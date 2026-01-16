Æü´Ú¼óÇ¾²ñÃÌ¡¢ËÌÄ«Á¯À¯ºö¤Ç¶¨ÎÏ¤â¡ÖÃæ¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë¸«²ò¤Ç¤Ï²¹ÅÙº¹¡×¤È´Ú¹ñ»æ
ÍèÆü¤·¤¿´Ú¹ñ¤ÎÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÂçÅýÎÎ¤Ï13Æü¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÎÃÏ¸µ¤ÎÆàÎÉ¤Ç¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¡Ö¥·¥ã¥È¥ë³°¸ò¡×¤Î°ì´Ä¤ÇÎ¾¼óÇ¾¤ÏÂÐËÌÄ«Á¯À¯ºö¤ÇÊÆ¹ñ¤ò´Þ¤á¶ÛÌ©¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤¬¡¢´Ú¹ñ»æ¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë¸«²ò¤ÏÎ¾¼óÇ¾¤Î´Ö¤Ç²¹ÅÙº¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
Ä«Á¯ÆüÊó¤Ï¼ÒÀâ¤Ç¤Þ¤º¡ÖÈó³Ë²½¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬ºÇ½é¤«¤é³°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿1½µ´ÖÁ°¤Î´ÚÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¤È¤ÏÊ·°Ïµ¤¤¬°ã¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÀÉ¾¡£Æü´ÚÎ¾¹ñ¤ÎÍ§¹¥¥à¡¼¥É¤ò´¿·Þ¤·¤¿¡£
¹â»Ô¼óÁê¤Î¡ÖÂæÏÑÍ»ö¤ÎºÝ¤Î¼«±ÒÂâ²ðÆþ¼¨º¶¡×È¯¸À¤ËÃ¼¤òÈ¯¤¹¤ëÆüÃæÂÐÎ©¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÍûÂçÅýÎÎ¤Ï´ÚÃæÆü3¥«¹ñ¤¬¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¶¦ÄÌÅÀ¤ò¸«¤¤¤À¤·¡¢¶¦¤Ë°Õ»×ÁÂÄÌ¤·¡¢¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡×¤Èµ½Ò¡£¡Ö´ÚÃæÆü3¥«¹ñ¤Î¶¨ÎÏ¤ÎÉ¬Í×À¤ò¶¯Ä´¤·¡¢ÂÐÎ©¤ÎÃçºÛ¤ò»î¤ß¤¿¤â¤Î¤È¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡Ö¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡Ø´ÚÊÆÆü¤ÎÏ¢ÂÓ¤È¶¨ÎÏ¡Ù¤Ï·×4²ó¤â¿ô¤¨¤¿¤¬¡¢¡Ø´ÚÃæÆü¤Î°Õ»×ÁÂÄÌ¡Ù¤Ë¤Ï°ìÅÙ¤â¿¨¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Ãæ¹ñ¤ò¤á¤°¤ëÆü´Ú¤Î²¹ÅÙº¹¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¡£
¼ÒÀâ¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤Ï·ÐºÑÌÌ¤Ç´ÚÆüÎ¾¹ñ¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤ËÅì¥¢¥¸¥¢¤ÎÊ¿ÏÂ¤ò¶¼¤«¤¹Â¸ºß¤Ç¤â¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¤·¤«¤â¡¢ºÇ¶á¤ÏÎÏ¤Ç¼«¹ñ¤ÎÍø±×¤ò´Ó¤³¤¦¤È¤¹¤ë»î¤ß¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÂæÏÑ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¿¯¹¶¤ò¼¨º¶¤·¤ÆÊñ°Ï·±Îý¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£´Ú¹ñ¤Ë¶á¤¤À¾³¤¡Ê²«³¤¡Ë¤Ë¤â°ìÊýÅª¤Ë¹½Â¤Êª¤ò·ú¤Æ¡¢¿Í¸ý¤ËÈæÎã¤·¤Æ³¤¤òÊ¬¤±¤è¤¦¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·Ù²ü´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡ÖÍ»ö¤ÎºÝ¤ËÆüËÜ¤¬ÂæÏÑ¤Î¸«Êý¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢»º¶È¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¡Ê´õÅÚÎà¡Ë¤ÎÍ¢½Ð¤ò¶Ø»ß¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤ÏË¬Ãæ¤·¤¿ÍûÂçÅýÎÎ¤Ë¡ØÎò»Ë¤ÎÀµ¤·¤¤Â¦¤ËÎ©¤Æ¡Ù¤È°µÎÏ¤ò²Ã¤¨¤¿¡×¤È¸ÀµÚ¡£¡ÖÅì¥¢¥¸¥¢¤ÇÃæ¹ñ¤Î¶¼°Ò¤ò¤±¤óÀ©¤Ç¤¤ë¹ñ¤Ï´Ú¹ñ¤ÈÆüËÜ¤À¤±¤À¡£Î¾¹ñ´Ö¤Î¶¨ÎÏ¤ÏÃÏ°è¤ÎÊ¿ÏÂ¤ÈÌ±¼ç¼çµÁ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤âÀäÂÐ¤ËÉ¬Í×¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
º£¸å¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡ÖÍûÂçÅýÎÎ¤Ï¤«¤Ä¤Æ´ÚÊÆÆü·³»ö±é½¬¤äÊ¡Åç¸¶È¯±øÀ÷¿å½èÍý¤ËÈ¿ÂÐ¤·¡¢È¿ÆüÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¡£¹â»Ô¼óÁê¤âÆÈÅç¡ÊÆüËÜÌ¾¡¦ÃÝÅç¡Ë¤ÎÎÎÍ¸¢¤ò¼çÄ¥¤·¡¢Ì÷¹ñ¿À¼Ò¤Ë»²ÇÒ¤·¤Æ¤¤¿¶¯¹Å±¦ÇÉ¤À¡£¤À¤¬¡¢ÂçÅýÎÎ¤È¼óÁê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°Ê¹ß¤Ï¡¢¹ñÆâÀ¯¼£¤è¤ê¤â¹ñ±×¤òÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÁÐÊý¤¬¼«À©Åª¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
Ä«Á¯ÆüÊó¤Ï¡ÖÍûÂçÅýÎÎ¤ÏË¬ÆüÁ°¤ÎNHK¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡ØÀ¯¼£Åª¤ÊÍýÍ³¤Ç¸ß¤¤¤Ë¾×ÆÍ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï·ë¶É¡¢´ÚÆüÎ¾¹ñ¹ñÌ±¤ÎÍø±×¤È¾Íè¤ò³²¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ù¡Ø¤â¤¦¾¯¤·¿¿Ùõ¡Ê¤·¤ó¤·¡Ë¤«¤Ä¿µ½Å¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤È¸ì¤Ã¤¿¡×¤È¾Ò²ð¡£¡Ö¹â»Ô¼óÁê¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£²È¤¿¤Á¤âÆ±¤¸¹Í¤¨¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¿®¤¸¤ë¡£¡Ø¥·¥ã¥È¥ë³°¸ò¡Ù¤ò·Àµ¡¤ËÎ¾¹ñ¤¬Åì¥¢¥¸¥¢¤ÎÊ¿ÏÂ¤ÈÌ±¼ç¼çµÁ¤òÎ¨¤¤¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤è¤¦´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·ë¤ó¤À¡£¡ÊÊÔ½¸/Æü¸þ¡Ë