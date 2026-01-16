¡ÚDeNA¡ÛÅû¹á²ÅÃÒ¤òÆâÌî¼êÅÐÏ¿¤ËÊÑ¹¹¡¡ºòµ¨¤Ï»°ÎÝ¼ê¤È¤·¤Æ¤Îµ¯ÍÑÁý²Ã¡¡°æ¾å°¼ÅÐ¤Ï³°Ìî¼êÅÐÏ¿¤ËÊÑ¹¹
¥×¥íÌîµå¡¦DeNA¤Ï16Æü¡¢Áª¼ê¤Î¼éÈ÷°ÌÃÖ¤ÎÊÑ¹¹¤òÈ¯É½¡£Åû¹á²ÅÃÒÁª¼ê¤¬ÆâÌî¼ê¡¢°æ¾å°¼ÅÐÁª¼ê¤¬³°Ìî¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÅÐÏ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Åû¹áÁª¼ê¤Ï2009Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç²£ÉÍ¹â¤«¤éDeNA¤ËÆþÃÄ¡£¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤ò·Ð¤Æ¡¢ºÆ¤ÓDeNA¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ë¡¼¥¡¼»þÂå¤«¤é1¡¢3ÎÝ¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿Åû¹áÁª¼ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2014Ç¯¤«¤é¤Ï³°Ìî¼ê¤È¤·¤Æ¤Îµ¯ÍÑ¤¬Áý²Ã¡£DeNAÉüµ¢¸å¤Î2024Ç¯¤â¼éÈ÷¤Ç¤Ï³°Ìî¤Î¤ß¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºòµ¨¤Ï»°ÎÝ¼ê¤È¤·¤Æ24»î¹ç¡¢º¸Íã¼ê¤È¤·¤Æ34»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³°Ìî¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÅÐÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿°æ¾åÁª¼ê¤Ï¡¢2023Ç¯¥É¥é¥Õ¥È6°Ì¤Ç»Í¹ñILplus¡¦ÆÁÅç¤«¤éDeNA¤ËÆþÃÄ¡£ºòµ¨¤Î2·³Àï¤Ç¤Ï»°ÎÝ¼ê¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤¬Â¿¤¯¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢1·³¤Ç¼éÈ÷µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿8»î¹ç¤ÏÁ´¤Æ³°Ìî¼ê¤È¤·¤Æ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£