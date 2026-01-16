¡ÚWBC¡Û¥É¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤¬¸½Ìò°úÂà¤·¤¿¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤òÁª½Ð¡¡¡Ö¤Þ¤À½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡ÖºÇ¸å¤ÎÍº»Ñ¡×¤È¸ø¼°SNS¤ËÏ¢Åê
Ìîµå¡¦¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤Ï15Æü¡¢ºòµ¨¤Ç¸½Ìò°úÂà¤·¤¿¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¤¬2026Ç¯WBC¤Î¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸Áª¼ê¤ä¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥ºÅê¼ê¡¢¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼Áª¼ê¡¢¥¿¥ê¥¯¡¦¥¹¥¯¡¼¥Ð¥ëÅê¼ê¤Ê¤É¡¢¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ë´é¤Ö¤ì¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤µ¤é¤Ëº£²óMLB¤òÂåÉ½¤¹¤ëº¸ÏÓ¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½Ìò°úÂà¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°ì¶Ú18Ç¯¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È¥Á¡¼¥à¤ÎÅê¼ê¿Ø¤ò¸£°ú¤·Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¾¡¤ÁÀ±¤Ï223¾¡¡¢Ã¥»°¿¶¤Ï3052¤ò¿ô¤¨¤Þ¤¹¡£
¸½ÌòºÇ½ªÇ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿ºòµ¨¤Ï¡¢23»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·11¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.36¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ï¤Þ¤À½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¥Á¡¼¥àUSA¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡¢¥«¡¼¥·¥å¡×¡ÖºÇ¸å¤ÎÍº»Ñ¡×¤È¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£