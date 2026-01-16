¡ÚMLB¡Û¡Ö4Ç¯380²¯±ß¡×¥¿¥Ã¥«ーÁèÃ¥Àï¤Î¾¡¼Ô¤Ï¡¢²¦¼Ô¥É¥¸¥ãー¥¹¡¡ÊÆÊ£¿ô¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Â®Êó¡Ö2Ç¯ÌÜ¤È3Ç¯ÌÜ½ªÎ»¸å¤Ë¥ª¥×¥È¥¢¥¦¥È¸¢¡×
¥ª¥Õ¥·ー¥º¥óºÇÂç¤ÎÌÜ¶Ì¡¢¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«ー³°Ìî¼ê¤¬15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤È¤Î·ÀÌó¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¡£ÊÆ¥¹¥Ýー¥ÄÀìÌç¶É¡ØESPN¡Ù¤éÊ£¿ô¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Â®Êó¤ÇÅÁ¤¨¤¿¡£·ÀÌó¤Ï4Ç¯Áí³Û2²¯4000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó380²¯±ß¡Ë¤Ç¡¢2Ç¯ÌÜ¤È3Ç¯ÌÜ¤Ë¥ª¥×¥È¥¢¥¦¥È¸¢¤âÉÕÂÓ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¢£ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë¼¡¤°¡¢ÎòÂå2°Ì¤Î¹âÇ¯Êð¤Ë
¥¿¥Ã¥«ーÁèÃ¥Àï¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÊ£¿ô¤ÎµåÃÄ¤¬»²Àï¡£¸ò¾Ä¤¬ºÇ½ª¶ÉÌÌ¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¡¢Â¿¤¯¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ½ª¸õÊä¤Ë¤Ï¡¢¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º¤ä¥á¥Ã¥Ä¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤Î3µåÃÄ¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Áª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï²¦¼Ô¥É¥¸¥ãー¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡ØESPN¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·ÀÌó¤Ï4Ç¯Áí³Û2²¯4000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó380²¯±ß¡Ë¤Ç¡¢2Ç¯ÌÜ¤È3Ç¯ÌÜ¤Ë¥ª¥×¥È¥¢¥¦¥È¸¢¤âÉÕÂÓ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£Ç¯Ê¿¶Ñ6000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó95²¯±ß¡Ë¤Ï¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ë¼¡¤°ÎòÂå2°Ì¤Î¹âÇ¯Êð¤Ë¡£³°Ìî¼êÊä¶¯¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ï¡¢ºÇ¹â¤Î·Á¤Ç¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ï³°Ìî¼ê¤Î¼ã¼êÍË¾³ô¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·ÀÌó2Ç¯ÌÜ¤ä3Ç¯ÌÜ¤Ë¥ª¥×¥È¥¢¥¦¥È¤Ç¥Áー¥à¤òµî¤Ã¤Æ¤â±Æ¶Á¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£¥¿¥Ã¥«ー¤Ï30ºÐ¤Î¥·ー¥º¥ó¤ËºÆ¤ÓFA»Ô¾ì¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë·ÀÌó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£