à¤Î½Õ´¬¤
Âçº¬¤Ï±ö¤â¤ß¤Ç¿åÊ¬¤òÍÞ¤¨¡¢¿©´¶¤â¡ý
¡ÚºàÎÁ¡¦2¿ÍÊ¬¡Û
¥Ï¥à 5Ëç¡Ä¡Ê7mmÉý¤ËÀÚ¤ë¡Ë
Âçº¬¡Ä100g¡Ê¤»¤óÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡Ë
½Õ´¬¤¤ÎÈé¡Ä3Ëç¡ÊÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ë¡Ë
¢£¤Î¤ê¡Êº®¤¼¤ë¡Ë
¡¡¾®ÇþÊ´¡¢¿å¡Ä³ÆÂç¤µ¤¸1
±ö¡¡ ÍÈ¤²Ìý
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¥Âçº¬¤Ï¥Ü¥¦¥ë¤ËÆþ¤ì¤Æ±ö¾®1/4¤ò¤µ¤Ã¤Èº®¤¼¤ÆÌó5Ê¬¤ª¤¯¡£ ¿å¤±¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¿å¤±¤ò¿¡¤¡¢¥Ï¥à¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¤ë¡£
2¡¥¡Ö»°³Ñ½Õ´¬¤¤ÎÊñ¤ßÊý¡×¤ÎÍ×ÎÎ¤Ç¡¢½Õ´¬¤¤ÎÈé1ÀÚ¤ì¤Ë ¤Î1/6ÎÌ¤ò¤Î¤»¡¢·×6¸Äºî¤ë¡£
3¡¥¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÍÈ¤²Ìý¤ò1cm¿¼¤µ¤Þ¤ÇÃí¤¤¤ÇÌó150¡ëC¤ËÇ®¤¹¤ë¡£ÅÓÃæ¾å²¼¤òÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ìó4Ê¬¤³¤ó¤¬¤ê¤ÈÍÈ¤²¤ë¡£
¡Ê1¿ÍÊ¬223kcal¡¿±öÊ¬1.1g¡Ë
¢£¤¨¤Ó¤È¥¶¡¼¥µ¥¤¤Î½Õ´¬¤
¥¶¡¼¥µ¥¤¤¬Ì£¤Î·è¤á¼ê¡ª
¡ÚºàÎÁ¡¦2¿ÍÊ¬¡Û
¤à¤¤¨¤Ó¡Ä12Èø¡ÊÌó120g¡Ë
¥¶¡¼¥µ¥¤(Ì£¤Ä¤)¡Ä25g¡ÊÁÆ¤¯¹ï¤à¡Ë
½Õ´¬¤¤ÎÈé¡Ä3Ëç¡ÊÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ë¡Ë
¢£¤Î¤ê¡Êº®¤¼¤ë¡Ë
¡¡¾®ÇþÊ´¡¢¿å¡Ä³ÆÂç¤µ¤¸1
±ö¡¡¤³¤·¤ç¤¦¡¡ÊÒ·ªÊ´¡¡ÍÈ¤²Ìý
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¥¤¨¤Ó¤Ï±ö¾¯¡¹¤ò²Ã¤¨¤¿¿å¤Ç¤µ¤Ã¤ÈÀö¤Ã¤Æ¿å¤±¤ò¿¡¤¯¡£ ±ö¡¢¤³¤·¤ç¤¦³Æ¾¯¡¹¤ò¤Õ¤ê¡¢ÊÒ·ªÊ´¾®1¤ò¤Þ¤Ö¤¹¡£
2¡¥¡Ö»°³Ñ½Õ´¬¤¤ÎÊñ¤ßÊý¡×¤ÎÍ×ÎÎ¤Ç¡¢½Õ´¬¤¤ÎÈé1ÀÚ¤ì¤Ë¤¨¤Ó2Èø¡¢¥¶¡¼¥µ¥¤1/6ÎÌ¤ò½Å¤Í¡¢·×6¸Äºî¤ë¡£
3¡¥¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÍÈ¤²Ìý¤ò1cm¿¼¤µ¤Þ¤ÇÃí¤¤¤ÇÌó150¡ëC¤ËÇ®¤¹¤ë¡£2¤òÆþ¤ì¡¢ÅÓÃæ¾å²¼¤òÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ìó4Ê¬¤³¤ó¤¬¤ê¤ÈÍÈ¤²¤ë¡£
¡Ê1¿ÍÊ¬231kcal¡¿±öÊ¬1.5g¡Ë
¢£¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤Î¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¥Ý¥Æ¥ÈÉ÷½Õ´¬¤
¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤È¥³¡¼¥ó¤Ç¿©¤Ù±þ¤¨È´·²¡ª
¡ÚºàÎÁ¡¦2¿ÍÊ¬¡Û
¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¡Ä60g
¢£A
¡¡¥¦¥¤¥ó¥Ê¥½¡¼¥»¡¼¥¸¡Ä60g¡ÊÁÆ¤¯¹ï¤à¡Ë
¡¡¥Û¡¼¥ë¥³¡¼¥ó¡Ä30g
¡¡±ö¡Ä¾®¤µ¤¸1/4
¡¡¤³¤·¤ç¤¦¡Ä¾¯¡¹
½Õ´¬¤¤ÎÈé¡Ä3Ëç¡ÊÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ë¡Ë
¢£¤Î¤ê¡Êº®¤¼¤ë¡Ë
¡¡¾®ÇþÊ´¡¢¿å¡Ä³ÆÂç¤µ¤¸1
Î³¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¡¡ÍÈ¤²Ìý
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¥¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤ÏÈé¤Ä¤¤Î¤Þ¤ÞÂÑÇ®ÍÆ´ï¤ËÆþ¤ì¤Æ¿å¾¯¡¹¤ò¤«¤±¡¢¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤Æ600W¤Ç2Ê¬30ÉÃ¥ì¥ó¥Á¥ó¤¹¤ë¡£¿å¤±¤ò¤¤Ã¤Æ¥Õ¥©¡¼¥¯¤ÇÁÆ¤¯ÄÙ¤·¡¢A¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¤ë¡£
2¡¥¡Ö»°³Ñ½Õ´¬¤¤ÎÊñ¤ßÊý¡×¤ÎÍ×ÎÎ¤Ç¡¢½Õ´¬¤¤ÎÈé1ÀÚ¤ì¤Ë1¤Î1/6ÎÌ¡¢Î³¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¾®1/3¤ò½ç¤Ë½Å¤Í¡¢·×6¸Äºî¤ë¡£
3¡¥¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÍÈ¤²Ìý¤ò1cm¿¼¤µ¤Þ¤ÇÃí¤¤¤ÇÌó150¡ëC¤ËÇ®¤¹¤ë¡£2¤òÆþ¤ì¡¢ÅÓÃæ¾å²¼¤òÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ìó4Ê¬¤³¤ó¤¬¤ê¤ÈÍÈ¤²¤ë¡£
¡Ê1¿ÍÊ¬333kcal¡¿±öÊ¬1.8g¡Ë
¢¨ÍÈ¤²Ìý¤Î²¹ÅÙ150¡ëC¤ÎÌÜ°Â¤Ï¡¢¤Ì¤é¤·¤Æ¤«¤é¿¡¤¤¤¿ºÚÈ¤¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢È¤Àè¤«¤éÀÅ¤«¤ËºÙ¤«¤¤Ë¢¤¬½Ð¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¨ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤ò»È¤¦¾ì¹ç¤Ï600W¤Î¤â¤Î¤ò´ð½à¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£500W¤Ê¤é1.2ÇÜ¡¢700W¤Ê¤é 0.9ÇÜ¤Î»þ´Ö¤Ç²ÃÇ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿µ¡¼ï¤Ë¤è¤Ã¤Æº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÍÍ»Ò¤ò¤ß¤Ê¤¬¤é²Ã Ç®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡Ö½Õ´¬¤¤ÏÍÈ¤²¤¿¤¢¤È¡¢ÌÖ¤ò½Å¤Í¤¿¥Ð¥Ã¥È¤ËÎ©¤Æ¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÌý¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤¤ê¡¢1¡Á2Ê¬¤ª¤¯¤ÈÈé¤¬¥Ñ¥ê¥Ã¤È¤·¤Þ¤¹¡×¡ÊÎÁÍý¸¦µæ²È Äé¤µ¤ó¤è¤ê¡Ë
¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿Äé ¿ÍÈþ¡¡»£±Æ¡¿ËÅÄÊþ»Ò¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿º´¡¹ÌÚ¥«¥Ê¥³¡¡±ÉÍÜ·×»»¡¿¥¹¥¿¥¸¥ª¿©¡¡ÊÔ½¸¶¨ÎÏ¡¿singt
Ê¸¡áÈ«»³ËãÈþ