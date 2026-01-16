BTS¡¢5th¥¢¥ë¥Ð¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡ØARIRANG¡Ù¤Ë·èÄê¡ª¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¤Î¥Ý¥¹¥¿ー¤â¸ø³«
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
BTS¤¬3·î20Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë5th¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡ØARIRANG¡Ù¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
¢£²»³Ú¤Ë¹þ¤á¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÁÛ¤¤¤ò¥¿¥¤¥È¥ë¤ÇÉ½¸½
¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¤Î¿·Éè¤Ï¡¢2022Ç¯6·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¥¢¥ó¥½¥í¥¸ー¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØProof¡Ù°ÊÍè¡¢3Ç¯9¥õ·î¤Ö¤ê¡¢¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢2020Ç¯2·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡ØMAP OF THE SOUL : 7¡Ù °ÊÍè¡¢Ìó6Ç¯1¥õ·î¤Ö¤ê¡£¿·Éè¤Ë¤ÏÁ´14¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¡¢¥Ç¥Ó¥åー°ÊÍè¡¢°ì´Ó¤·¤Æ¼«¿È¤Î»×¹Í¤ò²»³Ú¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¿BTS¤é¤·¤¯¡¢º£ºî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡Èº£¤ÎBTS¡É ¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
³Æ¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤Î¤Ê¤«¤ÇÈà¤é¤¬Êú¤¤¤Æ¤¤¿´¶¾ð¤ä³ëÆ£¤¬¿§Ç»¤¯È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±»þ¤Ë¡¢´°Á´ÂÎ¤Ç¤Î³èÆ°¤òÂÔ¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¿ARMY¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ÎÁÛ¤¤¤â¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥ë¥Ð¥à¥¿¥¤¥È¥ë¡ØARIRANG¡Ù¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤«¤é½ÐÈ¯¤·¤¿¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤È¡¢¿´¤Î±ü¤Ëº¬ÉÕ¤¤¤¿¡ÈÎø¤·¤µ¡É¤ä¡È¿¼¤¤°¦¡É¤ò²»³Ú¤Ë¹þ¤á¤¿ËÜºî¤Î¾ð½ï¤ò¡¢¾ÝÄ§Åª¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢BTS¤Ï1·î14Æü0»þ¡¢Weverse¤Ç¡ØBTS WORLD TOUR ¡ÆARIRANG¡Ç¡Ù¤Î¥Ý¥¹¥¿ー¤ò¸ø³«¤·¡¢¤¢¤é¤¿¤Ê¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¤Î³«ºÅ¤ò¹ðÃÎ¡£2022Ç¯¤ËÊÆ¹ñ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¥Ä¥¢ー°ÊÍè¡¢Ìó4Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÂçµ¬ÌÏ¸ø±é¤Ç¡¢º£²ó¤Î¥Ä¥¢ー¤Ï´Ú¹ñ¡¦¹âÍÛ¡Ê¥³¥ä¥ó¡Ë¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢ËÌÊÆ¡¢²¤½£¡¢ÆîÊÆ¡¢¥¢¥¸¥¢¤Ê¤É¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ë·×34ÅÔ»Ô79¸ø±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£º£¸å¡¢ÆüËÜ¤äÃæÅì¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¥Ä¥¢ーµ¬ÌÏ¤Ï¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
5th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØARIRANG¡Ù¤ÎÍ½ÌóÈÎÇä¤Ï¡¢1·î16Æü11»þ¤è¤ê¡¢BTS Weverse Shop¡¢UNIVERSAL MUSIC STORE¤ª¤è¤Ó°ìÉôCD¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ¥¹¥¿ー¥È¡£¡ØBTS WORLD TOUR ¡ÆARIRANG¡Ç IN JAPAN¡Ù¤Î³«ºÅ·èÄê¤òµÇ°¤·¡¢BTS Weverse Shop¤ÈUNIVERSAL MUSIC STORE¤Î³Æ¥¹¥È¥¢¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤ÇÅìµþ¥Éー¥à¤Ç¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¡£
(C)BIGHIT MUSIC
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2026.03.21 ON SALE
ALBUM¡ØARIRANG¡Ù
´Ú¹ñÈ¯ÇäÆü¡§3·î20Æü
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
BTS OFFICIAL SITE
https://bts-official.jp/
https://www.universal-music.co.jp/bts/