¡Ú¥ì¥Ýー¥È¡Û»³²¼ÃÒµ×¡¢À¤³¦1,000Â¸ÂÄê¤ÎOnitsuka Tiger¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥·¥åー¥º¤òÈ¯É½
»³²¼ÃÒµ×¤¬¡¢1·î15Æü¡¢Onitsuka Tiger½é¤ÎÀìÍÑÀ¸»ºµòÅÀ¡Ö¥ª¥Ë¥Ä¥«¥¤¥Î¥Ùー¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡×³«½ê¼°¤ËÅÐÃÅ¡£¼«¿È¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥åー¥º¡ÖMEXICO 66 NM L9¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢£Ä»¼è¸©¤Îº½µÖ¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë°õ¾ÝÅª¤Ê¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤Î¡ÖMEXICO 66 NM L9¡×
¡Ö¥ª¥Ë¥Ä¥«¥¤¥Î¥Ùー¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡×¤Ï¡¢Onitsuka Tiger¤ÎÁÏ¶È¼Ô¡¦µ´ÄÍ´îÈ¬Ïº»á¤ÎÀ¸ÃÂ¤ÎÃÏ¤Ç¤¢¤ëÄ»¼è¸©¤Ë³«Àß¤µ¤ì¤¿¡¢¥Ö¥é¥ó¥É½é¤È¤Ê¤ëÀìÍÑÀ¸»ºµòÅÀ¡£ÁÇºà³«È¯¤«¤é¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢À¸»º¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¹Ô¤¦ÂÎÀ©¤òÈ÷¤¨¡¢¥®¥ã¥é¥êー¤ª¤è¤Ó¥¹¥È¥¢¤âÊ»Àß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»³²¼ÃÒµ×¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó´Æ½¤¤·¤¿¡¢¥ª¥Ë¥Ä¥«¥¤¥Î¥Ùー¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥â¥Ç¥ë¡ÖMEXICO 66 NM L9¡×¤Ï¡¢Onitsuka Tiger¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢»³²¼¤¬ÆÃÊÌ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò»Ü¤·¤¿°ìÂ¡£
ÆüËÜ¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤È¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢Ä»¼è¸©¤Îº½µÖ¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë°õ¾ÝÅª¤Ê¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤È¡¢¥¹¥¨ー¥É¥ì¥¶ー¤Î¥¢¥Ã¥Ñー¤¬¹âµé´¶¤ò±é½Ð¤·¡¢Â¸µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜ¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¸ÂÄê¥·¥ç¥Ã¥Ñー¤È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥«ー¥É¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ëÀ¤³¦1,000Â¸ÂÄê¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢3·î¤è¤ê¥ª¥Ë¥Ä¥«¥®¥ã¥é¥êー¥¹¥È¥¢¤ª¤è¤ÓOnitsuka Tiger ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÈ¯ÇäÍ½Äê¡£¾ÜºÙ¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¿ï»þÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¢£»³²¼ÃÒµ× ¥³¥á¥ó¥È
