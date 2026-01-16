¡ÚÂ®Êó¡ÛJR»³¼êÀþÆâ²ó¤ê¡¦µþÉÍÅìËÌÀþ¤Ï±¿Å¾ºÆ³«¡¡»³¼êÀþ³°²ó¤ê¤Ï16Æü¸á¸å1»þ¤Ë±¿Å¾ºÆ³«¤Ø
JR»³¼êÀþ¤ÎÁ´Àþ¤äµþÉÍÅìËÌÀþ¤ÏÁáÄ«¤Ëµ¯¤¤¿ÄäÅÅ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢»ÏÈ¯¤«¤é±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»³¼êÀþÆâ²ó¤ê¤Ï16Æü¸á¸å0»þ40Ê¬¤Ë¡¢µþÉÍÅìËÌÀþ¤Ï¸á¸å0»þ45Ê¬¤Ë±¿Å¾¤òºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢»³¼êÀþ³°²ó¤ê¤Ï¸á¸å1»þ¤³¤í¤Ë±¿Å¾ºÆ³«¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
JRÅìÆüËÜ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸áÁ°4»þÁ°¡¢¿·¶¶¤«¤éÉÊÀî±Ø¤Î´Ö¤Î²ÍÀþ¤ÇÄäÅÅ¤¬È¯À¸¤·¡¢JR»³¼êÀþ¤ÈµþÉÍÅìËÌÀþ¡¢Åì³¤Æ»Àþ¤ÎÁ´Àþ¤¬°ì»þ±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¤È¤Ê¤ê¡¢ÄÌ¶ÐÄÌ³Ø¤Î»þ´ÖÂÓ¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Ç¼çÍ×Ï©Àþ¤¬º®»¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÅÄÄ®±Ø¤ÇÄäÅÅ¤¬µ¯¤¡¢Â¿¤¯¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤¬°ì»þ¼ÖÆâ¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¡¢ÀþÏ©¤òÊâ¤¤¤ÆÅÄÄ®±Ø¤Ø¸þ¤«¤¦»Ñ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åì³¤Æ»Àþ¤Ï¸áÁ°11»þ¤Ë±¿Å¾¤òºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£